RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9171917291739174
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Все, хватит! Больше нет сил так жить!» В Донецке бунт! Жители перекрывают улицы!



Российский мир ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10040
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 19:38

Mimohod

хтось вже кусає локті що не в ту сторону евакуювався.


Моя ти черешенька))

Не так давно в херсонській групі було з доказами (фото, свідчення очевидців) пʼяні кацапи в окупованих Олешках (Цюрупінськ) йшли по приватному сектору і просто почали шмаляти з автоматів по заборам і будинкам, бо їм здалось що за парканом хтось є. Там дійсно були. Загинули. Кацапи кричали «ви все одно тут всі хохли і чекаєте своїх».
Точно треба заздрити тим, хто в окупації? Точно люди мріють туди?
Ти ж тут незадоволений безправʼям з боку держави Україна , так?
Там точно більш правову державу будують ??
Hotab
 
Повідомлень: 12724
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 19:39

  flysoulfly написав:
  flyman написав:а тепер питання знатокам: а чи захочуть інтегруватися назад окуповані? Тепер кожен там потенційний колаборант? Пропустити всіх визволених всіх через фільтраційні табори чи як?
тю...
для всіх же питань є всепогодний експерт Cock'iN

90% консерв там самі втечуть, коли повернемо окуповане ...

І не забувайте, що на окупованих теріторіях є багато проукраїнських
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10040
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 19:41

  Hotab написав:Mimohod

хтось вже кусає локті що не в ту сторону евакуювався.


Моя ти черешенька))

Не так давно в херсонській групі було з доказами (фото, свідчення очевидців) пʼяні кацапи в окупованих Олешках (Цюрупінськ) йшли по приватному сектору і просто почали шмаляти з автоматів по заборам і будинкам, бо їм здалось що за парканом хтось є. Там дійсно були. Загинули. Кацапи кричали «ви все одно тут всі хохли і чекаєте своїх».
Точно треба заздрити тим, хто в окупації? Точно люди мріють туди?
Ти ж тут незадоволений безправʼям з боку держави Україна , так?
Там точно більш правову державу будують ??

Так воно ж саме хоче шмаляти з автомату безкарно ...

А в Україні такого не дозволяють, ото воно і волає про безправ"є
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10040
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 9171917291739174
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Howl, pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222319
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707585
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3032)
24.07.2024 19:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.