барабашов написав:Вам 49 может через 5.2месяца будет, на новый год д
76 - это в честь культовой радиостанции, а не год рождения. мне и 45 нет так что в большинстве случаем я все равно в зон риска если уж так надо будет пройти какую-то базовую воен подготовку во время рпв - пройду
А есть у них понятие "офицеры запаса" с военной кафедрой ВУЗа, но не проф.военные и которые допустим и в более старшем возрасте чем 49 должны прибыть к месту в условленное время с рюкзачком и точка?
не знаю 49 это уже наверное для среднего, настоящего офицества общался немного - там на сборах в основном молодежь до 40
flyman написав:яке тролити вигадками, напівпридатний цивільний Успіх, що ніколи не служив, і бац, уже третій рік віддає борг, а воєнні мірного врємєні потягучи з бюджетної сісі впарюють на серйозних щах Успіху хупсу про те як йому повезло, що на Шуварі він би ніколи за все життя не досяг такого успішного успіху
Hotab написав:Так він третій рік лише тому, що муха сховався і не прийшов його замінити
Ризикну відповісти за всіх фронтовиків. Умовний Успіх, Бобюа, Бандерлог і інші фронтовики думали, що в тилу за них "всім серцем і душею"! Так як ми - ЗАХИСНИКИ!!!
Думали, що тиловики в тилу "порішають" з тим всім... Що "змусять/заставлять" владу зробити контракту армію! З чіткими термінами! З чіткими високими зарплатами!(без найопок) З наймом нігерійських чінгачкуків і т.п. Бо в іншому випадку, прийдеться тиловикам рано, чи пізно йти, так як ми - не вічні/поізносились))
От і виявився/проявився той "інший випадок".... Не зробили в першу чергу ДЛЯ СЕБЕ/СВОГО майбутнього тиловики.
Тому зараз і бусики незламності, і штрафи, і ще не за горами - конфіскація майна!
от не надо мене в ідеалісти записувати я знав шо лишаться ті кому пофіг і хто наживається на війні. і знав що буде з інвалідами після переможної війни, я бачив ставлення суспільства до інвалідів в соціально орієнтованій країні а шо буде якщо ми програєм війну? Єдине в чому я обманювався це в командуванню армії, все думав пєсіміздю. Єдине що спасає- з тієї сторони ще більші довбодятли хоча і з більшими ресурсами. Корочє, якшо не закрутиться маховик терору в тилу, до ухилянтів і сзч я восени сам піду в сторону заката. 3тю зиму не збираюсь тут бути.
Будем надеяться что до зимы(нашей, не в Чите и Улан-Уде 5 октября) мы достанем до их трансформаторов и генераторов на Волге и рядом и вопрос с продолжением боевых действий в 25м году отпадёт с крепким минусом в ноябре этого года в ЛаптеСнигерии Вспомните лето 96го года, первое лето на моей памяти, когда на градуснике в теневой стороне увидел +40,и зиму после этого. Днепр наглухо замёрз в середине декабря. Минус 15 днём(без электрики) в мацковии это тёплая и хорошая зима.
Banderlog написав:от не надо мене в ідеалісти записувати я знав шо лишаться ті кому пофіг і хто наживається на війні. і знав що буде з інвалідами після переможної війни, я бачив ставлення суспільства до інвалідів в соціально орієнтованій країні а шо буде якщо ми програєм війну? Єдине в чому я обманювався це в командуванню армії, все думав пєсіміздю. Єдине що спасає- з тієї сторони ще більші довбодятли хоча і з більшими ресурсами. Корочє, якшо не закрутиться маховик терору в тилу, до ухилянтів і сзч я восени сам піду в сторону заката. 3тю зиму не збираюсь тут бути.
А я вірив і в "НЕпофігістичний тил)) і в "тимчасово-тупориле командування, яке от-от зміниться на нормальне і тимчасовий бардак зникне, як роса на сонці ")))
Щось від багатьох чути, що на осінь збираються в сзч)))
"Укомплектованість вінницького батальйону була найбільшою – трохи більше 70%. Два моїх штатних були заповнені на 60%, а стрілецький 415-ий – взагалі на 50%", – заявив він. Генерал стверджує, що підлеглі йому батальйони фактично не мали важкого озброєння: лише по батареї 82-мм мінометів в батальйонах ТРО та взвод з двома мінометами в стрілецькому батальйоні.
Єдине, що було в нас на посиленні – це п'ять гармат і три танки. Це одна гармата, яка мала закрити 10 км, і один танк, який мав закрити 15 км. (...) Батальйони робили все можливе і неможливе. Але втримати фронт, коли в тебе 6–8 людей на кілометр – просто нереально", – пояснює Горбенко.
Особливо генерала обурює, що в публічному просторі всю провину за невдачу першого дня боїв списують на 125-ту бригаду. Ба більше – ще й проблеми Вовчанського напрямку, за який, як він стверджує, бригада не відповідала. Він наголошує, що бригада обороняла саме район Липців, тоді як Вовчанськ лежить значно далі на схід. https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 06056.html
Якщо це так, то виходить, що навіть генерала можна легко тупо зробити винуватим, крайнім.
detroytred написав:І майте на увазі: збільшення примусу в тилу потягне збільшення примусу у війську
А мені для наступних "менезамінників" вже нічого не шкода!
Так воно тебе в першу чергу і накриє. Отримаєш Дємбель на... місяць... в резерві першої черги, і далі назад, вчити новобранців... як копати, та мити снаряди зі старлінками. Не думай що закручування гайок особисто тебе не зачепить.
А, скоріше, не отримаєш нічого... І буде не вчити новобранців, а все самому, самому...