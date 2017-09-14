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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9171917291739174>
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:45

  tvagel написав:
  _hunter написав:
  tvagel написав:не совсем понимаю..."

А я вообще не понимаю. Повтор а американском Internet: 3,5 года ежедневно Агрессор бомбит жителей Гордой Страны – а они ругают не Агрессора, а своих
… моя сентенция была не ЛАДу, а _hunter, который поднял тему – Клоуна.

Але не бомбить Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Грузію?
Там у влади вистачило мізків розуміти, що краще близький сусід, чим далекий родич
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:51

  flyman написав:
  tvagel написав:...........
А я вообще не понимаю. Повтор а американском Internet: 3,5 года ежедневно Агрессор бомбит жителей Гордой Страны – а они ругают не Агрессора, а своих
… моя сентенция была не ЛАДу, а _hunter, который поднял тему – Клоуна.

Але не бомбить Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Грузію?
Там у влади вистачило мізків розуміти, що краще близький сусід, чим далекий родич

С Казахстаном, Азербайджаном, Грузией ситуация несколько другая.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 12:54

  Mimohod написав:
  detroytred написав:У складі будуть дисциплінарні батальйони.
Не було. Будуть

З цим буде велика проблема. Штрафбат це наступальні війська, на розхід. В позиційній війні вони знову розбіжаться по хатам.

покращення переговорних позицій хіба скасували?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:00

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  tvagel написав:...........
А я вообще не понимаю. Повтор а американском Internet: 3,5 года ежедневно Агрессор бомбит жителей Гордой Страны – а они ругают не Агрессора, а своих
… моя сентенция была не ЛАДу, а _hunter, который поднял тему – Клоуна.

Але не бомбить Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Грузію?
Там у влади вистачило мізків розуміти, що краще близький сусід, чим далекий родич

С Казахстаном, Азербайджаном, Грузией ситуация несколько другая.

С Арменией - аналогичная.
Но в остальном - "да", "ситуация другая", мозги не отключены.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:03

  Xenon написав:
Через п'ять-вісім років рф буде оснащена матеріалами та особовим складом, що уможливить наступ на НАТО, — генеральний інспектор збройних сил Німеччини Бройєр

"Їхня армія щорічно додає від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських держав-членів НАТО мають лише половину з них на складі", - сказав Карстен Бройєр.


пан інспектор трохи нагнітає (для чого - розумію) але щорічно +1500 це відновлення із совкових баз того, що швидко відновлюється. виробництво із нуля кратно менше. але бази зберігання хоч великі але не безмежні. в інтернеті можна найти аналітику по супутниковим знімкам динаміки спустошення цих баз. зараз там залишилось 30-40% якшщо не помиляюсь. і стан того що залишилось гірше середнього по палаті (відновлюють спочатку те що "живіше")
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:27

  trololo написав:
  Xenon написав:
Через п'ять-вісім років рф буде оснащена матеріалами та особовим складом, що уможливить наступ на НАТО, — генеральний інспектор збройних сил Німеччини Бройєр

"Їхня армія щорічно додає від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських держав-членів НАТО мають лише половину з них на складі", - сказав Карстен Бройєр.


пан інспектор трохи нагнітає (для чого - розумію) але щорічно +1500 це відновлення із совкових баз того, що швидко відновлюється. виробництво із нуля кратно менше. але бази зберігання хоч великі але не безмежні. в інтернеті можна найти аналітику по супутниковим знімкам динаміки спустошення цих баз. зараз там залишилось 30-40% якшщо не помиляюсь. і стан того що залишилось гірше середнього по палаті (відновлюють спочатку те що "живіше")


Певно пан інструктор скористався інформацією головкома.
Зараз військо Росії у 5 разів більше, ніж на початку вторгнення, – Сирський вразив цифрою
Генерал зауважив, що коли на початку повномасштабного вторгнення вороже угруповання в Україні становило 100 тисяч солдатів, то у 2024 воно налічує вже 520 тисяч.

Ба більше, очільник Кремля не планує зупинятися на досягнутому. Він хоче збільшити своє військо до 620 тисяч окупантів до кінця 2024 року.

Також загарбники значно випереджають Україну по кількості техніки.

Коли справа доходить до обладнання, то тут співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь,
– визнав Сирський.

Так, з 2022 року кількість російських танків "зросла" вдвічі – з 1700 до 3500, артилерійських систем – утричі, а бронетранспортерів з 4500 до 8900.

"Посилиться і нападе знову"?
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 13:51

  Diablo1977 написав:detroytred
У каждой турбины регулятор скорости, он непосредственно управляет регулирующими клапанами и направляет в турбину определенное количество пара. Диапазон работы регуляторов скорости обычно 2850-315₽об/мин (это связано с конструктивными особенностями), что соответствует 47,5-52,5Гц и это в идеале, на самом деле существует так называемая степень неравномерности системы регулирования турбины, она равна 4-5% это 150 оборотов всего. Поэтому ниже при снижении/повышении частоты турбина становится неуправляемой, а еще при таком изменении частоты вспомогательное оборудован е электростанции тоже перестает работать. Это максимально просто написал

Вы, видно, крупный эксперт.
Как эксперт эксперту, замечу: любую частоту турбины можно перевести в любую частоту тока.
Это умеет любой бензиновый генератор (по крайней мере инверторные точно).
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 14:01

  ЛАД написав:

Тут вже викладали - сучасне і актуальне:
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 14:13

  копейка написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
Але не бомбить Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Грузію?
Там у влади вистачило мізків розуміти, що краще близький сусід, чим далекий родич

С Казахстаном, Азербайджаном, Грузией ситуация несколько другая.

С Арменией - аналогичная.
Но в остальном - "да", "ситуация другая", мозги не отключены.

Там вопрос не в мозгах.
А с Арменией "аналогичная" с кем?

P.s. Ещё раз громко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 14:32

  anduzenko написав:
  Diablo1977 написав:detroytred
У каждой турбины регулятор скорости, он непосредственно управляет регулирующими клапанами и направляет в турбину определенное количество пара. Диапазон работы регуляторов скорости обычно 2850-315₽об/мин (это связано с конструктивными особенностями), что соответствует 47,5-52,5Гц и это в идеале, на самом деле существует так называемая степень неравномерности системы регулирования турбины, она равна 4-5% это 150 оборотов всего. Поэтому ниже при снижении/повышении частоты турбина становится неуправляемой, а еще при таком изменении частоты вспомогательное оборудован е электростанции тоже перестает работать. Это максимально просто написал

Вы, видно, крупный эксперт.
Как эксперт эксперту, замечу: любую частоту турбины можно перевести в любую частоту тока.
Это умеет любой бензиновый генератор (по крайней мере инверторные точно).

вы забываете про такую мелочь, как КПД :D
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