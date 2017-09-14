А мені для наступних "менезамінників" вже нічого не шкода!
|
|
|
Додано: Вів 23 лип, 2024 20:07
Як собі постелили тиловики, так і спати будуть!©
Додано: Вів 23 лип, 2024 20:07
Додано: Вів 23 лип, 2024 20:28
Додано: Вів 23 лип, 2024 21:00
Додано: Вів 23 лип, 2024 21:24
Колія. Україна - герой.
Для нас це означає, що воювати Україні ще довго. Вибивати оті танки.
З.и. всі (нагорі) все знали....
2021 рік Пряма мова Зеленського: "Ми розуміємо, що якщо буде повномасштабна війна, то ми розуміємо кількість – тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв, тому ми цього не хочемо, як будь-яка цивілізована людина.
Якщо може бути ескалація, про яку всі говорять, й іноді сусіди (РФ – ред.) залякують держави Європейського Союзу та Україну, це виглядає провокаційно і небезпечно.
Що НАТО винне нам? НАТО не винне Україні нічого. НАТО буде, якщо не вистоїть наша армія, повинна всім своїм країнам, тому що НАТО оберігає саме країни-члени НАТО.
А форпост такий - це Україна. Україна – яка не є членом НАТО.
Гадаю, що і зараз знають...
____________________
2023
«Україна зламає хребет Росії». Президент Литви — на попередження Зеленського про можливу атаку на країни Балтії
«Ми завжди говорили, що Україна — це перший форпост свободи. Зараз ціною величезних зусиль і жертв Україна, дозвольте мені висловитися, виграє для нас час, щоб ми встигли підготуватися, щоб ми встигли ще більше посилити систему колективної оборони НАТО і зробити кроки», — сказав він.
І т.д.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 лип, 2024 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 23 лип, 2024 22:02
а не думали что могут резко "забыть" про то кто платил а кто нет в случае реальной войны и необходимости мобилизации?
Додано: Вів 23 лип, 2024 22:11
Так воно тебе в першу чергу і накриє.
Отримаєш Дємбель на... місяць... в резерві першої черги, і далі назад, вчити новобранців... як копати, та мити снаряди зі старлінками.
Не думай що закручування гайок особисто тебе не зачепить.
Додано: Вів 23 лип, 2024 22:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
по крайней мере нет єтих ханжеских быдляцких воплей "багаті відкупляться, війна для бідних"
Есть градации мобрезерева, есть разные виды службы, есть понимание важности реального вовлечения людей в дела государства и армии. А не так - сначала культивирование анархии и безответсвенности, а потом бац и закос под севернуя корею
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 23 лип, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|