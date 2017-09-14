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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9168916991709171
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 22:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Вам 49 может через 5.2месяца будет, на новый год д

76 - это в честь культовой радиостанции, а не год рождения.
мне и 45 нет
так что в большинстве случаем я все равно в зон риска
если уж так надо будет пройти какую-то базовую воен подготовку во время рпв - пройду

А есть у них понятие "офицеры запаса" с военной кафедрой ВУЗа, но не проф.военные и которые допустим и в более старшем возрасте чем 49 должны прибыть к месту в условленное время с рюкзачком и точка?


не знаю
49 это уже наверное для среднего, настоящего офицества
общался немного - там на сборах в основном молодежь до 40
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 23:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Судя по этому в Швейцарии нет такой профанации как военная кафедра при гражданском вузе. нужно последовательно пройти все стуени

https://business-swiss.ch/shvejtsariya/ ... 0%B8%D0%B5
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 00:22

  Успіх написав:
  flyman написав:яке тролити вигадками, напівпридатний цивільний Успіх, що ніколи не служив, і бац, уже третій рік віддає борг, а воєнні мірного врємєні потягучи з бюджетної сісі впарюють на серйозних щах Успіху хупсу про те як йому повезло, що на Шуварі він би ніколи за все життя не досяг такого успішного успіху
#знающомененайобують, але не знаю де?© :mrgreen:
  Hotab написав:Так він третій рік лише тому, що муха сховався і не прийшов його замінити
Ризикну відповісти за всіх фронтовиків.
Умовний Успіх, Бобюа, Бандерлог і інші фронтовики думали, що в тилу за них "всім серцем і душею"! :D
Так як ми - ЗАХИСНИКИ!!!

Думали, що тиловики в тилу "порішають" з тим всім...
Що "змусять/заставлять" владу зробити контракту армію!
З чіткими термінами!
З чіткими високими зарплатами!(без найопок)
З наймом нігерійських чінгачкуків і т.п.
Бо в іншому випадку, прийдеться тиловикам рано, чи пізно йти, так як ми - не вічні/поізносились))

От і виявився/проявився той "інший випадок"....
Не зробили в першу чергу ДЛЯ СЕБЕ/СВОГО майбутнього тиловики.

Тому зараз і бусики незламності, і штрафи, і ще не за горами - конфіскація майна!
от не надо мене в ідеалісти записувати я знав шо лишаться ті кому пофіг і хто наживається на війні.
і знав що буде з інвалідами після переможної війни, я бачив ставлення суспільства до інвалідів в соціально орієнтованій країні :lol: а шо буде якщо ми програєм війну?
Єдине в чому я обманювався це в командуванню армії, все думав пєсіміздю. Єдине що спасає- з тієї сторони ще більші довбодятли хоча і з більшими ресурсами.
Корочє, якшо не закрутиться маховик терору в тилу, до ухилянтів і сзч я восени сам піду в сторону заката.
3тю зиму не збираюсь тут бути.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 01:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Будем надеяться что до зимы(нашей, не в Чите и Улан-Уде 5 октября) мы достанем до их трансформаторов и генераторов на Волге и рядом и вопрос с продолжением боевых действий в 25м году отпадёт с крепким минусом в ноябре этого года в ЛаптеСнигерии
Вспомните лето 96го года, первое лето на моей памяти, когда на градуснике в теневой стороне увидел +40,и зиму после этого.
Днепр наглухо замёрз в середине декабря.
Минус 15 днём(без электрики) в мацковии это тёплая и хорошая зима.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 06:16

За крок до перевороту думок©

  Banderlog написав:от не надо мене в ідеалісти записувати я знав шо лишаться ті кому пофіг і хто наживається на війні.
і знав що буде з інвалідами після переможної війни, я бачив ставлення суспільства до інвалідів в соціально орієнтованій країні а шо буде якщо ми програєм війну?
Єдине в чому я обманювався це в командуванню армії, все думав пєсіміздю. Єдине що спасає- з тієї сторони ще більші довбодятли хоча і з більшими ресурсами.
Корочє, якшо не закрутиться маховик терору в тилу, до ухилянтів і сзч я восени сам піду в сторону заката.
3тю зиму не збираюсь тут бути.
А я вірив і в "НЕпофігістичний тил)) і в "тимчасово-тупориле командування, яке от-от зміниться на нормальне і тимчасовий бардак зникне, як роса на сонці ")))

Щось від багатьох чути, що на осінь збираються в сзч)))

І я щось теж, не бачу себе цієї зими в ЗСУ ;) :)

Все буде Україна!© :)
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 06:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну завершиться цього року

Від Фріза щось чути?
Де він зараз?(ще на берегах Дніпра?)

А головне - яка в нього зараз думка про все, що відбувається?
І що думає, який буде далі розвиток подій?
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 06:50

Schmit
 
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