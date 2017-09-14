Додано: Сер 24 лип, 2024 18:45

_Mykola_ написав: Успіх написав: detroytred написав: І майте на увазі: збільшення примусу в тилу потягне збільшення примусу у війську І майте на увазі: збільшення примусу в тилу А мені для наступних "менезамінників" вже нічого не шкода! А мені для наступних "менезамінників" вже нічого не шкода!



Так воно тебе в першу чергу і накриє.

Отримаєш Дємбель на... місяць... в резерві першої черги, і далі назад, вчити новобранців... як копати, та мити снаряди зі старлінками.

Не думай що закручування гайок особисто тебе не зачепить .

А, скоріше, не отримаєш нічого...

І буде не вчити новобранців, а все самому, самому..

quote="5749860:ЛАД"].[/quote]Дякую панове, що підтвердили мій правильний вибір в напрямку плану БКрім плану Б, ще досить нормально вимальовується план С(це) - СЗЧ