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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9164916591669167>
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я не вивчав концепцій оборони України
хто там головний концептуал був - Горбулін ?
На що був розрахунок у позаблокової країни яка інтенсивно самодемілітаризовувалася всі роки незалежності ?
Ну ось позаблокові Швейцарія та Ізраїль мілітаризовані, регулярні збори-навчання. Граничний вік - 49, є можливість відкупитися за податок в 3%.
У совку до 40 років, є навіть фільма "парад планет"
А тут запустили пожиттєву кріпаччину і думають завдяки турбопропаганді всі все схавають
якщо все так погано - думайте про опціони для народу, дайте власність, дайте владу, хай загине на камеру хтось з еліти, щоб народ підбадьорити
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 23 лип, 2024 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 15:57

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Моральний обов'язок у цивільного такий же -- перенавчання на солдата і на захист.
Ловко вы приклеили моральный долг и принуждение. Вас же не принуждали идти в всл, почему кого то должны принуждать? Ок принуждать так всех. После 11 класса 4-5 лет обязательного военного-медицинского образования, а потом по желанию какое то ещё на выбор. Тогда все в равных условиях. Иначе кто добровольно выбрал военную профессию сейчас первый сорт. Отдельная очередь в военкомат. Какого ххххх.

контракт відслужив і на ідеш працювати на цивілці, а не младопєнсом сісяти бюджетну сісю, бо як одне, то всі рівні, а як інше, то вже сорт не такий

Чого ж на питання вище відмовчався?))

Да без проблем.
Тільки зрозумій очевидне і що вдруге саме тобі за тільки сьогодні повторюю ---- пенсія рання лише для того, щоб одразу не платити кожного місяця більше. А колись потім....
Пенсію. Яку до того ж не перераховують. І зара пенсія п-ка менше, ніж у рядового мирного часу, але звільнившогося папізже з нового грошового забезпечення.

Якщо не зрозумів, то розтлумачу -- якщо без пенсії ранньої да і з такими ж окладами, то і овсі в офіцери не знайдеш достатній мінімум кількості.

Да хоч овсі не плати і овсі без пенсії)))
Але хто на оті контракти піде???

Ну і всоте: пенсія -- не за контракт відслужив, а ДОСТАТНЬО років на контрактах відслужив.
За перші 5 років -- компенсував сплату за своє навчання в виші військовому.
А всі потім 20 років -- напрацьовуєш на младопенсію.

Не вигадуй пару строк...
Спробуй фактами і аргументами підкріпити свою думку.
Але.
Фактів буде в тебе нуль...

З.и. і ще нюанс: дурнів, які згодні на сплату потім, вже стільки не буде....
Сучасна мораль вимагає -- сплата одразу, не відходячи від каси.
Тому і платити прийшлося 100+ тищ., а не обіцянки про пенсії та льготи потім.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 лип, 2024 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 16:03

  fox767676 написав:якщо все так погано - думайте

Так в тому і проблема. Що погано куди не кинь.
Але вони придумали.
Лише таку дурню --- поки півень не клюне, а коли проблеми вже вилізуть вкрай, то вирішувати ... за рахунок пересічних.
Під гаслами -- рятуємо...
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 16:05

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Змінюйте закони і вперед. Але не треба отак примітивно намагатися спотворити реалії
вы как будто не знаете как у нас принимаются законы) реалии искажают именно они.
  Letusrock написав:55% яструбів а проблеми з мобілізацією. Чудеса)). Чи то ці 55% складаються майже повністю з жінок, заброньованих відстрочників, інвалідів та 18-річних і 60+
я думаю этой статистике такая же цена как и рейтингам путена. В последнее я быстрее поверю судя по тому что они умудряются призывать по 1000 в день мясных наборов.

динаміка з минулого року "пацифістів-землевідмовників" з 10% стало 32+% в травні ц.р., тобто 3Х+, а яструбів було 80.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 16:22

  detroytred написав:Чого ж на питання вище відмовчався?))

відповідь була, тільки такі "воєнні мірного врємєні" себе зутуляють законами, а гречкосіям впарюють воєнну доцільність
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 16:24

  vitaliiangel написав:Я считаю что в ТЦК должны работать гражданские лица, а ещё лучше женщины.

Так они в ВЛК и работают.
Это именно они пишут всем "годен". А потом боевые офицеры, не будучи в восторге от состава мобилизованных, совершенно бессильны против печати, поставленной дурной гражданской бабой.
Придется придумать какой-нибудь другой простой и бесполезный рецепт.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 16:27

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:Я считаю что в ТЦК должны работать гражданские лица, а ещё лучше женщины.

Так они в ВЛК и работают.
Это именно они пишут всем "годен". А потом боевые офицеры, не будучи в восторге от состава мобилизованных, совершенно бессильны против печати, поставленной дурной гражданской бабой.
Придется придумать какой-нибудь другой простой и бесполезный рецепт.

Что им говорят то они и ставят.
Дурной гражданской бабой легче управлять.
Другой вариант это военные врачи из Польши и Румынии?
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 16:35

  vitaliiangel написав:Я считаю что в ТЦК должны работать гражданские лица, а ещё лучше женщины. Тем более так нелепо как проходит мобилизация даже бомжи смогут быть военкомами. Никакие нормы и стандарты не соблюдаются. Ставь всем годен и выписывай боевую повестку.

Ещё писать цифры на бумажке нужно уметь))
Виталя, ты наивный идеалист.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 16:42

  flyman написав:
  detroytred написав:Чого ж на питання вище відмовчався?))

відповідь була, тільки такі "воєнні мірного врємєні" себе зутуляють законами, а гречкосіям впарюють воєнну доцільність

воєнні мірного врємєні
Браво!
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 16:43

detroytred
У каждой турбины регулятор скорости, он непосредственно управляет регулирующими клапанами и направляет в турбину определенное количество пара. Диапазон работы регуляторов скорости обычно 2850-315₽об/мин (это связано с конструктивными особенностями), что соответствует 47,5-52,5Гц и это в идеале, на самом деле существует так называемая степень неравномерности системы регулирования турбины, она равна 4-5% это 150 оборотов всего. Поэтому ниже при снижении/повышении частоты турбина становится неуправляемой, а еще при таком изменении частоты вспомогательное оборудован е электростанции тоже перестает работать. Это максимально просто написал
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