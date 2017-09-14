RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9167916891699170
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:07

Як собі постелили тиловики, так і спати будуть!©

  detroytred написав:І майте на увазі: збільшення примусу в тилу потягне збільшення примусу у війську
А мені для наступних "менезамінників" вже нічого не шкода! :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6584
З нами з: 18.03.21
Подякував: 223 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:07

  BIGor написав:
  Xenon написав:
ВР пішла на місяць на канікули.

:mrgreen: які ж лицеміри.

термін придатності до 29/8 виходить, з відпустки зразу в азиль, "всі ходи записані"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35725
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1586 раз.
Подякували: 2780 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:16


Хто читає тільки заголовки - не дивіться вгору.
Schmit
 
Повідомлень: 4490
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 20:28

У Москві платитимуть майже 2 млн рублів за контракт з армією

https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/23/7467041/
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24257
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3366 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 21:00

Через п'ять-вісім років рф буде оснащена матеріалами та особовим складом, що уможливить наступ на НАТО, — генеральний інспектор збройних сил Німеччини Бройєр

"Їхня армія щорічно додає від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських держав-членів НАТО мають лише половину з них на складі", - сказав Карстен Бройєр.
Xenon
 
Повідомлень: 4698
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 21:24

Колія. Україна - герой.

  Xenon написав:
Через п'ять-вісім років рф буде оснащена матеріалами та особовим складом, що уможливить наступ на НАТО, — генеральний інспектор збройних сил Німеччини Бройєр

"Їхня армія щорічно додає від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських держав-членів НАТО мають лише половину з них на складі", - сказав Карстен Бройєр.

Для нас це означає, що воювати Україні ще довго. Вибивати оті танки.

З.и. всі (нагорі) все знали....

2021 рік Пряма мова Зеленського: "Ми розуміємо, що якщо буде повномасштабна війна, то ми розуміємо кількість – тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв, тому ми цього не хочемо, як будь-яка цивілізована людина.

Якщо може бути ескалація, про яку всі говорять, й іноді сусіди (РФ – ред.) залякують держави Європейського Союзу та Україну, це виглядає провокаційно і небезпечно.

Що НАТО винне нам? НАТО не винне Україні нічого. НАТО буде, якщо не вистоїть наша армія, повинна всім своїм країнам, тому що НАТО оберігає саме країни-члени НАТО.

А форпост такий - це Україна. Україна – яка не є членом НАТО.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/16/7317612/
Гадаю, що і зараз знають...
____________________
2023
«Україна зламає хребет Росії». Президент Литви — на попередження Зеленського про можливу атаку на країни Балтії
«Ми завжди говорили, що Україна — це перший форпост свободи. Зараз ціною величезних зусиль і жертв Україна, дозвольте мені висловитися, виграє для нас час, щоб ми встигли підготуватися, щоб ми встигли ще більше посилити систему колективної оборони НАТО і зробити кроки», — сказав він.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zel ... 58605.html
І т.д.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 лип, 2024 21:33, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29485
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 22:02

  fox767676 написав:
Швейцарские военнообязанные хранят дома табельное стрелковое оружие и амуницию, но хранение боеприпасов дома им было запрещено в 2007 году[5]. От армии в Швейцарии можно официально отказаться. В этом случае призывник должен выплачивать ежегодно на протяжении всего срока призыва штраф в размере 3 % от своего годового дохода.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D0%B8


а не думали что могут резко "забыть" про то кто платил а кто нет в случае реальной войны и необходимости мобилизации?
tester7336
 
Повідомлень: 21
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 22:11

  Успіх написав:
  detroytred написав:І майте на увазі: збільшення примусу в тилу потягне збільшення примусу у війську
А мені для наступних "менезамінників" вже нічого не шкода! :lol:

Так воно тебе в першу чергу і накриє.
Отримаєш Дємбель на... місяць... в резерві першої черги, і далі назад, вчити новобранців... як копати, та мити снаряди зі старлінками.
Не думай що закручування гайок особисто тебе не зачепить. :mrgreen:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5019
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:а не думали что могут резко "забыть" про то кто платил а кто нет в случае реальной войны и необходимости мобилизации?


по крайней мере нет єтих ханжеских быдляцких воплей "багаті відкупляться, війна для бідних"
Есть градации мобрезерева, есть разные виды службы, есть понимание важности реального вовлечения людей в дела государства и армии. А не так - сначала культивирование анархии и безответсвенности, а потом бац и закос под севернуя корею
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 23 лип, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
Повідомлень: 1882
З нами з: 13.06.20
Подякував: 304 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9167916891699170
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63112
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222212
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707513
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.