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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9176917791789179
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:51

  flyman написав:
  tvagel написав:...........
А я вообще не понимаю. Повтор а американском Internet: 3,5 года ежедневно Агрессор бомбит жителей Гордой Страны – а они ругают не Агрессора, а своих
… моя сентенция была не ЛАДу, а _hunter, который поднял тему – Клоуна.

Але не бомбить Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Грузію?
Там у влади вистачило мізків розуміти, що краще близький сусід, чим далекий родич

С Казахстаном, Азербайджаном, Грузией ситуация несколько другая.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:54

  Mimohod написав:
  detroytred написав:У складі будуть дисциплінарні батальйони.
Не було. Будуть

З цим буде велика проблема. Штрафбат це наступальні війська, на розхід. В позиційній війні вони знову розбіжаться по хатам.

покращення переговорних позицій хіба скасували?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:00

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  tvagel написав:...........
А я вообще не понимаю. Повтор а американском Internet: 3,5 года ежедневно Агрессор бомбит жителей Гордой Страны – а они ругают не Агрессора, а своих
… моя сентенция была не ЛАДу, а _hunter, который поднял тему – Клоуна.

Але не бомбить Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Грузію?
Там у влади вистачило мізків розуміти, що краще близький сусід, чим далекий родич

С Казахстаном, Азербайджаном, Грузией ситуация несколько другая.

С Арменией - аналогичная.
Но в остальном - "да", "ситуация другая", мозги не отключены.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:03

  Xenon написав:
Через п'ять-вісім років рф буде оснащена матеріалами та особовим складом, що уможливить наступ на НАТО, — генеральний інспектор збройних сил Німеччини Бройєр

"Їхня армія щорічно додає від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських держав-членів НАТО мають лише половину з них на складі", - сказав Карстен Бройєр.


пан інспектор трохи нагнітає (для чого - розумію) але щорічно +1500 це відновлення із совкових баз того, що швидко відновлюється. виробництво із нуля кратно менше. але бази зберігання хоч великі але не безмежні. в інтернеті можна найти аналітику по супутниковим знімкам динаміки спустошення цих баз. зараз там залишилось 30-40% якшщо не помиляюсь. і стан того що залишилось гірше середнього по палаті (відновлюють спочатку те що "живіше")
trololo
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