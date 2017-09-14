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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9170917191729173
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 09:11

  buratinyo написав:
  detroytred написав:Якщо це так, то виходить, що навіть генерала можна легко тупо зробити винуватим, крайнім.


Дурість в армії звичайно потрібна, але тільки не у командування. Інакше жопа.

Щодо Залужного і його злозвістний контрнаступ згідно якогось дурного плана без переваги в артилерії, авіації, танках та машин, коли тупо поклали у полях і перед водними перешкодами на мінах кращих і вмотивованих молодих військових українців за наданням статусу безвісті зниклих, теж вважаєте "невінуватим" генералом ще й вартим нової посади дипломата?

Вчора недовго базікали з військовим, 49 років. Вже третій рік воює. Худий. Відпустили трохи перепочити додому та допомогти в чомусь матері-інваліду. Він доброволець. Ходить на бойові завдання без шолому і броніка, тільки з автоматом. По іншому йому вже ніззя - бо зафіксований шурупами хребет не витримає таку вагу. Інше поранення - показував мені ще гнойну рану-дірку від рсзо на животі - казав, що давно перев'язує сам в прямо окопі, бо не загоюється.

Я подумав, що таких хлопців треба шанувати та берегти. Це сама велика цінність в Україні.

Так тут от яка ситуація виникає.
Є комбриг, наприклад, оцей Горбенко. Він повинен горою стояти за свою бригаду (точніше за людей частини. Бо частина - це люди, а не техніка або споруди).
Отримує зверху накази, установи...
Бачить, що вони неправильні. І знає, що командування це розуміє (тобто рішення не в поясненні цьому командуванню. Вони й так знають, розуміють, що техніки, зброї нестача, що не готові для наступу або оборони).

І що йому робити?
Захищати підлеглих за свій *кошт*?
Яко Прометей.
В принципі - да.
Але що підлеглі-то?
Як в 59-й бригаді теж хоча б продемонструють своє відношення чи просто спостерігатимуть над зняттям комбрига, заміни на чергового нового?
detroytred
 
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