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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9170917191729173>
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 14:32

  anduzenko написав:
  Diablo1977 написав:detroytred
У каждой турбины регулятор скорости, он непосредственно управляет регулирующими клапанами и направляет в турбину определенное количество пара. Диапазон работы регуляторов скорости обычно 2850-315₽об/мин (это связано с конструктивными особенностями), что соответствует 47,5-52,5Гц и это в идеале, на самом деле существует так называемая степень неравномерности системы регулирования турбины, она равна 4-5% это 150 оборотов всего. Поэтому ниже при снижении/повышении частоты турбина становится неуправляемой, а еще при таком изменении частоты вспомогательное оборудован е электростанции тоже перестает работать. Это максимально просто написал

Вы, видно, крупный эксперт.
Как эксперт эксперту, замечу: любую частоту турбины можно перевести в любую частоту тока.
Это умеет любой бензиновый генератор (по крайней мере инверторные точно).

вы забываете про такую мелочь, как КПД :D
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 14:55

  anduzenko написав:Вы, видно, крупный эксперт.
Как эксперт эксперту, замечу: любую частоту турбины можно перевести в любую частоту тока.
Это умеет любой бензиновый генератор (по крайней мере инверторные точно).

Хочу послухати, як ви це "можно перевести в любую частоту тока" зробите з турбіною блоку 250 чи 300МВт, а головне як це кулібінство синхронізувати зі всім іншим обладнанням ОЕСУ.
  anduzenko написав:Это умеет любой бензиновый генератор (по крайней мере инверторные точно).

"А мужики то і не знают" (с) :D
Як це зробити, і головне при цьому не угробити обладнання та людей, розкажіть детальніше.
Це буде те "винайдення пороху" і Вам медаль і загальну повагу організуємо. :lol:

ПС. На Шнобелівку вже тягне, а от чи зможете перетягнути у Нобелівку... питання... Риторичне?
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 14:59

  _Mykola_ написав:
  anduzenko написав:Вы, видно, крупный эксперт.
Как эксперт эксперту, замечу: любую частоту турбины можно перевести в любую частоту тока.
Это умеет любой бензиновый генератор (по крайней мере инверторные точно).

Хочу послухати, як ви це "можно перевести в любую частоту тока" зробите з турбіною блоку 250 чи 300МВт, а головне як це кулібінство синхронізувати зі всім іншим обладнанням ОЕСУ.
  anduzenko написав:Это умеет любой бензиновый генератор (по крайней мере инверторные точно).

"А мужики то і не знают" (с) :D
Як це зробити, і головне при цьому не угробити обладнання та людей, розкажіть детальніше.
Це буде те "винайдення пороху" і Вам медаль і загальну повагу організуємо. :lol:

не, сделать это действительно можно - межконтинентальные сети ровно на таких AC/DC преобразователях и работают. Но оно ж стоит как чугунный мост...
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тут йдеться про кордони 1991 і Крим
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/24/7467173/
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна має план повернення Криму і що це здійсненна місія.

Джерело: головком в інтерв’ю The Guardian

Дослівно видання: "Він сказав, що Київ має план повернення Криму, більш ніж через десять років після того, як Володимир Путін незаконно анексував його. Чи справді це можливо? "Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця", – сказав генерал".

Деталі: Сирський також додав, ЗСУ зроблять "усе можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року": "Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають".

Головком запевняє, що він знає, як перемогти Росію.

"Але я знаю, що ми переможемо. Я знаю, як я повинен це зробити. І я впевнений, що ми це зробимо", – підсумував Сирський.

Багато питань, що за план, і скільки ресурсу 18-60 на це піде?
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:26

  ЛАД написав:Читаю в последние дни форум и возникает вопрос.
Похоже, скоро, услышу лозунги: "Штыки в землю!", "Превратим войну империалистическую в войну гражданскую!" и далее по списку. :)
якась така бесіда виходить?

https://youtu.be/9DJmn76NyrI?si=wJBFKFKX7YcoUf_f
Востаннє редагувалось Banderlog в Сер 24 лип, 2024 16:28, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:28

  BIGor написав:тут йдеться про кордони 1991 і Крим
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/24/7467173/
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна має план повернення Криму і що це здійсненна місія.

Джерело: головком в інтерв’ю The Guardian

Дослівно видання: "Він сказав, що Київ має план повернення Криму, більш ніж через десять років після того, як Володимир Путін незаконно анексував його. Чи справді це можливо? "Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця", – сказав генерал".

Деталі: Сирський також додав, ЗСУ зроблять "усе можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року": "Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають".

Головком запевняє, що він знає, як перемогти Росію.

"Але я знаю, що ми переможемо. Я знаю, як я повинен це зробити. І я впевнений, що ми це зробимо", – підсумував Сирський.

Багато питань, що за план, і скільки ресурсу 18-60 на це піде?

Якщо включити логіку і трішки фантазії то план я думаю такий:
Ізоляція Криму. Знищення кримського мосту, і так як "ми контролюємо Чорне море" то можна ізолювати Крим. Сухопутний прохід можна тримати під вогневим контролем.

План в принципі реалістичний(з воєнної точки зору). Але що це нам дасть з практичної точки зору сьогодні? - я хз. По-моєму нічого. Крим сьогодні ніяких особливих функцій не виконує, усі функції він виконав(успішно) в 2022 році.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 16:46

  andrijk777 написав:Якщо включити логіку і трішки фантазії то план я думаю такий:
Ізоляція Криму. Знищення кримського мосту, і так як "ми контролюємо Чорне море" то можна ізолювати Крим. Сухопутний прохід можна тримати під вогневим контролем.

План в принципі реалістичний(з воєнної точки зору). Але що це нам дасть з практичної точки зору сьогодні? - я хз. По-моєму нічого. Крим сьогодні ніяких особливих функцій не виконує, усі функції він виконав(успішно) в 2022 році.

Але не контролюємо Азовське ((
Зможуть постачати в Крим по ньому.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 17:14

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Читаю в последние дни форум и возникает вопрос.
Похоже, скоро, услышу лозунги: "Штыки в землю!", "Превратим войну империалистическую в войну гражданскую!" и далее по списку. :)
якась така бесіда виходить?

https://youtu.be/9DJmn76NyrI?si=wJBFKFKX7YcoUf_f

Дякую. Гарна бесіда.

Матрос крут та логічєн, але не сказав, що в *бараки або розстрілювати* після такого штибу перетурбацій все рівно прийдеться будь-кому хто б не виграв.
Тобто оці матроси-комуняки затаборили-розстріляли-знищили потім ще більше - мільйони, ніж, як він, казав могли би оті анархісти.

Імхо. Нема більшого лиха ніж ідейні..
Навіть з самими світлими ідеями.
Бо вони рано чи пізно перетворяться в гільйотини та табори.
Тому що -- заради виживання. Ідеї. Яка буде понад усе.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 17:28

  andrijk777 написав:
  BIGor написав:тут йдеться про кордони 1991 і Крим
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/24/7467173/
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна має план повернення Криму і що це здійсненна місія.

Джерело: головком в інтерв’ю The Guardian

Дослівно видання: "Він сказав, що Київ має план повернення Криму, більш ніж через десять років після того, як Володимир Путін незаконно анексував його. Чи справді це можливо? "Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця", – сказав генерал".

Деталі: Сирський також додав, ЗСУ зроблять "усе можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року": "Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають".

Головком запевняє, що він знає, як перемогти Росію.

"Але я знаю, що ми переможемо. Я знаю, як я повинен це зробити. І я впевнений, що ми це зробимо", – підсумував Сирський.

Багато питань, що за план, і скільки ресурсу 18-60 на це піде?

Якщо включити логіку і трішки фантазії то план я думаю такий:
Ізоляція Криму. Знищення кримського мосту, і так як "ми контролюємо Чорне море" то можна ізолювати Крим. Сухопутний прохід можна тримати під вогневим контролем.

План в принципі реалістичний(з воєнної точки зору). Але що це нам дасть з практичної точки зору сьогодні? - я хз. По-моєму нічого. Крим сьогодні ніяких особливих функцій не виконує, усі функції він виконав(успішно) в 2022 році.

А що каже самий найголовніший Папі та в останніх інтерв"ю, а лопатний гонець в Китай чого гнав? Чи пан ще перебуває під навіюваннями французького філософа і не в темі, що концепція змінилася?
flyman
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