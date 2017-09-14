76 - это в честь культовой радиостанции, а не год рождения.
мне и 45 нет
так что в большинстве случаем я все равно в зон риска
если уж так надо будет пройти какую-то базовую воен подготовку во время рпв - пройду
А есть у них понятие "офицеры запаса" с военной кафедрой ВУЗа, но не проф.военные и которые допустим и в более старшем возрасте чем 49 должны прибыть к месту в условленное время с рюкзачком и точка?
не знаю
49 это уже наверное для среднего, настоящего офицества
общался немного - там на сборах в основном молодежь до 40