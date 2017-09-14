tvagel написав:........... А я вообще не понимаю. Повтор а американском Internet: 3,5 года ежедневно Агрессор бомбит жителей Гордой Страны – а они ругают не Агрессора, а своих … … моя сентенция была не ЛАДу, а _hunter, который поднял тему – Клоуна.
Але не бомбить Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Грузію? Там у влади вистачило мізків розуміти, що краще близький сусід, чим далекий родич
С Казахстаном, Азербайджаном, Грузией ситуация несколько другая.
tvagel написав:........... А я вообще не понимаю. Повтор а американском Internet: 3,5 года ежедневно Агрессор бомбит жителей Гордой Страны – а они ругают не Агрессора, а своих … … моя сентенция была не ЛАДу, а _hunter, который поднял тему – Клоуна.
Але не бомбить Білорусь, Казахстан, Азербайджан, Грузію? Там у влади вистачило мізків розуміти, що краще близький сусід, чим далекий родич
С Казахстаном, Азербайджаном, Грузией ситуация несколько другая.
С Арменией - аналогичная. Но в остальном - "да", "ситуация другая", мозги не отключены.
Через п'ять-вісім років рф буде оснащена матеріалами та особовим складом, що уможливить наступ на НАТО, — генеральний інспектор збройних сил Німеччини Бройєр
"Їхня армія щорічно додає від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських держав-членів НАТО мають лише половину з них на складі", - сказав Карстен Бройєр.
пан інспектор трохи нагнітає (для чого - розумію) але щорічно +1500 це відновлення із совкових баз того, що швидко відновлюється. виробництво із нуля кратно менше. але бази зберігання хоч великі але не безмежні. в інтернеті можна найти аналітику по супутниковим знімкам динаміки спустошення цих баз. зараз там залишилось 30-40% якшщо не помиляюсь. і стан того що залишилось гірше середнього по палаті (відновлюють спочатку те що "живіше")
Через п'ять-вісім років рф буде оснащена матеріалами та особовим складом, що уможливить наступ на НАТО, — генеральний інспектор збройних сил Німеччини Бройєр
"Їхня армія щорічно додає від 1000 до 1500 додаткових танків. П'ять найбільших європейських держав-членів НАТО мають лише половину з них на складі", - сказав Карстен Бройєр.
пан інспектор трохи нагнітає (для чого - розумію) але щорічно +1500 це відновлення із совкових баз того, що швидко відновлюється. виробництво із нуля кратно менше. але бази зберігання хоч великі але не безмежні. в інтернеті можна найти аналітику по супутниковим знімкам динаміки спустошення цих баз. зараз там залишилось 30-40% якшщо не помиляюсь. і стан того що залишилось гірше середнього по палаті (відновлюють спочатку те що "живіше")
Diablo1977 написав:detroytred У каждой турбины регулятор скорости, он непосредственно управляет регулирующими клапанами и направляет в турбину определенное количество пара. Диапазон работы регуляторов скорости обычно 2850-315₽об/мин (это связано с конструктивными особенностями), что соответствует 47,5-52,5Гц и это в идеале, на самом деле существует так называемая степень неравномерности системы регулирования турбины, она равна 4-5% это 150 оборотов всего. Поэтому ниже при снижении/повышении частоты турбина становится неуправляемой, а еще при таком изменении частоты вспомогательное оборудован е электростанции тоже перестает работать. Это максимально просто написал
Вы, видно, крупный эксперт. Как эксперт эксперту, замечу: любую частоту турбины можно перевести в любую частоту тока. Это умеет любой бензиновый генератор (по крайней мере инверторные точно).
Diablo1977 написав:detroytred У каждой турбины регулятор скорости, он непосредственно управляет регулирующими клапанами и направляет в турбину определенное количество пара. Диапазон работы регуляторов скорости обычно 2850-315₽об/мин (это связано с конструктивными особенностями), что соответствует 47,5-52,5Гц и это в идеале, на самом деле существует так называемая степень неравномерности системы регулирования турбины, она равна 4-5% это 150 оборотов всего. Поэтому ниже при снижении/повышении частоты турбина становится неуправляемой, а еще при таком изменении частоты вспомогательное оборудован е электростанции тоже перестает работать. Это максимально просто написал
Вы, видно, крупный эксперт. Как эксперт эксперту, замечу: любую частоту турбины можно перевести в любую частоту тока. Это умеет любой бензиновый генератор (по крайней мере инверторные точно).
anduzenko написав:Вы, видно, крупный эксперт. Как эксперт эксперту, замечу: любую частоту турбины можно перевести в любую частоту тока. Это умеет любой бензиновый генератор (по крайней мере инверторные точно).
Хочу послухати, як ви це "можно перевести в любую частоту тока" зробите з турбіною блоку 250 чи 300МВт, а головне як це кулібінство синхронізувати зі всім іншим обладнанням ОЕСУ.
anduzenko написав:Это умеет любой бензиновый генератор (по крайней мере инверторные точно).
"А мужики то і не знают" (с) Як це зробити, і головне при цьому не угробити обладнання та людей, розкажіть детальніше. Це буде те "винайдення пороху" і Вам медаль і загальну повагу організуємо.
ПС. На Шнобелівку вже тягне, а от чи зможете перетягнути у Нобелівку... питання... Риторичне?