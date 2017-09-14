Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що "без вирішення "Волинського питання" не буде вступу України до Європейського Союзу". ... [/url] Интересный подход - "вы воюйте, защищайте нас, а принимать вас куда-то мы погодим, вы там не все наши требования выполнили".
вы, наверное, забыли Марафонские нарративы: это "ВОЙНА НА ВЫЖЫВАНИЕ!" - а то буряты набигут никто никого не защищает...
С вами становится неинтересно разговаривать. Эту часть цитаты вы обрезали и "не заметили":
Деталі: Разом з тим Косіняк-Камиш заявив, що "кінець війни означає лише перемогу України".
Пряма мова Косіняка-Камиша: "Будь-який інший варіант залишається для Польщі прямою загрозою війни".
"Саме тут на кону стоїть питання безпеки Польщі та Європи".
?
P.s. Только что 2 громких прилёта. Похоже, где-то в центре.
ЛАД написав:Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що "без вирішення "Волинського питання" не буде вступу України до Європейського Союзу". ...
Интересный подход - "вы воюйте, защищайте нас, а принимать вас куда-то мы погодим, вы там не все наши требования выполнили".
вы, наверное, забыли Марафонские нарративы: это "ВОЙНА НА ВЫЖЫВАНИЕ!" - а то буряты набигут никто никого не защищает...
С вами становится неинтересно разговаривать. Эту часть цитаты вы обрезали и "не заметили":
Деталі: Разом з тим Косіняк-Камиш заявив, що "кінець війни означає лише перемогу України".
Пряма мова Косіняка-Камиша: "Будь-який інший варіант залишається для Польщі прямою загрозою війни".
"Саме тут на кону стоїть питання безпеки Польщі та Європи".
?
P.s. Только что 2 громких прилёта. Похоже, где-то в центре.[/quote] а, тогда согласен - аж дотуда не дочитывал. Но, опять же: если это "война на выживание" - других вариантов у стороны вроде как и нет. Т.е. нет смысла это учитывать в "торгах"...
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А я вообще не понимаю. Повтор а американском Internet: 3,5 года ежедневно Агрессор бомбит жителей Гордой Страны – а они ругают не Агрессора, а своих … … моя сентенция была не ЛАДу, а _hunter, который поднял тему – Клоуна.
Але не бомбить Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Грузію? Там у влади вистачило мізків розуміти, що краще близький сусід, чим далекий родич