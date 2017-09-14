Суд признал виновным Старосалтовского поселкового председателя Чугуевского района Эдуарда Коновалова в коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины) и назначил наказание – 3 года лишения свободы, с конфискацией имущества, сообщает ХАЦ, ссылаясь на приговор Киевского райсуда Харькова.



В конце второй декады марта 2022 года Коновалов заселил военнослужащих РФ в помещение здания Старосалтовского лицея. Поселковый голова приказал руководству этого лицея открыть двери для россиян.



Военных было примерно 40-45 человек, это были «ДНР», они проживали только в школе. Военные сообщили Коновалову, по его словам, что если что-нибудь произойдет, отвечать будет он. Он ключи от лицея не брал и указаний по открытию лицея никому не давал, заявил Коновалов.



В период оккупации Коновалов отмечает, что помогал местным жителям, организовывал поставку хлеба, молока, помогал с отключенной водой. Россияне требовали от него списки участников АТО, полицейских, он не предоставил. Также требовали списки жителей, также не предоставил. Флаг Украины, висевший на здании сельсовета, россияне сняли самостоятельно. По словам Коновалова, он им не предоставил ни одной техники, ничего у них не брал, белые повязки не носил.



Показаниями директора Старосалтовского лицея, принуждения со стороны российских военных по отношению к Коновалову, по словам директора, не было. Знает, что Коновалов помогал местным жителям в период оккупации продовольствием.

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В декабре 2023 года Коновалов еще обвинялся по факту государственной измены в условиях военного положения, а уже в конце января 2024 – по более легкой статье (ч. 4 ст. 111-1 – передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием).

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В итоге, в делах и в обвинительном акте осталось лишь то, что Коновалов приказал руководству местного лицея передать ключи от здания российским военным.