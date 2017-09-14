Успіх написав:#знающомененайобують, але не знаю де?©flyman написав:яке тролити вигадками, напівпридатний цивільний Успіх, що ніколи не служив, і бац, уже третій рік віддає борг, а воєнні мірного врємєні потягучи з бюджетної сісі впарюють на серйозних щах Успіху хупсу про те як йому повезло, що на Шуварі він би ніколи за все життя не досяг такого успішного успіхуРизикну відповісти за всіх фронтовиків.
Умовний Успіх, Бобюа, Бандерлог і інші фронтовики думали, що в тилу за них "всім серцем і душею"!
Так як ми - ЗАХИСНИКИ!!!
Думали, що тиловики в тилу "порішають" з тим всім...
Що "змусять/заставлять" владу зробити контракту армію!
З чіткими термінами!
З чіткими високими зарплатами!(без найопок)
З наймом нігерійських чінгачкуків і т.п.
Бо в іншому випадку, прийдеться тиловикам рано, чи пізно йти, так як ми - не вічні/поізносились))
От і виявився/проявився той "інший випадок"....
Не зробили в першу чергу ДЛЯ СЕБЕ/СВОГО майбутнього тиловики.
Тому зараз і бусики незламності, і штрафи, і ще не за горами - конфіскація майна!
Бандерлог десь з рік тому написав фундаментальну думку -- про різні системи))
Думка: якщо ви думаєте, що в тилу будуть демократичні цінності з лгбт і т.д., а у війську совдепівське рабство, то ви помиляєтесь.
Тому зара стоїть питання: як буде далі?))) Яке майбутнє.
Чи європейські цінності прийдуть до вас у військо, чи примус диктат у тил?
Повинен бути третій варіант -- нормальний статутний порядок у війську; демократичні, але виконуємі, закони в тилу. Але ви самі-то в можливість його вірите-то?
І майте на увазі: збільшення примусу в тилу потягне збільшення примусу у війську.
Ви просто раніше за інших потрапили в колію. Ви в колії. Виконуєте обов'язки. Тому Герой...