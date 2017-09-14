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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9167916891699170
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 19:48

  Успіх написав:
  flyman написав:яке тролити вигадками, напівпридатний цивільний Успіх, що ніколи не служив, і бац, уже третій рік віддає борг, а воєнні мірного врємєні потягучи з бюджетної сісі впарюють на серйозних щах Успіху хупсу про те як йому повезло, що на Шуварі він би ніколи за все життя не досяг такого успішного успіху
#знающомененайобують, але не знаю де?© :mrgreen:
  Hotab написав:Так він третій рік лише тому, що муха сховався і не прийшов його замінити
Ризикну відповісти за всіх фронтовиків.
Умовний Успіх, Бобюа, Бандерлог і інші фронтовики думали, що в тилу за них "всім серцем і душею"! :D
Так як ми - ЗАХИСНИКИ!!!

Думали, що тиловики в тилу "порішають" з тим всім...
Що "змусять/заставлять" владу зробити контракту армію!
З чіткими термінами!
З чіткими високими зарплатами!(без найопок)
З наймом нігерійських чінгачкуків і т.п.
Бо в іншому випадку, прийдеться тиловикам рано, чи пізно йти, так як ми - не вічні/поізносились))

От і виявився/проявився той "інший випадок"....
Не зробили в першу чергу ДЛЯ СЕБЕ/СВОГО майбутнього тиловики.

Тому зараз і бусики незламності, і штрафи, і ще не за горами - конфіскація майна!


Бандерлог десь з рік тому написав фундаментальну думку -- про різні системи))
Думка: якщо ви думаєте, що в тилу будуть демократичні цінності з лгбт і т.д., а у війську совдепівське рабство, то ви помиляєтесь.


Тому зара стоїть питання: як буде далі?))) Яке майбутнє.
Чи європейські цінності прийдуть до вас у військо, чи примус диктат у тил?

Повинен бути третій варіант -- нормальний статутний порядок у війську; демократичні, але виконуємі, закони в тилу. Але ви самі-то в можливість його вірите-то?

І майте на увазі: збільшення примусу в тилу потягне збільшення примусу у війську.

Ви просто раніше за інших потрапили в колію. Ви в колії. Виконуєте обов'язки. Тому Герой...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:03

‼️Комітет затвердив пропозицію Уряду, яка передбачає заморожування соціальних виплат і зменшення видатків на оборону, — Гончаренко

Пропозицію на 2025-2027 роки можуть прийняти автоматично, оскільки ВР пішла на місяць на канікули.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:05

  Xenon написав:
ВР пішла на місяць на канікули.

:mrgreen: які ж лицеміри.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:07

Як собі постелили тиловики, так і спати будуть!©

  detroytred написав:І майте на увазі: збільшення примусу в тилу потягне збільшення примусу у війську
А мені для наступних "менезамінників" вже нічого не шкода! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:07

  BIGor написав:
  Xenon написав:
ВР пішла на місяць на канікули.

:mrgreen: які ж лицеміри.

термін придатності до 29/8 виходить, з відпустки зразу в азиль, "всі ходи записані"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:13

За крок до перевороту думок©

  detroytred написав:Тому Герой...

"Я не хочу!"(гурт Тартак, Сашко Положинський)

Як уже набридло чути знову і знову
Порожні балачки, пафосні розмови
"Мова калинова", "пісня солов'їна"
Ще трохи побалакаємо — зникне Україна
Згубили культуру, забули історію
Почуваємося зайдами на своїй території
Віримо чужим, своїм не довіряємо
Розводимо руками — маємо, що маємо
Сьогодні братаємося, щоб завтра продати
Кум іде на кума, брат іде на брата
Національна ідея як засіб спекуляції
Здобули державу, втратили націю
Коли ж у народу більше немає відваги
Немає власної гордості, немає самоповаги
Коли кожен за себе у своїй хаті скраю
У такого народу і героїв немає

Я не хочу бути героєм України
Не цінує героїв моя країна
Я не хочу!

Подивіться на нього — він сьогодні в ударі
Правда, без вишиванки та без шароварів
Він один серед тих, хто готовий до бою
Серед тих, хто готовий стати героєм
Він пройшов крізь вогонь, переплив через воду
Все заради Вітчизни, заради народу
Із мільйонами інших він пішов воювати
Усі полягли, а він лишився стояти
Та одразу ж поглине пафосна лава
Понавісять медалі, кричатимуть: "Слава!"
Він житиме довго, він житиме дорого
Але стане нашим внутрішнім ворогом
А де ж ті, яких було закатовано?
Спалено, порубано, побито, репресовано?
Де ті, що життя віддали за своє?
Де вони є? Де вони є?

Я не хочу бути героєм України
Не цінує героїв моя країна
Я не хочу!

А насправді так просто змінити життя
Просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття
Полюбити свою землю, свою рідну природу
Відчути себе часткою єдиного народу
Бо ми не безрідні, бо ми — українці
Тож досить плювати в дідівські криниці
Досить боятися вірити в краще
А своє на чуже не міняти нізащо
Спільнота розумних, міцних, незалежних
Без "правобережних", без "лівобережних"
Добрих, привітних і незрадливих
В усьому єдиних, в усьому щасливих
Лиш уявіть, якою стане країна
В якій кожна людина живе як людина
В якій все, що хороше — значить, і наше
Але поки, на жаль, все зовсім інакше

Я не хочу бути героєм України
Не цінує героїв моя країна
Я не хочу!
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:16


Хто читає тільки заголовки - не дивіться вгору.
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:28

У Москві платитимуть майже 2 млн рублів за контракт з армією

https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/23/7467041/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 21:00

Через п'ять-вісім років рф буде оснащена матеріалами та особовим складом, що уможливить наступ на НАТО, — генеральний інспектор збройних сил Німеччини Бройєр

"Їхня армія щорічно додає від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських держав-членів НАТО мають лише половину з них на складі", - сказав Карстен Бройєр.
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