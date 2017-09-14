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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 91729173917491759176>
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:13

  Xenon написав:
Повернути Крим – реально. Ми зробимо все, щоб вийти на кордони 1991 року, – Сирський.

йтм :mrgreen:
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:15

  fox767676 написав:соррян , народу це вже не цікаво
а коли народ зайопують нецікавим то виникають цікаві проекти як совєти нар. та солдатських депутатів чи ігіл

Не вірю.
Не вірю і все.

Все під контролем.
Максимум бунт. А всі бунти приречені.

Герой-рЕволюціонер-бунтар.
Вибір безальтернативний))
Бо революціонери вже пішли в герої... Ще у 22-му.

Тому попереду -- будуть вчити Батьківщину любити))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:17

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
Повернути Крим – реально. Ми зробимо все, щоб вийти на кордони 1991 року, – Сирський.

йтм :mrgreen:

))))

Тому що хфранцуз Леві...
І опа яка зміна.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:17

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/23/717054/

Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.

Таку думку висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".

На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: "Розраховуйте на себе".

"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше - ЕП)", - заявив він.


саботаж

За такие комментарии, как у этого идиота, сажать надо.


так треба фільтраційні табори до з'ясування
для депутатів останніх скликань, кму, позитивних блогерів на зп у олігархата
чому прихватизована контора з 90% успадкованих радянських потужностей повністю звільнена від мобілізації, як військовох та економічної, монополістично диктує ціни на ринку та ухиляеться від виконання зобов'язаннь
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:22

Ключове

Зеленський значно розширив державні посади, на які можна призначити військових
https://varta1.com.ua/news/zelenskiy-zn ... 83554.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:23

  detroytred написав:
  fox767676 написав:соррян , народу це вже не цікаво
а коли народ зайопують нецікавим то виникають цікаві проекти як совєти нар. та солдатських депутатів чи ігіл

Не вірю.
Не вірю і все.

Все під контролем.
Максимум бунт. А всі бунти приречені.

Герой-рЕволюціонер-бунтар.
Вибір безальтернативний))
Бо революціонери вже пішли в герої... Ще у 22-му.

Тому попереду -- будуть вчити Батьківщину любити))


ось в стильний помаранчевий костюмчик перед спаленням одягнуть примушувачів до незламності , що вони заспівають ))
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:29

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  Xenon написав:))))

Тому що хфранцуз Леві...
І опа яка зміна.


злі язики кажуть що хфранцуз Леві то не про виснажливу перемогу
а про катастрофу, зламність та похабний мир
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:30

  detroytred написав:))))

Тому що хфранцуз Леві...
І опа яка зміна.

Коли союзники відкриють другий фронт?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:31

Бандерлог
Щоб зайві думки в голову не лізли:

*Військова поліція: новий "гравець" правоохоронної системи*
https://www.unian.ua/society/viyskova-p ... 87693.html

У складі будуть дисциплінарні батальйони.
Не було. Будуть.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:32

Ещё одна попытка заглянуть в будущее

https://time.com/7001148/ukraine-zelens ... ive-trump/

Без сомнений главная причина войны - слабость американских президентов начиная от Обамы, при котором аннексировали Крым. Когда сильный лидер слабеет всегда находятся желающие занять его место. Как минимум от безнаказанности. Как наказали РФ за Крым? Увидев что реакции нет, питун пошёл дальше и будет идти пока его не остановят СИЛОЙ, кратно превышающей его силу. То есть пока США не вмешаются, этот конфликт будет вечным, до последнего украинца или до границ НАТО. За эту границу питун не полезет, гопник не лезет на тех кто сильнее.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 24 лип, 2024 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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