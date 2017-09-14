detroytred Честно говоря, не понимаю Ваши постоянные попытки доказать оппонентам необходимость разных очередей для солдат и офицеров. По-моему, любому здравомыслящему человеку понятно, что никто не будет держать в мирное время армию, достаточную для большой войны. Никакая экономика не выдержит. Даже в СССР, который выделял на оборону очень много, было очень много кадрированных частей, где была техника и оружие, но был минимум личного состава. В кадрированной дивизии лс было на батальон, в лучшем случае на полк. А военные кафедры в вузах были вызваны нехваткой младших офицеров. Далеко не всегда даже в советские времена в военные училища хватало желающих. И, кроме того, в военное время время жизни комвзвода в боевых частях очень невелико, так что потребность в младших офицерах большая. А качество... Не знаю, как сегодня, в моё время двухгодичники после военки достаточно часто были не хуже, а порой и лучше закончивших военное училище. Доказывать всё это людям, которые не хотят понимать, бесполезно. Им просто хочется найти крайних, которые будут воевать вместо них.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 24 лип, 2024 11:06, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:................ За такие комментарии, как у этого идиота, сажать надо.
так треба фільтраційні табори до з'ясування для депутатів останніх скликань, кму, позитивних блогерів на зп у олігархата чому прихватизована контора з 90% успадкованих радянських потужностей повністю звільнена від мобілізації, як військовох та економічної, монополістично диктує ціни на ринку та ухиляеться від виконання зобов'язаннь
Лад, ви підтримуєте ?
Не полностью. Для таких "комментаторов" именно тюрьма. Или лагерь. Не фильтрационный. Для его хозяина, может, нужен фильтрационный.
чи я можу подумати що ви мене хотіли образити
Не понял ход вашей мысли.
тому що ви генетичний олігархічний холуй
Будем считать, что это вы написали в полемическом запале. На первый раз.
_hunter написав:но один мало-известный комик одной маленькой, но гордой страной вполне себе управляет
… а еще комик когда-то носил чемоданы (работал обслугой у Барина), готовил/подносил чай/кофе (работал официантом у Барина) и т.д. В Гордой Стране есть Президент, который ранее САМ!!! создал предприятие, зарабатывающее миллионы долларов по всему Миру. Создал САМ!!!, а не сидя на уголке диванчика в кабинете предыдущего президента, получая монополии на сахарные заводики…. 3,5года Президент Гордой Страны ведет неравную борьбу с Агрессором, которого ни одна страна континентальной Европы (включая Галию, которую Агрессор выгнал из Черного Континента, несмотря на всякие страшные Легионы) не смогла бы выдержать/выстоять. … но самое не веселое - 3,5 года ежедневно Агрессор бомбит жителей Гордой Страны – а они ругают не Агрессора, а своих …
_hunter написав:но один мало-известный комик одной маленькой, но гордой страной вполне себе управляет
… а еще комик когда-то носил чемоданы (работал обслугой у Барина), готовил/подносил чай/кофе (работал официантом у Барина) и т.д. В Гордой Стране есть Президент, который ранее САМ!!! создал предприятие, зарабатывающее миллионы долларов по всему Миру. Создал САМ!!!, а не сидя на уголке диванчика в кабинете предыдущего президента, получая монополии на сахарные заводики…. 3,5года Президент Гордой Страны ведет неравную борьбу с Агрессором, которого ни одна страна континентальной Европы (включая Галию, которую Агрессор выгнал из Черного Континента, несмотря на всякие страшные Легионы) не смогла бы выдержать/выстоять. … но самое не веселое - 3,5 года ежедневно Агрессор бомбит жителей Гордой Страны – а они ругают не Агрессора, а своих …