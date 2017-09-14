Додано: Вів 23 лип, 2024 20:13

detroytred написав: Тому Герой... Тому Герой...

"Я не хочу!"(гурт Тартак, Сашко Положинський)Як уже набридло чути знову і зновуПорожні балачки, пафосні розмови"Мова калинова", "пісня солов'їна"Ще трохи побалакаємо — зникне УкраїнаЗгубили культуру, забули історіюПочуваємося зайдами на своїй територіїВіримо чужим, своїм не довіряємоРозводимо руками — маємо, що маємоСьогодні братаємося, щоб завтра продатиКум іде на кума, брат іде на братаНаціональна ідея як засіб спекуляціїЗдобули державу, втратили націюКоли ж у народу більше немає відвагиНемає власної гордості, немає самоповагиКоли кожен за себе у своїй хаті скраюУ такого народу і героїв немаєЯ не хочу бути героєм УкраїниНе цінує героїв моя країнаЯ не хочу!Подивіться на нього — він сьогодні в ударіПравда, без вишиванки та без шароварівВін один серед тих, хто готовий до боюСеред тих, хто готовий стати героємВін пройшов крізь вогонь, переплив через водуВсе заради Вітчизни, заради народуІз мільйонами інших він пішов воюватиУсі полягли, а він лишився стоятиТа одразу ж поглине пафосна лаваПонавісять медалі, кричатимуть: "Слава!"Він житиме довго, він житиме дорогоАле стане нашим внутрішнім ворогомА де ж ті, яких було закатовано?Спалено, порубано, побито, репресовано?Де ті, що життя віддали за своє?Де вони є? Де вони є?Я не хочу бути героєм УкраїниНе цінує героїв моя країнаЯ не хочу!А насправді так просто змінити життяПросто вийти на вулицю, просто прибрати сміттяПолюбити свою землю, свою рідну природуВідчути себе часткою єдиного народуБо ми не безрідні, бо ми — українціТож досить плювати в дідівські криниціДосить боятися вірити в кращеА своє на чуже не міняти нізащоСпільнота розумних, міцних, незалежнихБез "правобережних", без "лівобережних"Добрих, привітних і незрадливихВ усьому єдиних, в усьому щасливихЛиш уявіть, якою стане країнаВ якій кожна людина живе як людинаВ якій все, що хороше — значить, і нашеАле поки, на жаль, все зовсім інакшеЯ не хочу бути героєм УкраїниНе цінує героїв моя країнаЯ не хочу!