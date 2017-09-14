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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9166916791689169
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 18:28

  flyman написав:яке тролити вигадками, напівпридатний цивільний Успіх, що ніколи не служив, і бац, уже третій рік віддає борг, а воєнні мірного врємєні потягують з бюджетної сісі впарюють Успіху хупсу


Гречкосій ... ні року не служить, воєнпенс ... 34 рік служить.
І? Що сказати-то хотів?
Рядовий за рядового, офіцер за офіцера. Точніше не хтось за когось, а рядові на посадах рядових служать; офіцери на офіцерських.

Яким чином ця твоя репліка до одним закони, другим воєнна доцільність?
Давай все-таки або конкретно, або ніяк.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 лип, 2024 18:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 18:30

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:.........
Ну ось позаблокові Швейцарія та Ізраїль мілітаризовані, регулярні збори-навчання. Граничний вік - 49, є можливість відкупитися за податок в 3%.
..........

Это откуда?


вас песикот настолько затерроризировал что боитесь в русскую вики заглянуть ?

Швейцарские военнообязанные хранят дома табельное стрелковое оружие и амуницию, но хранение боеприпасов дома им было запрещено в 2007 году[5]. От армии в Швейцарии можно официально отказаться. В этом случае призывник должен выплачивать ежегодно на протяжении всего срока призыва штраф в размере 3 % от своего годового дохода.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D0%B8

вот люди заморачиваются, придумывают какие-то возрастные рамки, нет чтобы до смерти всех загнобить долгом
Після реформ 1960-х років, армія Швейцарії складається із трьох складових: аусцуг або регулярна армія, де служать чоловіки віком до 34 років; ландвер, в якому служать чоловіки віком 34-42 років; і ландштурм, де служать чоловіки віком в 43-50 років[5].


А некоторые еще и званиями

Австрия, 1886 год: 19 — 42 года, бывшие офицеры — до 60 лет.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:На то і існують ЩЕ В МИРНИЙ ЧАС закони, які пишуть про обмеження прав у випадку збройної агресії.

по перше закону про заборону виїзду неіснує.
Але зараз Хотаб почне натягувати сову на глобус (про постанови і т.д.). тоді можна по аналогії відновити рабство чи відмінити приватну власність за цією ж схемою "а треба було читати раніше".
P.S. Або наприклад, обмежити права Флер на безтурботне життя, і зобовязати її народити швиденько 8 призовників? ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 18:40

Letusrock

по перше закону про заборону виїзду неіснує.
Але зараз Хотаб почне натягувати сову на глобус


за 100 дол я тобі знайду закон (прийнятий ще в мирний час) якийм повністю розвʼязує руки КМУ в питаннях обмеження прав людей у випадку агресії . І саме своїми постановами КМУ конкретизує і реалізовує вимоги цього закону.
Чому за 100 дол? Бо вже приводив. Баранів , не здатних до навчання, треба вчити на контрактній основі. Бюджет лише для талантів, здатних з першого разу засвоювати.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 18:40

  Letusrock написав:невчитувався у їх спір, але напевно що "окоп чекає не только лиш всех" ?

+100

Мене що дратує?
Те, що зручно бути або умовно генералом, або рядовим.
А по середині якось ні.
Бо зверху генерали тулять свої вимоги ....
Ще й хочуть щоб за них вкалували.
Так ще й знизу рядові схотіли того ж))))))))))

Тобто зручно або генералом, або хоч пофігістичним, хоч рЄволюційним рядовим.

От чухаю рєпу яку хатєлку вигадати цій середині --- щоб на посади генералів їх призначали (ну тобто щоб пересічні офіцери служили не замість рядових, а замість генералів) або щоб рядові взуття пересічним офіцерам мали чистити тощо.

Гречкосіям-то можна хатєлки свої генерити та претензії, то чому б і офіцерам ні?
Хочу щоб взуття чистили та інші функції денщиків виконували. Гречкосії.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 лип, 2024 19:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 18:56

  fox767676 написав:..............
вас песикот настолько затерроризировал что боитесь в русскую вики заглянуть ?

Швейцарские военнообязанные хранят дома табельное стрелковое оружие и амуницию, но хранение боеприпасов дома им было запрещено в 2007 году[5]. От армии в Швейцарии можно официально отказаться. В этом случае призывник должен выплачивать ежегодно на протяжении всего срока призыва штраф в размере 3 % от своего годового дохода.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D0%B8

вот люди заморачиваются, придумывают какие-то возрастные рамки, нет чтобы до смерти всех загнобить долгом
Після реформ 1960-х років, армія Швейцарії складається із трьох складових: аусцуг або регулярна армія, де служать чоловіки віком до 34 років; ландвер, в якому служать чоловіки віком 34-42 років; і ландштурм, де служать чоловіки віком в 43-50 років[5].


А некоторые еще и званиями

Австрия, 1886 год: 19 — 42 года, бывшие офицеры — до 60 лет.

Песикота, к счастью, давно не читаю. Он у меня наглухо в чс. Ничего интересного, а нервы дороже. :)
Цитату о Швейцарии когда-то приводил. И более подробно.
Там, правда, не очень понятно, что такое "срок призыва" - то ли "срок службы" (280 или 390 дней), то ли на всё время призывного возраста (19-31 год).
Ну и надо бы поискать подробнее, когда это ввели. Возможно связано с резким сокращением армии:
В 1995 году количество солдат, включая резервистов, уменьшилось до 400 тысяч. К 2004 году уменьшилось почти в два раза. В 2013 году численность ВС составила 155 тысяч человек, а к 2016 году планируется оставить 100 тысяч

Это же (сокращение и отказ от обязательной службы) происходило и в других европейских армиях после окончания холодной войны. Теперь начинают задумываться.
Вопрос я задал в связи с тем, что вы упомянули и Израиль. Насколько знаю, там такого нет, в т.ч. нет и альтернативной службы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 19:05

  ЛАД написав:Песикота, к счастью, давно не читаю. Он у меня наглухо в чс. Ничего интересного, а нервы дороже. :)

Pesikot'а

Читайшь ты меня, читаешь.
А про ЧС рассказываешь, чтобы не отвечать на неудобные вопросы

Например, твои зятья обновили данные ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 19:13

  ЛАД написав:Вопрос я задал в связи с тем, что вы упомянули и Израиль. Насколько знаю, там такого нет, в т.ч. нет и альтернативной службы.

Ортодоксам есть, а их немало. В Моссаде они есть, а в армии нет
fox767676
 
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