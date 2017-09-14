Уряд Росії відновить заборону експорту бензину в серпні, заявив журналістам віце-прем'єр Олександр Новак. Як повідомляє «Kreschatic», спочатку влада РФ заборонила експорт бензину з Росії з 1 березня по 31 серпня, але тимчасово призупинила заборону на період з 20 травня по 31 липня.
«З 1 серпня виняток закінчується, – сказав Новак. — Автоматична заборона експорту нафтопродуктів, це стосується лише бензину, вона відновлюється. Тобто з 1 серпня заборона буде відновлена».
За його словами, Міненерго запропонувало продовжити заборону на вересень-жовтень, зараз уряд розглядає цю пропозицію, пише Meduza. «Ми виходимо з балансу попиту та пропозиції, забезпечення внутрішнього ринку, насамперед, щоб він був забезпечений, та аналізуємо», – сказав віце-прем’єр РФ.
Уряд Росії 1 березня заборонив на півроку експорт бензину, пояснивши рішення «підтримкою стабільної ситуації» на паливному ринку в період підвищеного попиту. У травні заборону на експорт призупинили через насичення внутрішнього ринку та завершення позапланових ремонтів на нафтопереробних заводах, пошкоджених через атаки українських безпілотників.
detroytred написав:Якщо це так, то виходить, що навіть генерала можна легко тупо зробити винуватим, крайнім.
Дурість в армії звичайно потрібна, але тільки не у командування. Інакше жопа.
Щодо Залужного і його злозвістний контрнаступ згідно якогось дурного плана без переваги в артилерії, авіації, танках та машин, коли тупо поклали у полях і перед водними перешкодами на мінах кращих і вмотивованих молодих військових українців за наданням статусу безвісті зниклих, теж вважаєте "невінуватим" генералом ще й вартим нової посади дипломата?
Вчора недовго базікали з військовим, 49 років. Вже третій рік воює. Худий. Відпустили трохи перепочити додому та допомогти в чомусь матері-інваліду. Він доброволець. Ходить на бойові завдання без шолому і броніка, тільки з автоматом. По іншому йому вже ніззя - бо зафіксований шурупами хребет не витримає таку вагу. Інше поранення - показував мені ще гнойну рану-дірку від рсзо на животі - казав, що давно перев'язує сам в прямо окопі, бо не загоюється.
Я подумав, що таких хлопців треба шанувати та берегти. Це сама велика цінність в Україні.
Banderlog написав:Корочє, якшо не закрутиться маховик терору в тилу, до ухилянтів і сзч я восени сам піду в сторону заката.
Закрутиться. Війна буде до останнього доллара/євро допомоги або до останнього українця. Ми вже в новій реальності, де кожен сам за себе навіть в единій егергосистемі. Окупації не буде, ще пів країни виїде, але ця музика буде вічною, одна надія на Трампа та і то, воно йому треба?
Banderlog написав:Корочє, якшо не закрутиться маховик терору в тилу, до ухилянтів і сзч я восени сам піду в сторону заката.
Закрутиться. Війна буде до останнього доллара/євро допомоги або до останнього українця. Ми вже в новій реальності, де кожен сам за себе навіть в единій егергосистемі. Окупації не буде, ще пів країни виїде, але ця музика буде вічною, одна надія на Трампа та і то, воно йому треба?
Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди (с)
Востаннє редагувалось flyman в Сер 24 лип, 2024 09:03, всього редагувалось 1 раз.
Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.
Таку думку висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".
На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: "Розраховуйте на себе".
"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше - ЕП)", - заявив він.