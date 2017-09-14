Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:19
tvagel написав: _hunter написав:
но один мало-известный комик одной маленькой, но гордой страной вполне себе управляет
… а еще комик когда-то носил чемоданы ...
не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔
_hunter
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:22
_hunter написав: tvagel написав: _hunter написав:
но один мало-известный комик одной маленькой, но гордой страной вполне себе управляет
… а еще комик когда-то носил чемоданы ...
не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔
а яєчню мають право смажити лише кури
whois2010
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:24
_hunter написав: tvagel написав: _hunter написав:
но один мало-известный комик одной маленькой, но гордой страной вполне себе управляет
… а еще комик когда-то носил чемоданы ...
не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔
Не передёргивайте.
Я такого не утверждал.
ЛАД
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:26
whois2010 написав: _hunter написав:
...........
не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔
а яєчню мають право смажити лише кури
Куры как раз должны нести яйца.
ЛАД
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:30
kyk написав: ЛАД написав:
...........
Я где-то написал "завтра"?
Возражал только против характеристики нации как ""уїбанів і кончених підарів"
"Ви реально несповна розуму".
Зрозуміло. Ви мислите років на 50 наперед. В родині багато довгожителів?
Хочу напомнить опыт 1 МВ.
Урапатриотический подъём в начале войны с переименованием Петербурга в Петроград.
И братание на фронте в окопах через 3 года войны.
ЛАД
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:31
_hunter написав: tvagel написав:
не совсем понимаю..."
А я вообще не понимаю. Повтор а американском Internet:
3,5 года ежедневно Агрессор бомбит жителей Гордой Страны – а они ругают не Агрессора, а своих
…
… моя сентенция была не
ЛАДу
, а
_hunter
, который поднял тему –
Клоуна
.
tvagel
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:33
Читаю в последние дни форум и возникает вопрос.
Похоже, скоро, услышу лозунги: "Штыки в землю!", "Превратим войну империалистическую в войну гражданскую!" и далее по списку.
ЛАД
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:40
Не обратили внимание на ссылку там -
https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-odnu-z-vulic-nazvut-v-chest-irini-farion_383547.html
. Заголовок, правда, слишком громкий. Пока что это только предложение заступника керівника фракції ВО «Свобода» Любомира Мельничука.
ЛАД
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:41
ЛАД написав: whois2010 написав: _hunter написав:
...........
не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔
а яєчню мають право смажити лише кури
Куры как раз должны нести яйца.
по 17
flyman
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:43
flyman написав: ЛАД написав: whois2010 написав:
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_hunter"]
...........
не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔
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а яєчню мають право смажити лише кури
Куры как раз должны нести яйца.
по 17
Куры несут яйца за еду.
ЛАД
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