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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9170917191729173
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 17:58

  detroytred написав:..............
Матрос крут та логічєн, але не сказав, що в *бараки або розстрілювати* після такого штибу перетурбацій все рівно прийдеться будь-кому хто б не виграв.
Тобто оці матроси-комуняки затаборили-розстріляли-знищили потім ще більше - мільйони, ніж, як він, казав могли би оті анархісти.
............

Это не обязательно ("мільйони").
Но какие-то жертвы обязательно есть.
К сожалению, человечество не научилось решать проблемы другим путём, без жертв. И вряд ли это возможно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 18:05

detroytred
Небольшой пример о жертвах. Интересно Ваше мнение (и не только Ваше)
Суд признал виновным Старосалтовского поселкового председателя Чугуевского района Эдуарда Коновалова в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины) и назначил наказание – 3 года лишения свободы, с конфискацией имущества, сообщает ХАЦ, ссылаясь на приговор Киевского райсуда Харькова.

В конце второй декады марта 2022 года Коновалов заселил военнослужащих РФ в помещение здания Старосалтовского лицея. Поселковый голова приказал руководству этого лицея открыть двери для россиян.

Военных было примерно 40-45 человек, это были «ДНР», они проживали только в школе. Военные сообщили Коновалову, по его словам, что если что-нибудь произойдет, отвечать будет он. Он ключи от лицея не брал и указаний по открытию лицея никому не давал, заявил Коновалов.

В период оккупации Коновалов отмечает, что помогал местным жителям, организовывал поставку хлеба, молока, помогал с отключенной водой. Россияне требовали от него списки участников АТО, полицейских, он не предоставил. Также требовали списки жителей, также не предоставил. Флаг Украины, висевший на здании сельсовета, россияне сняли самостоятельно. По словам Коновалова, он им не предоставил ни одной техники, ничего у них не брал, белые повязки не носил.

Показаниями директора Старосалтовского лицея, принуждения со стороны российских военных по отношению к Коновалову, по словам директора, не было. Знает, что Коновалов помогал местным жителям в период оккупации продовольствием.
......
В декабре 2023 года Коновалов еще обвинялся по факту государственной измены в условиях военного положения, а уже в конце января 2024 – по более легкой статье (ч. 4 ст. 111-1 – передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием).
........
В итоге, в делах и в обвинительном акте осталось лишь то, что Коновалов приказал руководству местного лицея передать ключи от здания российским военным.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/16/na-3-goda-osudili-glavu-starosaltovskoj-gromady-konovalova-za-kollaboratsionizm/#google_vignette
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 18:27

  ЛАД написав:detroytred
Небольшой пример о жертвах. Интересно Ваше мнение (и не только Ваше)
Он ключи от лицея не брал и указаний по открытию лицея никому не давал, заявил Коновалов.


В итоге, в делах и в обвинительном акте осталось лишь то, что Коновалов приказал руководству местного лицея передать ключи от здания российским военным.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/16/na-3-goda-osudili-glavu-starosaltovskoj-gromady-konovalova-za-kollaboratsionizm/#google_vignette


Хто зна що там і як було. І є.
detroytred
 
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  #<1 ... 9170917191729173
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