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Российский мир ...
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Додано: Сер 24 лип, 2024 19:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Российский мир ...
Додано: Сер 24 лип, 2024 19:38
Mimohod
Моя ти черешенька))
Не так давно в херсонській групі було з доказами (фото, свідчення очевидців) пʼяні кацапи в окупованих Олешках (Цюрупінськ) йшли по приватному сектору і просто почали шмаляти з автоматів по заборам і будинкам, бо їм здалось що за парканом хтось є. Там дійсно були. Загинули. Кацапи кричали «ви все одно тут всі хохли і чекаєте своїх».
Точно треба заздрити тим, хто в окупації? Точно люди мріють туди?
Ти ж тут незадоволений безправʼям з боку держави Україна , так?
Там точно більш правову державу будують ??
Додано: Сер 24 лип, 2024 19:39
90% консерв там самі втечуть, коли повернемо окуповане ...
І не забувайте, що на окупованих теріторіях є багато проукраїнських
Додано: Сер 24 лип, 2024 19:41
Так воно ж саме хоче шмаляти з автомату безкарно ...
А в Україні такого не дозволяють, ото воно і волає про безправ"є
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