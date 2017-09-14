Через п'ять-вісім років рф буде оснащена матеріалами та особовим складом, що уможливить наступ на НАТО, — генеральний інспектор збройних сил Німеччини Бройєр
"Їхня армія щорічно додає від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських держав-членів НАТО мають лише половину з них на складі", - сказав Карстен Бройєр.
Для нас це означає, що воювати Україні ще довго. Вибивати оті танки.
З.и. всі (нагорі) все знали....
2021 рік Пряма мова Зеленського: "Ми розуміємо, що якщо буде повномасштабна війна, то ми розуміємо кількість – тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв, тому ми цього не хочемо, як будь-яка цивілізована людина.
Якщо може бути ескалація, про яку всі говорять, й іноді сусіди (РФ – ред.) залякують держави Європейського Союзу та Україну, це виглядає провокаційно і небезпечно.
Що НАТО винне нам? НАТО не винне Україні нічого. НАТО буде, якщо не вистоїть наша армія, повинна всім своїм країнам, тому що НАТО оберігає саме країни-члени НАТО.
А форпост такий - це Україна. Україна – яка не є членом НАТО. https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/16/7317612/ Гадаю, що і зараз знають... ____________________ 2023 «Україна зламає хребет Росії». Президент Литви — на попередження Зеленського про можливу атаку на країни Балтії «Ми завжди говорили, що Україна — це перший форпост свободи. Зараз ціною величезних зусиль і жертв Україна, дозвольте мені висловитися, виграє для нас час, щоб ми встигли підготуватися, щоб ми встигли ще більше посилити систему колективної оборони НАТО і зробити кроки», — сказав він. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/zel ... 58605.html І т.д.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 23 лип, 2024 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Швейцарские военнообязанные хранят дома табельное стрелковое оружие и амуницию, но хранение боеприпасов дома им было запрещено в 2007 году[5]. От армии в Швейцарии можно официально отказаться. В этом случае призывник должен выплачивать ежегодно на протяжении всего срока призыва штраф в размере 3 % от своего годового дохода.
detroytred написав:І майте на увазі: збільшення примусу в тилу потягне збільшення примусу у війську
А мені для наступних "менезамінників" вже нічого не шкода!
Так воно тебе в першу чергу і накриє. Отримаєш Дємбель на... місяць... в резерві першої черги, і далі назад, вчити новобранців... як копати, та мити снаряди зі старлінками. Не думай що закручування гайок особисто тебе не зачепить.
tester7336 написав:а не думали что могут резко "забыть" про то кто платил а кто нет в случае реальной войны и необходимости мобилизации?
по крайней мере нет єтих ханжеских быдляцких воплей "багаті відкупляться, війна для бідних" Есть градации мобрезерева, есть разные виды службы, есть понимание важности реального вовлечения людей в дела государства и армии. А не так - сначала культивирование анархии и безответсвенности, а потом бац и закос под севернуя корею
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 23 лип, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
fox767676 написав:я не вивчав концепцій оборони України хто там головний концептуал був - Горбулін ? На що був розрахунок у позаблокової країни яка інтенсивно самодемілітаризовувалася всі роки незалежності ? Ну ось позаблокові Швейцарія та Ізраїль мілітаризовані, регулярні збори-навчання. Граничний вік - 49, є можливість відкупитися за податок в 3%. У совку до 40 років, є навіть фільма "парад планет" А тут запустили пожиттєву кріпаччину і думають завдяки турбопропаганді всі все схавають якщо все так погано - думайте про опціони для народу, дайте власність, дайте владу, хай загине на камеру хтось з еліти, щоб народ підбадьорити
Вам 49 может через 5.2месяца будет, на новый год днюха к примеру Мне уже мимо как бы А есть у них понятие "офицеры запаса" с военной кафедрой ВУЗа, но не проф.военные и которые допустим и в более старшем возрасте чем 49 должны прибыть к месту в условленное время с рюкзачком и точка?