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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9173917491759176
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:55

  detroytred написав:Бандерлог
Щоб зайві думки в голову не лізли:

*Військова поліція: новий "гравець" правоохоронної системи*
https://www.unian.ua/society/viyskova-p ... 87693.html

У складі будуть дисциплінарні батальйони.
Не було. Будуть.

якщо буде справжньою військова поліція, я іграю далі. Можливо даж за карабінерів :lol: а гратись в героїв крут то хай будівельник іде з героїчними синочками. :lol: мені воно не цікаво. Од слова зовсім.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 10:56

detroytred
Честно говоря, не понимаю Ваши постоянные попытки доказать оппонентам необходимость разных очередей для солдат и офицеров.
По-моему, любому здравомыслящему человеку понятно, что никто не будет держать в мирное время армию, достаточную для большой войны. Никакая экономика не выдержит.
Даже в СССР, который выделял на оборону очень много, было очень много кадрированных частей, где была техника и оружие, но был минимум личного состава. В кадрированной дивизии лс было на батальон, в лучшем случае на полк.
А военные кафедры в вузах были вызваны нехваткой младших офицеров. Далеко не всегда даже в советские времена в военные училища хватало желающих. И, кроме того, в военное время время жизни комвзвода в боевых частях очень невелико, так что потребность в младших офицерах большая. А качество... Не знаю, как сегодня, в моё время двухгодичники после военки достаточно часто были не хуже, а порой и лучше закончивших военное училище.
Доказывать всё это людям, которые не хотят понимать, бесполезно. Им просто хочется найти крайних, которые будут воевать вместо них.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 24 лип, 2024 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:05

  fox767676 написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:................
За такие комментарии, как у этого идиота, сажать надо.


так треба фільтраційні табори до з'ясування
для депутатів останніх скликань, кму, позитивних блогерів на зп у олігархата
чому прихватизована контора з 90% успадкованих радянських потужностей повністю звільнена від мобілізації, як військовох та економічної, монополістично диктує ціни на ринку та ухиляеться від виконання зобов'язаннь



Лад, ви підтримуєте ?

Не полностью.
Для таких "комментаторов" именно тюрьма. Или лагерь. Не фильтрационный.
Для его хозяина, может, нужен фильтрационный.
чи я можу подумати що ви мене хотіли образити

:?:
Не понял ход вашей мысли.
тому що ви генетичний олігархічний холуй

Будем считать, что это вы написали в полемическом запале. На первый раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ладно, проїхали
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:11

  _hunter написав:но один мало-известный комик одной маленькой, но гордой страной вполне себе управляет :D

… а еще комик когда-то носил чемоданы (работал обслугой у Барина), готовил/подносил чай/кофе (работал официантом у Барина) и т.д.
В Гордой Стране есть Президент, который ранее САМ!!! создал предприятие, зарабатывающее миллионы долларов по всему Миру. Создал САМ!!!, а не сидя на уголке диванчика в кабинете предыдущего президента, получая монополии на сахарные заводики…. 3,5года Президент Гордой Страны ведет неравную борьбу с Агрессором, которого ни одна страна континентальной Европы (включая Галию, которую Агрессор выгнал из Черного Континента, несмотря на всякие страшные Легионы) не смогла бы выдержать/выстоять.
… но самое не веселое - 3,5 года ежедневно Агрессор бомбит жителей Гордой Страны – а они ругают не Агрессора, а своих …
tvagel
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:11

  detroytred написав:
  ЛАД написав:...........
"Революціонери" и те, которые "пішли в герої... Ще у 22-му", это совершенно разные люди.

Поясніть.
.........

Револю́ция (от позднелат. revolutio — «вращение, переворот, превращение, обращение») — коренной переворот, резкий скачкообразный переход от одного качественного состояния к другому[1].

Различают революции:

в политическом смысле — коренной переворот в жизни общества, резкая смена социального или политического строя, как правило, происходящая насильственным способом

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
Это было?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:12

  tvagel написав:
  _hunter написав:но один мало-известный комик одной маленькой, но гордой страной вполне себе управляет :D

… а еще комик когда-то носил чемоданы (работал обслугой у Барина), готовил/подносил чай/кофе (работал официантом у Барина) и т.д.
В Гордой Стране есть Президент, который ранее САМ!!! создал предприятие, зарабатывающее миллионы долларов по всему Миру. Создал САМ!!!, а не сидя на уголке диванчика в кабинете предыдущего президента, получая монополии на сахарные заводики…. 3,5года Президент Гордой Страны ведет неравную борьбу с Агрессором, которого ни одна страна континентальной Европы (включая Галию, которую Агрессор выгнал из Черного Континента, несмотря на всякие страшные Легионы) не смогла бы выдержать/выстоять.
… но самое не веселое - 3,5 года ежедневно Агрессор бомбит жителей Гордой Страны – а они ругают не Агрессора, а своих …

+++++
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:19

  tvagel написав:
  _hunter написав:но один мало-известный комик одной маленькой, но гордой страной вполне себе управляет :D

… а еще комик когда-то носил чемоданы ...

не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔
_hunter
 
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  #<1 ... 9173917491759176
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