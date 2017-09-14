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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9168916991709171
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 22:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Вам 49 может через 5.2месяца будет, на новый год д

76 - это в честь культовой радиостанции, а не год рождения.
мне и 45 нет
так что в большинстве случаем я все равно в зон риска
если уж так надо будет пройти какую-то базовую воен подготовку во время рпв - пройду

А есть у них понятие "офицеры запаса" с военной кафедрой ВУЗа, но не проф.военные и которые допустим и в более старшем возрасте чем 49 должны прибыть к месту в условленное время с рюкзачком и точка?


не знаю
49 это уже наверное для среднего, настоящего офицества
общался немного - там на сборах в основном молодежь до 40
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 23:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Судя по этому в Швейцарии нет такой профанации как военная кафедра при гражданском вузе. нужно последовательно пройти все стуени

https://business-swiss.ch/shvejtsariya/ ... 0%B8%D0%B5
fox767676
 
Повідомлень: 1884
З нами з: 13.06.20
Подякував: 304 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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  #<1 ... 9168916991709171
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