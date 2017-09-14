Додано: Сер 24 лип, 2024 21:40

Повністю підтримую тезу Портнікова

Перша - Найбільша біда це дії влади по поділу на фронт і тил....

Друга - Армія є критично важливою в перших пару років війни , далі стійкість Держави визначається стійкістю суспільства

Як приклад

В 1914-1918 на територію Німеччини не ступила жодна нога іноземного солдату..ба більше німці тримали фронт по території України...

Тобто армія була сильна - суспільство посипалось...



Станом на сьогодні

1 млн на Фронті - це герої+2 млн члени сімей героїв

8 млн в тилу забезпечують фронт +16 млн члени сімей тиловиків....- ці люди офіційно поза законом(навіть той 1 млн який офіційно має бронювання, бо важко буде довести що ти працював на заводі по випуску снарядів а не в цирку)



Фронту допомагають усі навіть ті ,кого влада наділила статусом (поза законом , ухилянт)



А от фронтовики в левовій частці презирають тих хто в тилу...



Що станеться коли фронтовики покинуть лінію фронту?

В цей момент вони перетворяться з героїв в простих людей..яких у 8 разів менше ніж тих хто їх утримував роками...І що тоді?

Фронтовики які ЗВИКЛИ отримувати від 70000 грн в місяць прийдуть на цивільні посади де 15000 в місяць вже хороший дохід за який ще й треба працювати не менше ніж зараз риє окопи долярчик...

Ясно що одурменіні своїх флером героїзму вони спробують створити зграю в якій головним інтендифікатором буде воював/не фоював..

Тиловики автоматично створять свої 8 зграй на кожну одну від фронтовиків щоб захиститись...

Чим закінчиться?



Не хочу описувати просто згадайте два приклади

а - червоних ЗЕКів ( на відміну від чорних які не йшли на співпрацю з владою)....

б - самоварів(інваліди)