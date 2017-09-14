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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 23 лип, 2024 17:51
flyman написав: detroytred написав:
Чого ж на питання вище відмовчався?))
відповідь була, тільки такі "воєнні мірного врємєні" себе зутуляють законами, а гречкосіям впарюють воєнну доцільність
Перечитай рази три.
І побачиш: що ЗАРАЗ мова була суто про визначенність законами, контрактами.
Про воєнну доцільність тобі намагалися пояснити кілька тижнів тому. Оскільки для тебе це виявилось не аргументгвно.
То перейшли суто до законів та моралі сучасної в контрактах (договорах, як на ринку).
Зав'язуй вже тролити вигадуванням.
У всьому.
Одно-пару строчними вигадками.
В законах, в законах гречкосіям написано про їх як загальний військовий обов'язок, так і про порядок проходження вслужби рядовими.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 17:55
detroytred написав:
Отже маневрові потужності були для пиків. Саме для пиків споживання. В якості додаткових.
А в час непиків постійних потужностей повинно вистачати.
ТЕС несли також і базове навантаження, у нас немає теплової генерації яка може регулювати навантаження з 0 до 100% своєї встановленої потужності. Найкращі зразки це до 30%, тому ГЕС та ГАЕС в комплексі і давали маневреність.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 17:58
BIGor написав:
Патова ситуація: гречкосії закінчилися, а розовощокі офіцери - не хочуть...
Ну і навіщо чергова односрочкова?
Аргументи хоч якісь про гречкосії закінчилися треба надати чи ні?
Не хочуть впенси і що з того?
Вони можуть хотітинехотіти будь чого. Як це відноситься до предмету обговорення?? Як?
Їх призивають на відповідні посади без їх хочутьнехочуть.
І головне: а з чого це розовощоким треба обов'язково хотіти-то?
Хто і де це визначено?
Поки бачу одне: гречкосії заявляють -- хочемо, щоб офіцери хотіли.
От хочемо і все. От вони такі сякі не хочуть. Замість нас рядовими служити.
Це капець....
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Додано: Вів 23 лип, 2024 18:05
Letusrock написав: BIGor написав:
Патова ситуація: гречкосії закінчилися, а розовощокі офіцери - не хочуть...
розовощокі офіцери з занзібару кажуть що гречкосіїв ще повно, вистачить на 10-15 років контрнаступів (тобто топтатись навколо бахмута)
А хіба не повно? Ти є? Є! Так як вони можуть закінчитись поки є ти, муха, віталя , UA???
Більш ніж достатньо. Половина з них повний баласт, штампує по 20-30 повідомлень за день тут. І це все що корисне від них вже багато років.
Успіх каже що Старлінком , тряпкою в солярці забезпечить кожного ЮА з ангелом , які давно трутні в цивільному житті.
Детройт сьогодні потужний. Трішки ще б витримки, щоб не піддаватись на емоції трутнів, які знають що їх чекає окоп і рефлексуюють тут від страху.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 18:18
UA написав: flyman написав: detroytred написав:
Чого ж на питання вище відмовчався?))
відповідь була, тільки такі "воєнні мірного врємєні" себе зутуляють законами, а гречкосіям впарюють воєнну доцільність
воєнні мірного врємєні
Браво!
Ага)))
Воєнні воєнного часу одразу з війною виникають.
Отак опа -- як у 2014-му і нова армія з гречкосіїв.
Бригади з гречкосіїв-добровольців пішли вздовж кордону, літали на літаках і т.д.
Питаю всоте: які претензії? Чітко вкажіть? Що там вам, гречкосіям, воєнпенси заборгували?
Платили ви їм чітко з розрахунку саме мирного часу.
По буквах --- саме мирного часу.
Пенсія з розрахунку за службу саме в мирний час.
Так що заборгували-то?
І зара впенси всі на обліку і мобілізуються.
Але, звиняйте, не за гречкосіїв-то.
Бо поки це суто хатєлка зі стелі від гречкосіїв.
Хитродупа: поскоротчували, попереводили на контракти, убрали пайкі, не видавали речове; верещали *ату, сапоги!*; пенсії згідно закону не перераховували; ремонти-інструменти-обладнання на службу за своєї кишені; медицина і т.д. в мінус; в квартиній черзі досі по 33 роки чекають житло!!!!; льготи за комуналь зашаманили лімітами.
А тепер --- ще й не просто за себе служіть, а йдіть за нас, гречкосіїв, служити?!
Коли ЗАКОНАМИ визначено порядок проходження вслужби. Хто і ким.
Сюр якись-то.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 18:18
Сибарит написав: vitaliiangel написав:
Есть ли вероятность что с учебки отправят домой?
Домой не отправят, но велика вероятность, что найдут ему занятие, не связанное с физическими нагрузками.
напр, відсвічувати в теплік в окопі
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Додано: Вів 23 лип, 2024 18:19
Hotab написав:
А хіба не повно? Ти є? Є!
якщо не вдаватись в деталі то я і є і нема... як кіт Шредінгера
Hotab написав:
Половина з них повний баласт, штампує по 20-30 повідомлень за день тут
десь я чув вже про баласт, від Гітлера здається. А ще пенсіонери, інваліди.. теж баласт?
Hotab написав:
Детройт сьогодні потужний. Трішки ще б витримки, щоб не піддаватись на емоції трутнів, які знають що їх чекає окоп і рефлексуюють тут від страху.
невчитувався у їх спір, але напевно що "окоп чекає не только лиш всех" ?
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Додано: Вів 23 лип, 2024 18:19
fox767676 написав:
.........
Ну ось позаблокові Швейцарія та Ізраїль мілітаризовані, регулярні збори-навчання. Граничний вік - 49, є можливість відкупитися за податок в 3%.
..........
Это откуда?
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Додано: Вів 23 лип, 2024 18:20
detroytred написав: flyman написав: detroytred написав:
Чого ж на питання вище відмовчався?))
відповідь була, тільки такі "воєнні мірного врємєні" себе зутуляють законами, а гречкосіям впарюють воєнну доцільність
Перечитай рази три.
І побачиш: що ЗАРАЗ мова була суто про визначенність законами, контрактами.
Про воєнну доцільність тобі намагалися пояснити кілька тижнів тому. Оскільки для тебе це виявилось не аргументгвно.
То перейшли суто до законів та моралі сучасної в контрактах (договорах, як на ринку).
Зав'язуй вже тролити вигадуванням.
У всьому.
Одно-пару строчними вигадками.
В законах, в законах гречкосіям написано про їх як загальний військовий обов'язок, так і про порядок проходження вслужби рядовими.
яке тролити вигадками, напівпридатний цивільний Успіх, що ніколи не служив, і бац, уже третій рік віддає борг, а воєнні мірного врємєні потягучи з бюджетної сісі впарюють на серйозних щах Успіху хупсу про те як йому повезло, що на Шуварі він би ніколи за все життя не досяг такого успішного успіху
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 23 лип, 2024 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 18:23
Letusrock
десь я чув вже про баласт, від Гітлера здається.
Та багато хто з лідерів країни може визначати роль і місце людей під час відкритої агресії проти країни. На то і існують ЩЕ В МИРНИЙ ЧАС закони, які пишуть про обмеження прав у випадку збройної агресії.
Те що вільнолюдь Летусрок закони до початку війни не читав - це ж лише його проблема. А не проблема закону.
напівпридатний цивільний Успіх, що ніколи не служив, і бац, уже третій рік віддає борг
Так він третій рік лише тому, що муха сховався і не прийшов його замінити. Каже хварш не крутиться назад в свину рульку. Але ж це до першого патруля на станції ШРТ. Далі все прокрутять як слід.
Якраз 15-річний танкер і розтоптані тухлі за 15 дол - це ж улюблена тема ТЦК-ників. Чим поцоватий вигляд - тим краще розводити.
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