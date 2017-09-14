|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 24 лип, 2024 10:34
detroytred написав:
А стосовно 21-22 була стаття: якщо б Україна швиденько перемогла, то це не дало б такого ефекту, як тривале виснаження.
якось це взагалі не пляше з нижченаведеним. Відємне виснаження? чи виснаження не того
Xenon написав:
Через п'ять-вісім років рф буде оснащена матеріалами та особовим складом, що уможливить наступ на НАТО, — генеральний інспектор збройних сил Німеччини Бройєр
"Їхня армія щорічно додає від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських держав-членів НАТО мають лише половину з них на складі", - сказав Карстен Бройєр.
Xenon написав:
..
⏺ З 2022-го кількість танків рф зросла вдвічі – з 1700 до 3500, а артилерійських систем – втричі, – головнокомандувач ЗСУ Сирський для The Guardian.
▪️На початку вторгнення рф мала 100 000 солдат, зараз – 520 000. До кінця 2024-го їх буде 690 000;
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1573
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лип, 2024 10:35
detroytred написав:
..........
Бо революціонери вже пішли в герої... Ще у 22-му.
.........
"Революціонери" и те, которые "пішли в герої... Ще у 22-му", это совершенно разные люди.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29630
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 24 лип, 2024 10:36
flyman написав: detroytred написав:
))))
Тому що хфранцуз Леві...
І опа яка зміна.
Коли союзники відкриють другий фронт?
Так це очевидно!
Коли хижак (медвідь) буде ослаблений (партнери так і кажуть -- послабити), от тоді на добити, щоб поділити добич.
Ще й купа нейтралів підключиться.
До цього всі вони готуються.
А не до нападу)) оркостану на країни НАТО.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29499
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лип, 2024 10:39
ЛАД написав: detroytred написав:
..........
Бо революціонери вже пішли в герої... Ще у 22-му.
.........
"Революціонери" и те, которые "пішли в герої... Ще у 22-му", это совершенно разные люди.
Поясніть.
Бо більшість революціонерів Майдану пішли в 22 добровольцями.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29499
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лип, 2024 10:39
detroytred написав: buratinyo написав:
Дурість в армії звичайно потрібна, але тільки не у командування. Інакше жопа.
Щодо Залужного і його злозвістний контрнаступ згідно якогось дурного плана без переваги в артилерії, авіації, танках та машин, коли тупо поклали у полях і перед водними перешкодами на мінах кращих і вмотивованих молодих військових українців за наданням статусу безвісті зниклих, теж вважаєте "невінуватим" генералом ще й вартим нової посади дипломата?
Вчора недовго базікали з військовим, 49 років. Вже третій рік воює. Худий. Відпустили трохи перепочити додому та допомогти в чомусь матері-інваліду. Він доброволець. Ходить на бойові завдання без шолому і броніка, тільки з автоматом. По іншому йому вже ніззя - бо зафіксований шурупами хребет не витримає таку вагу. Інше поранення - показував мені ще гнойну рану-дірку від рсзо на животі - казав, що давно перев'язує сам в прямо окопі, бо не загоюється.
Я подумав, що таких хлопців треба шанувати та берегти. Це сама велика цінність в Україні.
Так тут от яка ситуація виникає.
Є комбриг, наприклад, оцей Горбенко. Він повинен горою стояти за свою бригаду
(точніше за людей частини. Бо частина - це люди, а не техніка або споруди).
Отримує зверху накази, установи...
Бачить, що вони неправильні. І знає
???, що командування це розуміє (тобто рішення не в поясненні цьому командуванню. Вони й так знають, розуміють, що техніки, зброї нестача, що не готові для наступу або оборони).І що йому робити?
Захищати підлеглих за свій *кошт*?
Яко Прометей.
В принципі - да.Але що підлеглі-то?
Як в 59-й бригаді теж хоча б продемонструють своє відношення чи просто спостерігатимуть над зняттям комбрига, заміни на чергового нового?
В мене є відповіді на доволі складне для когось запитиння. З кінця почну, як традиційно це робив самі знаєте хто.
1. Підлеглим
не треба мати сім чогось то там у дурному лобі. Це не їх справа оцінювати рішення свого командира, коли це стосується тільки самого командира. Пам'ятайте, підлеглі частіше за все дурні і це не заважає перемогам.
2. Про те що робити комбригу, коли є підозри, що командування все знає і хоче покласти бригаду
... Є таке поняття як зворотній зв'язок. Тому поперше він з метою запобігання одержати поразку, втратити особистий склад свого підрозділу зобов'язаний письмово доповісти командуванню свої зауваження та попередити, що буде вважати такий наказ злочинним та невиконувати його відповідно до Статуту. По друге, якщо він у відповідь буде знятим з посту комбрига, то має вважати це честю для офіцера.
3. Стояти горою за бригаду
, за країну - це обов'язок комбрига. Є позитивні приклади такого стояння горою в ВСУ. Візьмемо 3 дшб. Досить об'єктивно:
- втрати мабуть там самі мінімальні серед інших бригад,
- оснащення військових вцілому добре,
- навчання новому і корисному для перемог регулярне,
- сучасність тактик ведення бойових дій безперечна.
Цей приклад треба копіювати, що буде корисним для ВСУ. Це як Кернес колись здобув звання кращого мера України, та його досвід на свій ризик почали копіювати інші мери в інших містах, що зробило Україну в цілому більш приємною для життя.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1702
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лип, 2024 10:41
Letusrock написав: detroytred написав:
А стосовно 21-22 була стаття: якщо б Україна швиденько перемогла, то це не дало б такого ефекту, як тривале виснаження.
якось це взагалі не пляше з нижченаведеним. Відємне виснаження? чи виснаження не того
Xenon написав:
Через п'ять-вісім років рф буде оснащена матеріалами та особовим складом, що уможливить наступ на НАТО, — генеральний інспектор збройних сил Німеччини Бройєр
"Їхня армія щорічно додає від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських держав-членів НАТО мають лише половину з них на складі", - сказав Карстен Бройєр.
Xenon написав:
..
⏺ З 2022-го кількість танків рф зросла вдвічі – з 1700 до 3500, а артилерійських систем – втричі, – головнокомандувач ЗСУ Сирський для The Guardian.
▪️На початку вторгнення рф мала 100 000 солдат, зараз – 520 000. До кінця 2024-го їх буде 690 000;
А от така вона математика.
Нелінійна.
Кількість може зростати до певної рівня, а потім падати вниз. Стрімко.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29499
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лип, 2024 10:44
flyman написав: fox767676 написав:detroytred
нє-нє-нє
пізно вже під якісь цілі крім оборони
потрібно було у 21-22 зброю давати, нічого було тупити
а зараз хай і не пробують, не виживе ніхто з цієї гілки наприклад
а як же моісеєвих 40 років блукання пустелею? ще 7 якщо від 1991, а потім Новий Єрусалим замість декомунізованого Петровська і Нова Хозарія і все таке на звільнених територіях
там основні війни після виходу з пустелі почались ((
пустеля то так, хіппування та медитації
...
нє, підемо іншим шляхом
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1897
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лип, 2024 10:45
fox767676 написав: ЛАД написав: fox767676 написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/23/717054/
Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму.
Таку думку висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".
На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: "Розраховуйте на себе".
"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше - ЕП)", - заявив він.
саботаж
За такие комментарии, как у этого идиота, сажать надо.
так треба фільтраційні табори до з'ясування
для депутатів останніх скликань, кму, позитивних блогерів на зп у олігархата
чому прихватизована контора з 90% успадкованих радянських потужностей повністю звільнена від мобілізації, як військовох та економічної, монополістично диктує ціни на ринку та ухиляеться від виконання зобов'язаннь
Лад, ви підтримуєте ?
чи я можу подумати що ви мене хотіли образити тому що ви генетичний олігархічний холуй
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 24 лип, 2024 10:56, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1897
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 304 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лип, 2024 10:46
buratinyo написав:
В мене є відповіді на доволі складне для когось запитиння. З кінця почну, як традиційно це робив самі знаєте хто.
1. Підлеглим
не треба мати сім чогось то там у дурному лобі. Це не їх справа оцінювати рішення свого командира, коли це стосується тільки самого командира. Пам'ятайте, підлеглі частіше за все дурні і це не заважає перемогам.
2. Про те що робити комбригу, коли є підозри, що командування все знає і хоче покласти бригаду
... Є таке поняття як зворотній зв'язок. Тому поперше він з метою запобігання одержати поразку, втратити особистий склад свого підрозділу зобов'язаний письмово доповісти командуванню свої зауваження та попередити, що буде вважати такий наказ злочинним та невиконувати його відповідно до Статуту. По друге, якщо він у відповідь буде знятим з посту комбрига, то має вважати це честю для офіцера.
3. Стояти горою за бригаду
, за країну - це обов'язок комбрига. Є позитивні приклади такого стояння горою в ВСУ. Візьмемо 3 дшб. Досить об'єктивно:
- втрати мабуть там самі мінімальні серед інших бригад,
- оснащення військових вцілому добре,
- навчання новому і корисному для перемог регулярне,
- сучасність тактик ведення бойових дій безперечна.
Цей приклад треба копіювати, що буде корисним для ВСУ. Це як Кернес колись здобув звання кращого мера України, та його досвід на свій ризик почали копіювати інші мери в інших містах, що зробило Україну в цілому більш приємною для життя.
Коротше в мене це визначено - яко Прометей.
Так як прометеї в комбриги масово проб'ються?)))
Питання було, що робити не Прометею, а реальному звичайному комбригу?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29499
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лип, 2024 10:49
ЛАД написав: Schmit написав:
[youtube]Rd845B4vtDw...
До речі тут також знімаємо
1:49
ролики і знімаємо ці ролики за свої
1:51
гроші ми не беремо гроші в олігархів не
1:53
беремо гроші в різних політичних
1:56
структур тому підписуйтесь на це На цей
1:59
канал ставайте спонсорами цього каналу
Телеканал "Прямий".
И ещё мне нравится, когда сержант запаса ПВО берётся оценивать военные операции и политику государства. Хотя, конечно, любая кухарка может управлять государством и командовать армией.
кухарка-не-кухарка, но один мало-известный комик одной маленькой, но гордой страной вполне себе управляет
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8144
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
, ЛАД
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|63120
|
|
|1493
|222220
|
|
|6076
|707539
|
|