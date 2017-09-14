RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 917491759176917791789179>
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:19

  tvagel написав:
  _hunter написав:но один мало-известный комик одной маленькой, но гордой страной вполне себе управляет :D

… а еще комик когда-то носил чемоданы ...

не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 8151
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:22

  _hunter написав:
  tvagel написав:
  _hunter написав:но один мало-известный комик одной маленькой, но гордой страной вполне себе управляет :D

… а еще комик когда-то носил чемоданы ...

не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔

а яєчню мають право смажити лише кури
whois2010
 
Повідомлень: 626
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:24

  _hunter написав:
  tvagel написав:
  _hunter написав:но один мало-известный комик одной маленькой, но гордой страной вполне себе управляет :D

… а еще комик когда-то носил чемоданы ...

не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔

Не передёргивайте.
Я такого не утверждал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29643
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:26

  whois2010 написав:
  _hunter написав:...........
не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔

а яєчню мають право смажити лише кури

Куры как раз должны нести яйца.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29643
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:30

  kyk написав:
  ЛАД написав:...........
Я где-то написал "завтра"? :shock:
Возражал только против характеристики нации как ""уїбанів і кончених підарів"
"Ви реально несповна розуму".

Зрозуміло. Ви мислите років на 50 наперед. В родині багато довгожителів?

Хочу напомнить опыт 1 МВ.
Урапатриотический подъём в начале войны с переименованием Петербурга в Петроград.
И братание на фронте в окопах через 3 года войны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29643
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:31

  _hunter написав:
  tvagel написав:не совсем понимаю..."

А я вообще не понимаю. Повтор а американском Internet: 3,5 года ежедневно Агрессор бомбит жителей Гордой Страны – а они ругают не Агрессора, а своих
… моя сентенция была не ЛАДу, а _hunter, который поднял тему – Клоуна.
tvagel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 554
З нами з: 13.08.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:33

Читаю в последние дни форум и возникает вопрос.
Похоже, скоро, услышу лозунги: "Штыки в землю!", "Превратим войну империалистическую в войну гражданскую!" и далее по списку. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29643
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:40

  detroytred написав:Зеленський значно розширив державні посади, на які можна призначити військових
https://varta1.com.ua/news/zelenskiy-zn ... 83554.html

Не обратили внимание на ссылку там - https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-odnu-z-vulic-nazvut-v-chest-irini-farion_383547.html. Заголовок, правда, слишком громкий. Пока что это только предложение заступника керівника фракції ВО «Свобода» Любомира Мельничука.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29643
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:41

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:
  _hunter написав:...........
не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔

а яєчню мають право смажити лише кури

Куры как раз должны нести яйца.

по 17
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35731
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1586 раз.
Подякували: 2780 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:43

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  whois2010 написав:----------------------
_hunter"]
...........
не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔
-----------------------
а яєчню мають право смажити лише кури

Куры как раз должны нести яйца.

по 17

Куры несут яйца за еду.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29643
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 917491759176917791789179>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222235
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707553
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.