RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9172917391749175>
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Все, хватит! Больше нет сил так жить!» В Донецке бунт! Жители перекрывают улицы!



Российский мир ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10040
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 19:38

Mimohod

хтось вже кусає локті що не в ту сторону евакуювався.


Моя ти черешенька))

Не так давно в херсонській групі було з доказами (фото, свідчення очевидців) пʼяні кацапи в окупованих Олешках (Цюрупінськ) йшли по приватному сектору і просто почали шмаляти з автоматів по заборам і будинкам, бо їм здалось що за парканом хтось є. Там дійсно були. Загинули. Кацапи кричали «ви все одно тут всі хохли і чекаєте своїх».
Точно треба заздрити тим, хто в окупації? Точно люди мріють туди?
Ти ж тут незадоволений безправʼям з боку держави Україна , так?
Там точно більш правову державу будують ??
Hotab
 
Повідомлень: 12724
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 19:39

  flysoulfly написав:
  flyman написав:а тепер питання знатокам: а чи захочуть інтегруватися назад окуповані? Тепер кожен там потенційний колаборант? Пропустити всіх визволених всіх через фільтраційні табори чи як?
тю...
для всіх же питань є всепогодний експерт Cock'iN

90% консерв там самі втечуть, коли повернемо окуповане ...

І не забувайте, що на окупованих теріторіях є багато проукраїнських
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10040
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 19:41

  Hotab написав:Mimohod

хтось вже кусає локті що не в ту сторону евакуювався.


Моя ти черешенька))

Не так давно в херсонській групі було з доказами (фото, свідчення очевидців) пʼяні кацапи в окупованих Олешках (Цюрупінськ) йшли по приватному сектору і просто почали шмаляти з автоматів по заборам і будинкам, бо їм здалось що за парканом хтось є. Там дійсно були. Загинули. Кацапи кричали «ви все одно тут всі хохли і чекаєте своїх».
Точно треба заздрити тим, хто в окупації? Точно люди мріють туди?
Ти ж тут незадоволений безправʼям з боку держави Україна , так?
Там точно більш правову державу будують ??

Так воно ж саме хоче шмаляти з автомату безкарно ...

А в Україні такого не дозволяють, ото воно і волає про безправ"є
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10040
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 21:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я взвешивать и не собирался. Кацапы сразу расстреляют. Есть за что
Речь о пересічних, кто в окупации остался из их слов
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2970
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 21:28

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Бо революціонери вже пішли в герої... Ще у 22-му.
.........

"Революціонери" и те, которые "пішли в герої... Ще у 22-му", это совершенно разные люди.

Поясніть.
Бо більшість революціонерів Майдану пішли в 22 добровольцями.


Как минимум это никто никогда не считал - більшість пішла чи меншість. Этот вот не пошел:

katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1195
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 21:40

Повністю підтримую тезу Портнікова
Перша - Найбільша біда це дії влади по поділу на фронт і тил....
Друга - Армія є критично важливою в перших пару років війни , далі стійкість Держави визначається стійкістю суспільства
Як приклад
В 1914-1918 на територію Німеччини не ступила жодна нога іноземного солдату..ба більше німці тримали фронт по території України...
Тобто армія була сильна - суспільство посипалось...

Станом на сьогодні
1 млн на Фронті - це герої+2 млн члени сімей героїв
8 млн в тилу забезпечують фронт +16 млн члени сімей тиловиків....- ці люди офіційно поза законом(навіть той 1 млн який офіційно має бронювання, бо важко буде довести що ти працював на заводі по випуску снарядів а не в цирку)

Фронту допомагають усі навіть ті ,кого влада наділила статусом (поза законом , ухилянт)

А от фронтовики в левовій частці презирають тих хто в тилу...

Що станеться коли фронтовики покинуть лінію фронту?
В цей момент вони перетворяться з героїв в простих людей..яких у 8 разів менше ніж тих хто їх утримував роками...І що тоді?
Фронтовики які ЗВИКЛИ отримувати від 70000 грн в місяць прийдуть на цивільні посади де 15000 в місяць вже хороший дохід за який ще й треба працювати не менше ніж зараз риє окопи долярчик...
Ясно що одурменіні своїх флером героїзму вони спробують створити зграю в якій головним інтендифікатором буде воював/не фоював..
Тиловики автоматично створять свої 8 зграй на кожну одну від фронтовиків щоб захиститись...
Чим закінчиться?

Не хочу описувати просто згадайте два приклади
а - червоних ЗЕКів ( на відміну від чорних які не йшли на співпрацю з владою)....
б - самоварів(інваліди)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27842
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2957 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 21:45

для треуголкіна з парторгом... а також тих хто на нулі

За перше півріччя 2024 року найбільші податкові надходження до зведеного бюджету України були забезпечені суб’єктами господарювання Львівщини у таких галузях:
Державне управління, зокрема оборона – 18,7% (6,1 млрд грн податкових платежів);
Торгівля – 18,5% (понад 6 млрд грн податкових платежів);

Найбільше зростання сплати податків у першому півріччі 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року відбулося в таких галузях:

Торгівля – на 46,5% (+1 910,2 млн грн);
Будівельна галузь – на 40,5% (+359,1 млн грн);
От цікаво ці люди які забезпечили такий ріст
а - вороги-ухилянти ?
б - повинні все кинути і бігти на фронт?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27842
З нами з: 15.01.09
Подякував: 280 раз.
Подякували: 2957 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 21:50

З 1 серпня втратять відстрочку

студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;
студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту;
багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але у разі погашення та вчасної сплати, відстрочку можливо оформити);
особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи;
батьки-одинаки, у разі якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;
деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи (якщо немає інших невійськовозобов'язаних працездатних членів родини, які можуть здійснювати догляд);
особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях Міністерства оборони;
особи, які мають статус "обмежено придатний" — через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним);
чоловіки, які при повторному ВЛК були визнані здоровими (відповідно до чинного закону, всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання I та II групи інвалідності, які були видані особам після 24 лютого 2022 року треба підтвердити, пройшовши повторний медогляд);
неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні
Hotab
 
Повідомлень: 12724
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 21:50

  pesikot написав:
  flysoulfly написав:
  flyman написав:а тепер питання знатокам: а чи захочуть інтегруватися назад окуповані? Тепер кожен там потенційний колаборант? Пропустити всіх визволених всіх через фільтраційні табори чи як?
тю...
для всіх же питань є всепогодний експерт Cock'iN

90% консерв там самі втечуть, коли повернемо окуповане ...

І не забувайте, що на окупованих теріторіях є багато проукраїнських
і шо вони там роблять проукраїнські? Виїхати з росії в україну можно майже без проблем. Раз забрала росія їхню землю і майно то хай йдуть і одвойовують. Чи мож не забрала?) Чи мож не такі вони і "про"?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1164
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9172917391749175>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63162
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222321
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 707594
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3033)
24.07.2024 23:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.