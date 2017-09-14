Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.
Таку думку висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".
На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: "Розраховуйте на себе".
"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше - ЕП)", - заявив він.
саботаж
За такие комментарии, как у этого идиота, сажать надо.
так треба фільтраційні табори до з'ясування для депутатів останніх скликань, кму, позитивних блогерів на зп у олігархата чому прихватизована контора з 90% успадкованих радянських потужностей повністю звільнена від мобілізації, як військовох та економічної, монополістично диктує ціни на ринку та ухиляеться від виконання зобов'язаннь
Без сомнений главная причина войны - слабость американских президентов начиная от Обамы, при котором аннексировали Крым. Когда сильный лидер слабеет всегда находятся желающие занять его место. Как минимум от безнаказанности. Как наказали РФ за Крым? Увидев что реакции нет, питун пошёл дальше и будет идти пока его не остановят СИЛОЙ, кратно превышающей его силу. То есть пока США не вмешаются, этот конфликт будет вечным, до последнего украинца или до границ НАТО. За эту границу питун не полезет, гопник не лезет на тех кто сильнее.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 24 лип, 2024 10:34, всього редагувалось 1 раз.