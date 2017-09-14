Додано: Сер 24 лип, 2024 09:43

Mimohod написав: Banderlog написав: Корочє, якшо не закрутиться маховик терору в тилу, до ухилянтів і сзч я восени сам піду в сторону заката. Корочє, якшо не закрутиться маховик терору в тилу, до ухилянтів і сзч я восени сам піду в сторону заката.

Закрутиться. Війна буде до останнього доллара/євро допомоги або до останнього українця. Ми вже в новій реальності, де кожен сам за себе навіть в единій егергосистемі. Окупації не буде, ще пів країни виїде, але ця музика буде вічною, одна надія на Трампа та і то, воно йому треба? Закрутиться. Війна буде до останнього доллара/євро допомоги або до останнього українця. Ми вже в новій реальності, де кожен сам за себе навіть в единій егергосистемі. Окупації не буде, ще пів країни виїде, але ця музика буде вічною, одна надія на Трампа та і то, воно йому треба?

Трамп зазнає фіаско у спробі реалізувати в Україні план "Земля в обмін на мир", - The HillНа думку автора публікації, примирити дві сторони на власний розсуд могла б якась зовнішня сила, або арбітр. Росія ніколи не погодиться, аби цим арбітром було НАТО, Україна не погодиться на посередництво Китаю. Про ООН, або, наприклад, Угорщину, смішно говорити.Єдиний робочий варіант покласти край цій війні – стати на бік однієї з двох воюючих держав, вважає автор публікації. І додає, що перемога України "очевидно була б кращою" з цілого комплексу всім відомих причин."Зіткнувшись із цими альтернативами, що б вибрав Трамп? Майбутнє світу може мати значення для нього, але його [віра у власну] геніальність матиме більше значення. На щастя, обидва варіанти штовхають [Трампа] до перемоги України, оскільки програш іншому самопроголошеному генію світу, Володимиру Путіну, був би чимось більшим, ніж могло б витримати его Трампа", – резюмує автор статті.Все визначено...Справа тільки у ціні...Хто з партнерів скільки заплатить і чим (грошима, зброєю).Скільки і чим заплатить Україна ... ну то вже таке...________________________Україна буде героєм.Як Успіх, навіть понєволє._________________________Бо.Різниця між, наприклад, Шольцем і нашими.Шольц -- (нехай це несправедливо ганебно тощо, але) я не можу допустити ескалації, втягування Німеччини у конфлікт (допустити війни Німеччини. Ключове слово -- допустити. Зарання треба...), це мій обов'язок канцлера. Реал політік. Не хоче, редіска, бути героєм і головне - зробити німців їми.Героям - Слава, а умовні німці і Ко ... олімпіади, чемпіонати, уімблдони, джіри, опери.А не відключення електрики, не кажучи вже про окопи.