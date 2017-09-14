Уряд Росії відновить заборону експорту бензину в серпні, заявив журналістам віце-прем'єр Олександр Новак. Як повідомляє «Kreschatic», спочатку влада РФ заборонила експорт бензину з Росії з 1 березня по 31 серпня, але тимчасово призупинила заборону на період з 20 травня по 31 липня.
«З 1 серпня виняток закінчується, – сказав Новак. — Автоматична заборона експорту нафтопродуктів, це стосується лише бензину, вона відновлюється. Тобто з 1 серпня заборона буде відновлена».
За його словами, Міненерго запропонувало продовжити заборону на вересень-жовтень, зараз уряд розглядає цю пропозицію, пише Meduza. «Ми виходимо з балансу попиту та пропозиції, забезпечення внутрішнього ринку, насамперед, щоб він був забезпечений, та аналізуємо», – сказав віце-прем’єр РФ.
Уряд Росії 1 березня заборонив на півроку експорт бензину, пояснивши рішення «підтримкою стабільної ситуації» на паливному ринку в період підвищеного попиту. У травні заборону на експорт призупинили через насичення внутрішнього ринку та завершення позапланових ремонтів на нафтопереробних заводах, пошкоджених через атаки українських безпілотників.
Ми повільно але впевнено розвалюємо їх економіку.
Ринкову економіку.
Порівняйте: в нас президент веде мову, що "Я наводив цей приклад, в Україні не можна просто дихати повітрям. Ми у війні. Тому ти або працюєш, або воюєш», – наголосив президент." https://glavcom.ua/country/politics/zel ... 80835.html А вони лише дійшли до стану - заборони експорту бензину для *підтримкою стабільної ситуації» на паливному ринку в період підвищеного попиту*.
В нас - вже йде мова про замороження соцвиплат та підвищення податків, а в них? В нас - відключення масові електрики, а в них?
Те, що під час війни на виснаження виснажуються і отримують руйнування обидві сторони, є безумовним. _________________________________ Коротше: чим сподівання на збільшення рівня руйнації економіки відрізняється від сподівань на першому році війни "от знищимо 100 тис. особового складу, от тоді..."?
Тобто які рівні що руйнації економіки, що втрат ос, є критичними?
Banderlog написав:Корочє, якшо не закрутиться маховик терору в тилу, до ухилянтів і сзч я восени сам піду в сторону заката.
Закрутиться. Війна буде до останнього доллара/євро допомоги або до останнього українця. Ми вже в новій реальності, де кожен сам за себе навіть в единій егергосистемі. Окупації не буде, ще пів країни виїде, але ця музика буде вічною, одна надія на Трампа та і то, воно йому треба?
Трамп зазнає фіаско у спробі реалізувати в Україні план "Земля в обмін на мир", - The Hill
На думку автора публікації, примирити дві сторони на власний розсуд могла б якась зовнішня сила, або арбітр. Росія ніколи не погодиться, аби цим арбітром було НАТО, Україна не погодиться на посередництво Китаю. Про ООН, або, наприклад, Угорщину, смішно говорити.
Єдиний робочий варіант покласти край цій війні – стати на бік однієї з двох воюючих держав, вважає автор публікації. І додає, що перемога України "очевидно була б кращою" з цілого комплексу всім відомих причин.
"Зіткнувшись із цими альтернативами, що б вибрав Трамп? Майбутнє світу може мати значення для нього, але його [віра у власну] геніальність матиме більше значення. На щастя, обидва варіанти штовхають [Трампа] до перемоги України, оскільки програш іншому самопроголошеному генію світу, Володимиру Путіну, був би чимось більшим, ніж могло б витримати его Трампа", – резюмує автор статті. https://www.unian.ua/world/donald-tramp ... 06098.html
Все визначено... Справа тільки у ціні... Хто з партнерів скільки заплатить і чим (грошима, зброєю). Скільки і чим заплатить Україна ... ну то вже таке... ________________________ Україна буде героєм. Як Успіх, навіть понєволє. _________________________ Бо. Різниця між, наприклад, Шольцем і нашими. Шольц -- (нехай це несправедливо ганебно тощо, але) я не можу допустити ескалації, втягування Німеччини у конфлікт (допустити війни Німеччини. Ключове слово -- допустити. Зарання треба...), це мій обов'язок канцлера. Реал політік. Не хоче, редіска, бути героєм і головне - зробити німців їми. Героям - Слава, а умовні німці і Ко ... олімпіади, чемпіонати, уімблдони, джіри, опери. А не відключення електрики, не кажучи вже про окопи.
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И ещё мне нравится, когда сержант запаса ПВО берётся оценивать военные операции и политику государства. Хотя, конечно, любая кухарка может управлять государством и командовать армией.
Повернути Крим – реально. Ми зробимо все, щоб вийти на кордони 1991 року, – Сирський.
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⏺ З 2022-го кількість танків рф зросла вдвічі – з 1700 до 3500, а артилерійських систем – втричі, – головнокомандувач ЗСУ Сирський для The Guardian.
▪️рф має втричі вищі втрати ніж Україна, а «на деяких напрямках навіть більше»; ▪️Не хочу досягати цілей будь-якою ціною або кинути своїх людей на «марні напади»; ▪️Протяжність лінії фронту – 3700 км; ▪️На початку вторгнення рф мала 100 000 солдат, зараз – 520 000. До кінця 2024-го їх буде 690 000; ▪️Ми зможемо відповісти, якщо росіяни здійснять новий штурм на півдні Запорізької області.
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 24 лип, 2024 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.
Таку думку висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".
На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: "Розраховуйте на себе".
"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше - ЕП)", - заявив він.
саботаж
За такие комментарии, как у этого идиота, сажать надо. Скорее всего, вместе с хозяином.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 24 лип, 2024 10:14, всього редагувалось 1 раз.