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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9170917191729173>
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 08:41

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Вопрос я задал в связи с тем, что вы упомянули и Израиль. Насколько знаю, там такого нет, в т.ч. нет и альтернативной службы.

Ортодоксам есть, а их немало. В Моссаде они есть, а в армии нет

Ну, ортодоксы "это другое". Они вообще освобождены от службы. И от работы тоже.
И они считают, что государство Израиль не следовало создавать. Вот когда Мошиах придёт, тогда ...
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 08:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Корочє, якшо не закрутиться маховик терору в тилу, до ухилянтів і сзч я восени сам піду в сторону заката.


маховик терору рикошетом вдарить по вам та вашому улюбленому главпопу мпц
його повісять в назіданіє щоб іншим не повадно було
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 08:47

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Вопрос я задал в связи с тем, что вы упомянули и Израиль. Насколько знаю, там такого нет, в т.ч. нет и альтернативной службы.

Ортодоксам есть, а их немало. В Моссаде они есть, а в армии нет

Ну, ортодоксы "это другое". Они вообще освобождены от службы. И от работы тоже.
И они считают, что государство Израиль не следовало создавать. Вот когда Мошиах придёт, тогда ...

у історичних материалістів теж свій погляд на стан речей
краще їх не чипайте
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 08:49

В Росії знову вводять заборону на експорт бензину
https://kreschatic.kiev.ua/svit/2024/07 ... nzynu.html
Уряд Росії відновить заборону експорту бензину в серпні, заявив журналістам віце-прем'єр Олександр Новак. Як повідомляє «Kreschatic», спочатку влада РФ заборонила експорт бензину з Росії з 1 березня по 31 серпня, але тимчасово призупинила заборону на період з 20 травня по 31 липня.

«З 1 серпня виняток закінчується, – сказав Новак. — Автоматична заборона експорту нафтопродуктів, це стосується лише бензину, вона відновлюється. Тобто з 1 серпня заборона буде відновлена».

За його словами, Міненерго запропонувало продовжити заборону на вересень-жовтень, зараз уряд розглядає цю пропозицію, пише Meduza. «Ми виходимо з балансу попиту та пропозиції, забезпечення внутрішнього ринку, насамперед, щоб він був забезпечений, та аналізуємо», – сказав віце-прем’єр РФ.

Уряд Росії 1 березня заборонив на півроку експорт бензину, пояснивши рішення «підтримкою стабільної ситуації» на паливному ринку в період підвищеного попиту. У травні заборону на експорт призупинили через насичення внутрішнього ринку та завершення позапланових ремонтів на нафтопереробних заводах, пошкоджених через атаки українських безпілотників.

Ми повільно але впевнено розвалюємо їх економіку.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 08:52

  detroytred написав:Якщо це так, то виходить, що навіть генерала можна легко тупо зробити винуватим, крайнім.


Дурість в армії звичайно потрібна, але тільки не у командування. Інакше жопа.

Щодо Залужного і його злозвістний контрнаступ згідно якогось дурного плана без переваги в артилерії, авіації, танках та машин, коли тупо поклали у полях і перед водними перешкодами на мінах кращих і вмотивованих молодих військових українців за наданням статусу безвісті зниклих, теж вважаєте "невінуватим" генералом ще й вартим нової посади дипломата?

Вчора недовго базікали з військовим, 49 років. Вже третій рік воює. Худий. Відпустили трохи перепочити додому та допомогти в чомусь матері-інваліду. Він доброволець. Ходить на бойові завдання без шолому і броніка, тільки з автоматом. По іншому йому вже ніззя - бо зафіксований шурупами хребет не витримає таку вагу. Інше поранення - показував мені ще гнойну рану-дірку від рсзо на животі - казав, що давно перев'язує сам в прямо окопі, бо не загоюється.

Я подумав, що таких хлопців треба шанувати та берегти. Це сама велика цінність в Україні.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 08:54

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Корочє, якшо не закрутиться маховик терору в тилу, до ухилянтів і сзч я восени сам піду в сторону заката.


маховик терору рикошетом вдарить по вам та вашому улюбленому главпопу мпц
його повісять в назіданіє щоб іншим не повадно було

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: От лис хитрий. Не надурити такого кацапам.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Корочє, якшо не закрутиться маховик терору в тилу, до ухилянтів і сзч я восени сам піду в сторону заката.

Закрутиться. Війна буде до останнього доллара/євро допомоги або до останнього українця. Ми вже в новій реальності, де кожен сам за себе навіть в единій егергосистемі. Окупації не буде, ще пів країни виїде, але ця музика буде вічною, одна надія на Трампа та і то, воно йому треба?
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 08:59

  buratinyo написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Корочє, якшо не закрутиться маховик терору в тилу, до ухилянтів і сзч я восени сам піду в сторону заката.


маховик терору рикошетом вдарить по вам та вашому улюбленому главпопу мпц
його повісять в назіданіє щоб іншим не повадно було

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: От лис хитрий. Не надурити такого кацапам.


треба було інститут заручників вводити, ще у в 2014
а то наші воєнспеци чуть шо не так - красиво живуть
берії на їх нема
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 09:00

  Mimohod написав:
  Banderlog написав:Корочє, якшо не закрутиться маховик терору в тилу, до ухилянтів і сзч я восени сам піду в сторону заката.

Закрутиться. Війна буде до останнього доллара/євро допомоги або до останнього українця. Ми вже в новій реальності, де кожен сам за себе навіть в единій егергосистемі. Окупації не буде, ще пів країни виїде, але ця музика буде вічною, одна надія на Трампа та і то, воно йому треба?

Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди (с)
Востаннє редагувалось flyman в Сер 24 лип, 2024 09:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 09:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/23/717054/

Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.

Таку думку висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".

На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: "Розраховуйте на себе".

"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше - ЕП)", - заявив він.


саботаж
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