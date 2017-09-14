Додано: Вів 23 лип, 2024 15:57

flyman написав: vitaliiangel написав: detroytred написав: Моральний обов'язок у цивільного такий же -- перенавчання на солдата і на захист. Моральний обов'язок у цивільного такий же -- перенавчання на солдата і на захист. Ловко вы приклеили моральный долг и принуждение. Вас же не принуждали идти в всл, почему кого то должны принуждать? Ок принуждать так всех. После 11 класса 4-5 лет обязательного военного-медицинского образования, а потом по желанию какое то ещё на выбор. Тогда все в равных условиях. Иначе кто добровольно выбрал военную профессию сейчас первый сорт. Отдельная очередь в военкомат. Какого ххххх. Ловко вы приклеили моральный долг и принуждение. Вас же не принуждали идти в всл, почему кого то должны принуждать? Ок принуждать так всех. После 11 класса 4-5 лет обязательного военного-медицинского образования, а потом по желанию какое то ещё на выбор. Тогда все в равных условиях. Иначе кто добровольно выбрал военную профессию сейчас первый сорт. Отдельная очередь в военкомат. Какого ххххх.

контракт відслужив і на ідеш працювати на цивілці, а не младопєнсом сісяти бюджетну сісю, бо як одне, то всі рівні, а як інше, то вже сорт не такий контракт відслужив і на ідеш працювати на цивілці, а не младопєнсом сісяти бюджетну сісю, бо як одне, то всі рівні, а як інше, то вже сорт не такий

Чого ж на питання вище відмовчався?))Да без проблем.Тільки зрозумій очевидне і що вдруге саме тобі за тільки сьогодні повторюю ---- пенсія рання лише для того, щоб одразу не платити кожного місяця більше. А колись потім....Пенсію. Яку до того ж не перераховують. І зара пенсія п-ка менше, ніж у рядового мирного часу, але звільнившогося папізже з нового грошового забезпечення.Якщо не зрозумів, то розтлумачу -- якщо без пенсії ранньої да і з такими ж окладами, то і овсі в офіцери не знайдеш достатній мінімум кількості.Да хоч овсі не плати і овсі без пенсії)))Але хто на оті контракти піде???Ну і всоте: пенсія -- не за контракт відслужив, а ДОСТАТНЬО років на контрактах відслужив.За перші 5 років -- компенсував сплату за своє навчання в виші військовому.А всі потім 20 років -- напрацьовуєш на младопенсію.Не вигадуй пару строк...Спробуй фактами і аргументами підкріпити свою думку.Але.Фактів буде в тебе нуль...З.и. і ще нюанс: дурнів, які згодні на сплату потім, вже стільки не буде....Сучасна мораль вимагає -- сплата одразу, не відходячи від каси.Тому і платити прийшлося 100+ тищ., а не обіцянки про пенсії та льготи потім.