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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9176917791789179>
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:14

  _hunter написав:
  tvagel написав:все еще не понимаю как это относится к теме

Повтор: это имеет отношение к теме Клоуна, которую вы!!! подняли.
tvagel
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:18

  ЛАД написав:
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що "без вирішення "Волинського питання" не буде вступу України до Європейського Союзу".

Деталі: Міністр сказав, що "Польща підтримує Україну настільки, наскільки це можливо".

Однак, додав він, "не все ідеально" у відносинах країн "через невирішені історичні питання".

Дослівно Polsat News: "На його думку, реальна політика повинна поставити ультиматум.

Без вирішення Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу".

Деталі: Разом з тим Косіняк-Камиш заявив, що "кінець війни означає лише перемогу України".

Пряма мова Косіняка-Камиша: "Будь-який інший варіант залишається для Польщі прямою загрозою війни".

"Саме тут на кону стоїть питання безпеки Польщі та Європи".

https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/24/7467135/
Интересный подход - "вы воюйте, защищайте нас, а принимать вас куда-то мы погодим, вы там не все наши требования выполнили".

Не переживайте, це міністр від селянської партії, на зараз вони мають 27 місць з 460 у сеймі. Типу нашого Ляшко.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:19

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що "без вирішення "Волинського питання" не буде вступу України до Європейського Союзу".
...
[/url]
Интересный подход - "вы воюйте, защищайте нас, а принимать вас куда-то мы погодим, вы там не все наши требования выполнили".

вы, наверное, забыли Марафонские нарративы: это "ВОЙНА НА ВЫЖЫВАНИЕ!" - а то буряты набигут
никто никого не защищает...

С вами становится неинтересно разговаривать. Эту часть цитаты вы обрезали и "не заметили":
Деталі: Разом з тим Косіняк-Камиш заявив, що "кінець війни означає лише перемогу України".

Пряма мова Косіняка-Камиша: "Будь-який інший варіант залишається для Польщі прямою загрозою війни".

"Саме тут на кону стоїть питання безпеки Польщі та Європи".

?


P.s. Только что 2 громких прилёта. Похоже, где-то в центре.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:20

  BIGor написав:...........
Не переживайте, це міністр від селянської партії, на зараз вони мають 27 місць з 460 у сеймі. Типу нашого Ляшко.

Спасибо.
Тем не менее, министр обороны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:22

  tvagel написав:
  _hunter написав:
  tvagel написав:все еще не понимаю как это относится к теме

Повтор: это имеет отношение к теме Клоуна, которую вы!!! подняли.

но тема клоуна была поднята как контр-аргумент теме кухарки ;)
при этом тема сержанта запаса вас почему-то не тригернула...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:24

  ЛАД написав:
  BIGor написав:...........
Не переживайте, це міністр від селянської партії, на зараз вони мають 27 місць з 460 у сеймі. Типу нашого Ляшко.

Спасибо.
Тем не менее, министр обороны.

А в нас що краще? Рєзніков - юрист, Умєров - фінансист. Взагалі виходить, що міністром оборони може стати випадкова людина.
Востаннє редагувалось BIGor в Сер 24 лип, 2024 12:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:25

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що "без вирішення "Волинського питання" не буде вступу України до Європейського Союзу".
...

Интересный подход - "вы воюйте, защищайте нас, а принимать вас куда-то мы погодим, вы там не все наши требования выполнили".

вы, наверное, забыли Марафонские нарративы: это "ВОЙНА НА ВЫЖЫВАНИЕ!" - а то буряты набигут
никто никого не защищает...

С вами становится неинтересно разговаривать. Эту часть цитаты вы обрезали и "не заметили":
Деталі: Разом з тим Косіняк-Камиш заявив, що "кінець війни означає лише перемогу України".

Пряма мова Косіняка-Камиша: "Будь-який інший варіант залишається для Польщі прямою загрозою війни".

"Саме тут на кону стоїть питання безпеки Польщі та Європи".

?


P.s. Только что 2 громких прилёта. Похоже, где-то в центре.[/quote]
а, тогда согласен - аж дотуда не дочитывал.
Но, опять же: если это "война на выживание" - других вариантов у стороны вроде как и нет. Т.е. нет смысла это учитывать в "торгах"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:25


Сегодня в 5 утра россияне нанесли удар баллистической ракетой по офису Швейцарского фонда противоминной деятельности FSD.

В результате обстрела были разрушены фасад и потолки на нескольких этажах. Также были повреждены шесть автомобилей, которыми пользовались медики организации.

К сожалению, Харьковская область является одним из наиболее загрязненных взрывоопасными предметами регионов , поэтому деятельность таких организаций, а также развитие направления гуманитарного разминирования критически важны для безопасности людей и функционирования частного сектора.

Мы постоянно работаем над привлечением как можно большего количества инициатив и помощи: необходимо все, что ускорит очистку территории.

🔺Однако русские в очередной раз продемонстрировали свое истинное отношение к нашим мирным жителям, напав на тех, кто участвует в гуманитарной миссии.

https://t.me/s/synegubov
Это было утром.
А это сейчас:
Ракетами був атакований інфраструктурний обʼєкт. На місці влучання сильна пожежа. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється.

https://t.me/s/ihor_terekhov
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:28

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:...........
Не переживайте, це міністр від селянської партії, на зараз вони мають 27 місць з 460 у сеймі. Типу нашого Ляшко.

Спасибо.
Тем не менее, министр обороны.

А в нас що краще? Рєзніков - юрист, Умєров - фінансист. Взагалі виходить, що міністром оборони може стати випадкова людина.

Я не о квалификации (ничего не знаю о Косіняк-Камиш), а только о занимаемой должности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:45

  tvagel написав:
  _hunter написав:
  tvagel написав:не совсем понимаю..."

А я вообще не понимаю. Повтор а американском Internet: 3,5 года ежедневно Агрессор бомбит жителей Гордой Страны – а они ругают не Агрессора, а своих
… моя сентенция была не ЛАДу, а _hunter, который поднял тему – Клоуна.

Але не бомбить Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Грузію?
Там у влади вистачило мізків розуміти, що краще близький сусід, чим далекий родич
flyman
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