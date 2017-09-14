Додано: Сер 24 лип, 2024 10:56

detroytred

Честно говоря, не понимаю Ваши постоянные попытки доказать оппонентам необходимость разных очередей для солдат и офицеров.

По-моему, любому здравомыслящему человеку понятно, что никто не будет держать в мирное время армию, достаточную для большой войны. Никакая экономика не выдержит.

Даже в СССР, который выделял на оборону очень много, было очень много кадрированных частей, где была техника и оружие, но был минимум личного состава. В кадрированной дивизии лс было на батальон, в лучшем случае на полк.

А военные кафедры в вузах были вызваны нехваткой младших офицеров. Далеко не всегда даже в советские времена в военные училища хватало желающих. И, кроме того, в военное время время жизни комвзвода в боевых частях очень невелико, так что потребность в младших офицерах большая. А качество... Не знаю, как сегодня, в моё время двухгодичники после военки достаточно часто были не хуже, а порой и лучше закончивших военное училище.

Доказывать всё это людям, которые не хотят понимать, бесполезно. Им просто хочется найти крайних, которые будут воевать вместо них.