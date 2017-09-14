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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 91659166916791689169>
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 16:46

  UA написав:
  vitaliiangel написав:Я считаю что в ТЦК должны работать гражданские лица, а ещё лучше женщины. Тем более так нелепо как проходит мобилизация даже бомжи смогут быть военкомами. Никакие нормы и стандарты не соблюдаются. Ставь всем годен и выписывай боевую повестку.

Ещё писать цифры на бумажке нужно уметь))
Виталя, ты наивный идеалист.

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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 17:06

И кстати да у турбины есть так называемые сбросные клапана, чтобы пар резко сбросить но это чисто аварийный режим работы, с обязательным остановом. По поводу маневренности раньше, блоки участвующие в маневрировании несли нагрузку 85-90% от номинала и в случае падения частоты нагружались до номинала за 30 секунд. Это все прописано в нормативных документах (первичное, вторичное, третичное регулирование частоты и мощности).
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

​​У Німеччині стрімко зростає кількість безхатченків. Близько третини з них – біженці з України.

Минулого року кількість бездомних людей була на рівні 372 тисяч, а у 2022 році – 178 тисяч. Цього року їх кількість значно зросла.

Дані Федерального статичного управління свідчать про те, що цього року кількість бездомних людей зареєстровано 439,5 тисячі. Значна частина цих осіб (136,9 тисячі) – це біженці з України.

Їх середній вік – 31 рік. 40% – це люди молодше 25 років. Більше половини всіх українців без постійного місця проживання – чоловіки.

Зазначається, що без постійного місця проживання може бути більше людей. Ці дані стосуються лише тих, хто живе в притулках, муніципальних чи тимчасових квартирах, а також у готелях і хостелах

https://www.destatis.de/DE/Presse/Press ... 2_229.html
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Патова ситуація: гречкосії закінчилися, а розовощокі офіцери - не хочуть...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 17:22

А еще падение/превышение частоты приводит к изменению выдачи насосов на эл.станции, (это если двигатель не сгорит) в том числе и насосов системы регулирования (если они конструктивно сделаны отдельнвми а не на роторе турбины), при этом клапана регулирующие/стопорные открываются изменением давления в полости соответствующего сервомотора а закрывается пружинами, так вот при падении давления появляется вероятность ложного закрытия клапанов с помледующим остановом и наоборот при увеличении давления скорость закрытия клапанов резко увеличивается и может привести к аварии. Время закрытия клапанов кстати у каждого завода-производителя свое и не превышает 0,4секунды
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Патова ситуація: гречкосії закінчилися, а розовощокі офіцери - не хочуть...

розовощокі офіцери з занзібару кажуть що гречкосіїв ще повно, вистачить на 10-15 років контрнаступів (тобто топтатись навколо бахмута)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 17:30

[quote="5749732:BIGor"]Патова ситуація: гречкосії закінчилися, а розовощокі офіцери - не хочуть...[/quote]
Висилайте емігрантів
sens
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 17:36

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:Я считаю что в ТЦК должны работать гражданские лица, а ещё лучше женщины.

Так они в ВЛК и работают.
Это именно они пишут всем "годен". А потом боевые офицеры, не будучи в восторге от состава мобилизованных, совершенно бессильны против печати, поставленной дурной гражданской бабой.
Придется придумать какой-нибудь другой простой и бесполезный рецепт.
можно вас спросить? На днях мобилизовали моего приятеля с разрушенными менисками в коленях. Бегать не может, тяжести не поднимает, ходит прихрамывая. Есть заключение института травмотологии и мрт (болячки выявлена задолго до полномасштабной). Что с ним будет? Есть ли вероятность что с учебки отправят домой?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 23 лип, 2024 18:10, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 17:41

  detroytred написав:Нагадайте, будь ласка, а в чому проблема надлишкових потужностей в системі?

Зростає частота.
Не забувайте ми працюємо паралельно з енергосистемою Европи і повинні триматити частоту.
Ми менша енергосистема, а вони більша.
  detroytred написав:З переважанням зрозуміло: збільшення аналогічно наближенню до короткого замикання. Зростає навантаження, збільшується струм, може просідати вольтаж та частота.

А от зменшення? Ну вхолосту розподілило електромагнітне поле електрони на одну сторону, нехватка на іншій. Ну і все. Вхолосту турбіна крутить і все.
Чи динаміка розрахована саме на постійну наявність певного навантаження?

Вхолосту турбіна не може працювати по характеристикам, піде розбаланс, і турбіна просто розвалиться, плюс куди будете дівати ті тони перегрітого пару з котлоагрегатів?
Пара йде по замкнутому циклу, з різними характеристиками по тиску та перегріву (це як у турбіни літака взяти і розбалансувати подачу палива або збільшити тиск і температуру, ступені турбіни спочатку змінять конфігуряцію а потім взагалі розваляться, тому що лопатки та ротор розраховані на чіткі режими роботи.), і просто так цю пару не так просто утилізувати, і турбіна по режимам потребує чітко визначених характеристик пари, їх зміна та перекіс запросто може призвести до тяжкої аварії. Також, котли мають інерційність і технологічні обмеження щодо мінімального навантаження, по різним причинам. Є технологічні карти експлуатації і вони це все описують. Тому і так тяжко кацапам на ЗАЕС, навіть спецам які у них працюють на таких же реакторах, експлуатувати з тим напрацюваннями і змінами які у нас є на блоках. Це якщо простою мовою описувати проблему.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 23 лип, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 17:46

  vitaliiangel написав:Есть ли вероятность что с учебки отправят домой?

Домой не отправят, но велика вероятность, что найдут ему занятие, не связанное с физическими нагрузками.
Сибарит
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