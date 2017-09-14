Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:44
ЛАД написав: _hunter написав: tvagel написав:
… а еще комик когда-то носил чемоданы ...
не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔
Не передёргивайте.
Я такого не утверждал.
а что вы тут утверждали:
ЛАД написав:
И ещё мне нравится, когда сержант запаса ПВО берётся оценивать военные операции и политику государства. Хотя, конечно, любая кухарка может управлять государством и командовать армией.
? 🤔
вроде как все вполне очевидно...
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:47
tvagel написав: _hunter написав: tvagel написав:
не совсем понимаю..."
… моя сентенция была не
ЛАДу
, а
_hunter
, который поднял тему –
Клоуна
.
вы, если в середину разговора влазите - не поленитесь к его началу подняться - что бы понимать о чем, вообще, разговор идет...
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:52
detroytred написав:
У складі будуть дисциплінарні батальйони.
Не було. Будуть
З цим буде велика проблема. Штрафбат це наступальні війська, на розхід. В позиційній війні вони знову розбіжаться по хатам.
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Додано: Сер 24 лип, 2024 11:56
_hunter написав: ЛАД написав: _hunter написав:
-----------------------
tvagel
… а еще комик когда-то носил чемоданы ...
-----------------------
не совсем понимаю как все вышеперечисленное относится к утверждению ЛАДа "президентов имеют право критиковать только президенты" 🤔
Не передёргивайте.
Я такого не утверждал.
а что вы тут утверждали:
ЛАД написав:
И ещё мне нравится, когда сержант запаса ПВО берётся оценивать военные операции и политику государства. Хотя, конечно, любая кухарка может управлять государством и командовать армией.
? 🤔
вроде как все вполне очевидно...
Видимо, у нас разные понятия об очевидности.
А
tvagel
вам ответил по делу.
ЛАД
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Додано: Сер 24 лип, 2024 12:01
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що "без вирішення "Волинського питання" не буде вступу України до Європейського Союзу".
Деталі: Міністр сказав, що "Польща підтримує Україну настільки, наскільки це можливо". Однак, додав він, "не все ідеально" у відносинах країн "через невирішені історичні питання". Дослівно Polsat News: "На його думку, реальна політика повинна поставити ультиматум. Без вирішення Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу". Деталі: Разом з тим Косіняк-Камиш заявив, що "кінець війни означає лише перемогу України". Пряма мова Косіняка-Камиша: "Будь-який інший варіант залишається для Польщі прямою загрозою війни". "Саме тут на кону стоїть питання безпеки Польщі та Європи". https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/24/7467135/
Интересный подход - "вы воюйте, защищайте нас, а принимать вас куда-то мы погодим, вы там не все наши требования выполнили".
ЛАД
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Додано: Сер 24 лип, 2024 12:05
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
Не передёргивайте.
Я такого не утверждал.
а что вы тут утверждали:
ЛАД написав:
И ещё мне нравится, когда сержант запаса ПВО берётся оценивать военные операции и политику государства. Хотя, конечно, любая кухарка может управлять государством и командовать армией.
? 🤔
вроде как все вполне очевидно...
Видимо, у нас разные понятия об очевидности.
А
tvagel
вам ответил по делу.
наверное разные.
Как я
tvagel
ответил - ответ мало того, что не по делу - так ещё и не на мой "вопрос"
_hunter
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Додано: Сер 24 лип, 2024 12:08
_hunter написав: tvagel написав:
если в середину разговора влазите
В середину разговора – не влажу – вы на общем Форуме – я всего лишь продолжил вашу тему
Клоуна
– Клоун работал Паспорту и официантом, а Президент Гордой Страны САМ!!! создал миллионный бизнес (в отличии от Сахарного Принца) – с чего вы так возбудились то, правда глазки колет … и про 3,5 года ежедневных бомбежек не забывайте.
tvagel
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Додано: Сер 24 лип, 2024 12:08
ЛАД написав:
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що "без вирішення "Волинського питання" не буде вступу України до Європейського Союзу".
... [/url] Интересный подход - "вы воюйте, защищайте нас, а принимать вас куда-то мы погодим, вы там не все наши требования выполнили".
вы, наверное, забыли Марафонские нарративы: это "ВОЙНА НА ВЫЖЫВАНИЕ!" - а то буряты набигут
никто никого не защищает...
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Додано: Сер 24 лип, 2024 12:09
ЛАД
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Додано: Сер 24 лип, 2024 12:10
tvagel написав: _hunter написав: tvagel написав:
если в середину разговора влазите
В середину разговора – не влажу – вы на общем Форуме – я всего лишь продолжил вашу тему
Клоуна
– Клоун работал
все еще не понимаю как это относится к теме обсуждения "президентов никто, кроме президентов не имеет права критиковать" 🤔
_hunter
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