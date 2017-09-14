

Сегодня в 5 утра россияне нанесли удар баллистической ракетой по офису Швейцарского фонда противоминной деятельности FSD.



В результате обстрела были разрушены фасад и потолки на нескольких этажах. Также были повреждены шесть автомобилей, которыми пользовались медики организации.



К сожалению, Харьковская область является одним из наиболее загрязненных взрывоопасными предметами регионов , поэтому деятельность таких организаций, а также развитие направления гуманитарного разминирования критически важны для безопасности людей и функционирования частного сектора.



Мы постоянно работаем над привлечением как можно большего количества инициатив и помощи: необходимо все, что ускорит очистку территории.



🔺Однако русские в очередной раз продемонстрировали свое истинное отношение к нашим мирным жителям, напав на тех, кто участвует в гуманитарной миссии.