Додано: Сер 24 лип, 2024 10:39

detroytred написав: buratinyo написав: Дурість в армії звичайно потрібна, але тільки не у командування. Інакше жопа.



Щодо Залужного і його злозвістний контрнаступ згідно якогось дурного плана без переваги в артилерії, авіації, танках та машин, коли тупо поклали у полях і перед водними перешкодами на мінах кращих і вмотивованих молодих військових українців за наданням статусу безвісті зниклих, теж вважаєте "невінуватим" генералом ще й вартим нової посади дипломата?



Вчора недовго базікали з військовим, 49 років. Вже третій рік воює. Худий. Відпустили трохи перепочити додому та допомогти в чомусь матері-інваліду. Він доброволець. Ходить на бойові завдання без шолому і броніка, тільки з автоматом. По іншому йому вже ніззя - бо зафіксований шурупами хребет не витримає таку вагу. Інше поранення - показував мені ще гнойну рану-дірку від рсзо на животі - казав, що давно перев'язує сам в прямо окопі, бо не загоюється.



Я подумав, що таких хлопців треба шанувати та берегти. Це сама велика цінність в Україні. Дурість в армії звичайно потрібна, але тільки не у командування. Інакше жопа.Щодо Залужного і його злозвістний контрнаступ згідно якогось дурного плана без переваги в артилерії, авіації, танках та машин, коли тупо поклали у полях і перед водними перешкодами на мінах кращих і вмотивованих молодих військових українців за наданням статусу безвісті зниклих, теж вважаєте "невінуватим" генералом ще й вартим нової посади дипломата?Вчора недовго базікали з військовим, 49 років. Вже третій рік воює. Худий. Відпустили трохи перепочити додому та допомогти в чомусь матері-інваліду. Він доброволець. Ходить на бойові завдання без шолому і броніка, тільки з автоматом. По іншому йому вже ніззя - бо зафіксований шурупами хребет не витримає таку вагу. Інше поранення - показував мені ще гнойну рану-дірку від рсзо на животі - казав, що давно перев'язує сам в прямо окопі, бо не загоюється.Я подумав, що таких хлопців треба шанувати та берегти. Це сама велика цінність в Україні.

Так тут от яка ситуація виникає.

Є комбриг, наприклад, оцей Горбенко. Він повинен горою стояти за свою бригаду (точніше за людей частини. Бо частина - це люди, а не техніка або споруди).

Отримує зверху накази, установи...

Бачить, що вони неправильні. І знає ???, що командування це розуміє (тобто рішення не в поясненні цьому командуванню. Вони й так знають, розуміють, що техніки, зброї нестача, що не готові для наступу або оборони).



І що йому робити?

Захищати підлеглих за свій *кошт*?

Яко Прометей.

В принципі - да.

Але що підлеглі-то?

Як в 59-й бригаді теж хоча б продемонструють своє відношення чи просто спостерігатимуть над зняттям комбрига, заміни на чергового нового? Так тут от яка ситуація виникає.Є комбриг, наприклад, оцей Горбенко.(точніше за людей частини. Бо частина - це люди, а не техніка або споруди).Отримує зверху накази, установи...Бачить, що вони неправильні.???, що командування це розуміє (тобто рішення не в поясненні цьому командуванню. Вони й так знають, розуміють, що техніки, зброї нестача, що не готові для наступу або оборони).Захищати підлеглих за свій *кошт*?Яко Прометей.В принципі - да.Як в 59-й бригаді теж хоча б продемонструють своє відношення чи просто спостерігатимуть над зняттям комбрига, заміни на чергового нового?

В мене є відповіді на доволі складне для когось запитиння. З кінця почну, як традиційно це робив самі знаєте хто.1.не треба мати сім чогось то там у дурному лобі. Це не їх справа оцінювати рішення свого командира, коли це стосується тільки самого командира. Пам'ятайте, підлеглі частіше за все дурні і це не заважає перемогам.2. Про те... Є таке поняття як зворотній зв'язок. Тому поперше він з метою запобігання одержати поразку, втратити особистий склад свого підрозділу зобов'язаний письмово доповісти командуванню свої зауваження та попередити, що буде вважати такий наказ злочинним та невиконувати його відповідно до Статуту. По друге, якщо він у відповідь буде знятим з посту комбрига, то має вважати це честю для офіцера.3. Стояти, за країну - це обов'язок комбрига. Є позитивні приклади такого стояння горою в ВСУ. Візьмемо 3 дшб. Досить об'єктивно:- втрати мабуть там самі мінімальні серед інших бригад,- оснащення військових вцілому добре,- навчання новому і корисному для перемог регулярне,- сучасність тактик ведення бойових дій безперечна.Цей приклад треба копіювати, що буде корисним для ВСУ. Це як Кернес колись здобув звання кращого мера України, та його досвід на свій ризик почали копіювати інші мери в інших містах, що зробило Україну в цілому більш приємною для життя.