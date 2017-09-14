RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 91759176917791789179>
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:44

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  tvagel написав:… а еще комик когда-то носил чемоданы ...

не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔

Не передёргивайте.
Я такого не утверждал.

а что вы тут утверждали:
  ЛАД написав:И ещё мне нравится, когда сержант запаса ПВО берётся оценивать военные операции и политику государства. Хотя, конечно, любая кухарка может управлять государством и командовать армией. :)

? 🤔
вроде как все вполне очевидно...
_hunter
 
Повідомлень: 8151
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:47

  tvagel написав:
  _hunter написав:
  tvagel написав:не совсем понимаю..."

… моя сентенция была не ЛАДу, а _hunter, который поднял тему – Клоуна.

вы, если в середину разговора влазите - не поленитесь к его началу подняться - что бы понимать о чем, вообще, разговор идет...
_hunter
 
Повідомлень: 8151
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:У складі будуть дисциплінарні батальйони.
Не було. Будуть

З цим буде велика проблема. Штрафбат це наступальні війська, на розхід. В позиційній війні вони знову розбіжаться по хатам.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 307
З нами з: 13.10.08
Подякував: 444 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 11:56

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:-----------------------
tvagel
… а еще комик когда-то носил чемоданы ...
-----------------------
не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔

Не передёргивайте.
Я такого не утверждал.

а что вы тут утверждали:
  ЛАД написав:И ещё мне нравится, когда сержант запаса ПВО берётся оценивать военные операции и политику государства. Хотя, конечно, любая кухарка может управлять государством и командовать армией. :)

? 🤔
вроде как все вполне очевидно...

Видимо, у нас разные понятия об очевидности.
А tvagel вам ответил по делу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29643
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:01

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що "без вирішення "Волинського питання" не буде вступу України до Європейського Союзу".

Деталі: Міністр сказав, що "Польща підтримує Україну настільки, наскільки це можливо".

Однак, додав він, "не все ідеально" у відносинах країн "через невирішені історичні питання".

Дослівно Polsat News: "На його думку, реальна політика повинна поставити ультиматум.

Без вирішення Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу".

Деталі: Разом з тим Косіняк-Камиш заявив, що "кінець війни означає лише перемогу України".

Пряма мова Косіняка-Камиша: "Будь-який інший варіант залишається для Польщі прямою загрозою війни".

"Саме тут на кону стоїть питання безпеки Польщі та Європи".

https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/24/7467135/
Интересный подход - "вы воюйте, защищайте нас, а принимать вас куда-то мы погодим, вы там не все наши требования выполнили".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29643
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:05

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Не передёргивайте.
Я такого не утверждал.

а что вы тут утверждали:
  ЛАД написав:И ещё мне нравится, когда сержант запаса ПВО берётся оценивать военные операции и политику государства. Хотя, конечно, любая кухарка может управлять государством и командовать армией. :)

? 🤔
вроде как все вполне очевидно...

Видимо, у нас разные понятия об очевидности.
А tvagel вам ответил по делу.

наверное разные.

Как я tvagel ответил - ответ мало того, что не по делу - так ещё и не на мой "вопрос" :D
_hunter
 
Повідомлень: 8151
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:08

  _hunter написав:
  tvagel написав:если в середину разговора влазите

В середину разговора – не влажу – вы на общем Форуме – я всего лишь продолжил вашу тему Клоуна – Клоун работал Паспорту и официантом, а Президент Гордой Страны САМ!!! создал миллионный бизнес (в отличии от Сахарного Принца) – с чего вы так возбудились то, правда глазки колет … и про 3,5 года ежедневных бомбежек не забывайте.
tvagel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 554
З нами з: 13.08.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:08

  ЛАД написав:
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що "без вирішення "Волинського питання" не буде вступу України до Європейського Союзу".
...
[/url]
Интересный подход - "вы воюйте, защищайте нас, а принимать вас куда-то мы погодим, вы там не все наши требования выполнили".

вы, наверное, забыли Марафонские нарративы: это "ВОЙНА НА ВЫЖЫВАНИЕ!" - а то буряты набигут
никто никого не защищает...
_hunter
 
Повідомлень: 8151
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:09

ЛАД
2
 
Повідомлень: 29643
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:10

  tvagel написав:
  _hunter написав:
  tvagel написав:если в середину разговора влазите

В середину разговора – не влажу – вы на общем Форуме – я всего лишь продолжил вашу тему Клоуна – Клоун работал

все еще не понимаю как это относится к теме обсуждения "президентов никто, кроме президентов не имеет права критиковать" 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 8151
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 91759176917791789179>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222235
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707553
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.