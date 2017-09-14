Уряд Росії відновить заборону експорту бензину в серпні, заявив журналістам віце-прем'єр Олександр Новак. Як повідомляє «Kreschatic», спочатку влада РФ заборонила експорт бензину з Росії з 1 березня по 31 серпня, але тимчасово призупинила заборону на період з 20 травня по 31 липня.
«З 1 серпня виняток закінчується, – сказав Новак. — Автоматична заборона експорту нафтопродуктів, це стосується лише бензину, вона відновлюється. Тобто з 1 серпня заборона буде відновлена».
За його словами, Міненерго запропонувало продовжити заборону на вересень-жовтень, зараз уряд розглядає цю пропозицію, пише Meduza. «Ми виходимо з балансу попиту та пропозиції, забезпечення внутрішнього ринку, насамперед, щоб він був забезпечений, та аналізуємо», – сказав віце-прем’єр РФ.
Уряд Росії 1 березня заборонив на півроку експорт бензину, пояснивши рішення «підтримкою стабільної ситуації» на паливному ринку в період підвищеного попиту. У травні заборону на експорт призупинили через насичення внутрішнього ринку та завершення позапланових ремонтів на нафтопереробних заводах, пошкоджених через атаки українських безпілотників.
detroytred написав:Якщо це так, то виходить, що навіть генерала можна легко тупо зробити винуватим, крайнім.
Дурість в армії звичайно потрібна, але тільки не у командування. Інакше жопа.
Вчора недовго базікали з військовим, 49 років. Вже третій рік воює. Худий. Відпустили трохи перепочити додому та допомогти в чомусь матері-інваліду. Він доброволець. Ходить на бойові завдання без шолому і броніка, тільки з автоматом. По іншому йому вже ніззя - бо зафіксований шурупами хребет не витримає таку вагу. Інше поранення - показував мені ще гнойну рану-дірку від рсзо на животі - казав, що давно перев'язує сам в прямо окопі, бо не загоюється.
Я подумав, що таких хлопців треба шанувати та берегти. Це сама велика цінність в Україні.
Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.
Таку думку висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".
На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: "Розраховуйте на себе".
"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше - ЕП)", - заявив він.
detroytred написав:Якщо це так, то виходить, що навіть генерала можна легко тупо зробити винуватим, крайнім.
Дурість в армії звичайно потрібна, але тільки не у командування. Інакше жопа.
Щодо Залужного і його злозвістний контрнаступ згідно якогось дурного плана без переваги в артилерії, авіації, танках та машин, коли тупо поклали у полях і перед водними перешкодами на мінах кращих і вмотивованих молодих військових українців за наданням статусу безвісті зниклих, теж вважаєте "невінуватим" генералом ще й вартим нової посади дипломата?
Вчора недовго базікали з військовим, 49 років. Вже третій рік воює. Худий. Відпустили трохи перепочити додому та допомогти в чомусь матері-інваліду. Він доброволець. Ходить на бойові завдання без шолому і броніка, тільки з автоматом. По іншому йому вже ніззя - бо зафіксований шурупами хребет не витримає таку вагу. Інше поранення - показував мені ще гнойну рану-дірку від рсзо на животі - казав, що давно перев'язує сам в прямо окопі, бо не загоюється.
Я подумав, що таких хлопців треба шанувати та берегти. Це сама велика цінність в Україні.
Так тут от яка ситуація виникає. Є комбриг, наприклад, оцей Горбенко. Він повинен горою стояти за свою бригаду (точніше за людей частини. Бо частина - це люди, а не техніка або споруди). Отримує зверху накази, установи... Бачить, що вони неправильні. І знає, що командування це розуміє (тобто рішення не в поясненні цьому командуванню. Вони й так знають, розуміють, що техніки, зброї нестача, що не готові для наступу або оборони).
І що йому робити? Захищати підлеглих за свій *кошт*? Яко Прометей. В принципі - да. Але що підлеглі-то? Як в 59-й бригаді теж хоча б продемонструють своє відношення чи просто спостерігатимуть над зняттям комбрига, заміни на чергового нового?