flyman написав:яке тролити вигадками, напівпридатний цивільний Успіх, що ніколи не служив, і бац, уже третій рік віддає борг, а воєнні мірного врємєні потягують з бюджетної сісі впарюють Успіху хупсу
Гречкосій ... ні року не служить, воєнпенс ... 34 рік служить. І? Що сказати-то хотів? Рядовий за рядового, офіцер за офіцера. Точніше не хтось за когось, а рядові на посадах рядових служать; офіцери на офіцерських.
Яким чином ця твоя репліка до одним закони, другим воєнна доцільність? Давай все-таки або конкретно, або ніяк.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 лип, 2024 18:33, всього редагувалось 2 разів.
fox767676 написав:......... Ну ось позаблокові Швейцарія та Ізраїль мілітаризовані, регулярні збори-навчання. Граничний вік - 49, є можливість відкупитися за податок в 3%. ..........
Это откуда?
вас песикот настолько затерроризировал что боитесь в русскую вики заглянуть ?
Швейцарские военнообязанные хранят дома табельное стрелковое оружие и амуницию, но хранение боеприпасов дома им было запрещено в 2007 году[5]. От армии в Швейцарии можно официально отказаться. В этом случае призывник должен выплачивать ежегодно на протяжении всего срока призыва штраф в размере 3 % от своего годового дохода.
вот люди заморачиваются, придумывают какие-то возрастные рамки, нет чтобы до смерти всех загнобить долгом
Після реформ 1960-х років, армія Швейцарії складається із трьох складових: аусцуг або регулярна армія, де служать чоловіки віком до 34 років; ландвер, в якому служать чоловіки віком 34-42 років; і ландштурм, де служать чоловіки віком в 43-50 років[5].
А некоторые еще и званиями
Австрия, 1886 год: 19 — 42 года, бывшие офицеры — до 60 лет.
Hotab написав:На то і існують ЩЕ В МИРНИЙ ЧАС закони, які пишуть про обмеження прав у випадку збройної агресії.
по перше закону про заборону виїзду неіснує. Але зараз Хотаб почне натягувати сову на глобус (про постанови і т.д.). тоді можна по аналогії відновити рабство чи відмінити приватну власність за цією ж схемою "а треба було читати раніше". P.S. Або наприклад, обмежити права Флер на безтурботне життя, і зобовязати її народити швиденько 8 призовників? ))
по перше закону про заборону виїзду неіснує. Але зараз Хотаб почне натягувати сову на глобус
за 100 дол я тобі знайду закон (прийнятий ще в мирний час) якийм повністю розвʼязує руки КМУ в питаннях обмеження прав людей у випадку агресії . І саме своїми постановами КМУ конкретизує і реалізовує вимоги цього закону. Чому за 100 дол? Бо вже приводив. Баранів , не здатних до навчання, треба вчити на контрактній основі. Бюджет лише для талантів, здатних з першого разу засвоювати.
Letusrock написав:невчитувався у їх спір, але напевно що "окоп чекає не только лиш всех" ?
+100
Мене що дратує? Те, що зручно бути або умовно генералом, або рядовим. А по середині якось ні. Бо зверху генерали тулять свої вимоги .... Ще й хочуть щоб за них вкалували. Так ще й знизу рядові схотіли того ж))))))))))
Тобто зручно або генералом, або хоч пофігістичним, хоч рЄволюційним рядовим.
От чухаю рєпу яку хатєлку вигадати цій середині --- щоб на посади генералів їх призначали (ну тобто щоб пересічні офіцери служили не замість рядових, а замість генералів) або щоб рядові взуття пересічним офіцерам мали чистити тощо.
Гречкосіям-то можна хатєлки свої генерити та претензії, то чому б і офіцерам ні? Хочу щоб взуття чистили та інші функції денщиків виконували. Гречкосії.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 лип, 2024 19:08, всього редагувалось 2 разів.
fox767676 написав:.............. вас песикот настолько затерроризировал что боитесь в русскую вики заглянуть ?
Швейцарские военнообязанные хранят дома табельное стрелковое оружие и амуницию, но хранение боеприпасов дома им было запрещено в 2007 году[5]. От армии в Швейцарии можно официально отказаться. В этом случае призывник должен выплачивать ежегодно на протяжении всего срока призыва штраф в размере 3 % от своего годового дохода.
вот люди заморачиваются, придумывают какие-то возрастные рамки, нет чтобы до смерти всех загнобить долгом
Після реформ 1960-х років, армія Швейцарії складається із трьох складових: аусцуг або регулярна армія, де служать чоловіки віком до 34 років; ландвер, в якому служать чоловіки віком 34-42 років; і ландштурм, де служать чоловіки віком в 43-50 років[5].
А некоторые еще и званиями
Австрия, 1886 год: 19 — 42 года, бывшие офицеры — до 60 лет.
Песикота, к счастью, давно не читаю. Он у меня наглухо в чс. Ничего интересного, а нервы дороже. Цитату о Швейцарии когда-то приводил. И более подробно. Там, правда, не очень понятно, что такое "срок призыва" - то ли "срок службы" (280 или 390 дней), то ли на всё время призывного возраста (19-31 год). Ну и надо бы поискать подробнее, когда это ввели. Возможно связано с резким сокращением армии:
В 1995 году количество солдат, включая резервистов, уменьшилось до 400 тысяч. К 2004 году уменьшилось почти в два раза. В 2013 году численность ВС составила 155 тысяч человек, а к 2016 году планируется оставить 100 тысяч
Это же (сокращение и отказ от обязательной службы) происходило и в других европейских армиях после окончания холодной войны. Теперь начинают задумываться. Вопрос я задал в связи с тем, что вы упомянули и Израиль. Насколько знаю, там такого нет, в т.ч. нет и альтернативной службы.
flyman написав:яке тролити вигадками, напівпридатний цивільний Успіх, що ніколи не служив, і бац, уже третій рік віддає борг, а воєнні мірного врємєні потягучи з бюджетної сісі впарюють на серйозних щах Успіху хупсу про те як йому повезло, що на Шуварі він би ніколи за все життя не досяг такого успішного успіху
Hotab написав:Так він третій рік лише тому, що муха сховався і не прийшов його замінити
Ризикну відповісти за всіх фронтовиків. Умовний Успіх, Бобюа, Бандерлог і інші фронтовики думали, що в тилу за них "всім серцем і душею"! Так як ми - ЗАХИСНИКИ!!!
Думали, що тиловики в тилу "порішають" з тим всім... Що "змусять/заставлять" владу зробити контракту армію! З чіткими термінами! З чіткими високими зарплатами!(без найопок) З наймом нігерійських чінгачкуків і т.п. Бо в іншому випадку, прийдеться тиловикам рано, чи пізно йти, так як ми - не вічні/поізносились))
От і виявився/проявився той "інший випадок".... Не зробили в першу чергу ДЛЯ СЕБЕ/СВОГО майбутнього тиловики.
Тому зараз і бусики незламності, і штрафи, і ще не за горами - конфіскація майна!