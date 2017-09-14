Додано: Вів 23 лип, 2024 21:24

Xenon написав: Через п'ять-вісім років рф буде оснащена матеріалами та особовим складом, що уможливить наступ на НАТО, — генеральний інспектор збройних сил Німеччини Бройєр



"Їхня армія щорічно додає від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських держав-членів НАТО мають лише половину з них на складі", - сказав Карстен Бройєр.



Для нас це означає, що воювати Україні ще довго. Вибивати оті танки.З.и. всі (нагорі) все знали....2021 рік Пряма мова Зеленського: "Ми розуміємо, що якщо буде повномасштабна війна, то ми розуміємо кількість – тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв, тому ми цього не хочемо, як будь-яка цивілізована людина.Якщо може бути ескалація, про яку всі говорять, й іноді сусіди (РФ – ред.) залякують держави Європейського Союзу та Україну, це виглядає провокаційно і небезпечно.Що НАТО винне нам? НАТО не винне Україні нічого. НАТО буде, якщо не вистоїть наша армія, повинна всім своїм країнам, тому що НАТО оберігає саме країни-члени НАТО.А форпост такий - це Україна. Україна – яка не є членом НАТО.Гадаю, що і зараз знають...____________________2023«Україна зламає хребет Росії». Президент Литви — на попередження Зеленського про можливу атаку на країни Балтії«Ми завжди говорили, що Україна — це перший форпост свободи. Зараз ціною величезних зусиль і жертв Україна, дозвольте мені висловитися, виграє для нас час, щоб ми встигли підготуватися, щоб ми встигли ще більше посилити систему колективної оборони НАТО і зробити кроки», — сказав він.І т.д.