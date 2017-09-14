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Российский мир ...
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Додано: Сер 24 лип, 2024 19:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Российский мир ...
Додано: Сер 24 лип, 2024 19:38
Mimohod
Моя ти черешенька))
Не так давно в херсонській групі було з доказами (фото, свідчення очевидців) пʼяні кацапи в окупованих Олешках (Цюрупінськ) йшли по приватному сектору і просто почали шмаляти з автоматів по заборам і будинкам, бо їм здалось що за парканом хтось є. Там дійсно були. Загинули. Кацапи кричали «ви все одно тут всі хохли і чекаєте своїх».
Точно треба заздрити тим, хто в окупації? Точно люди мріють туди?
Ти ж тут незадоволений безправʼям з боку держави Україна , так?
Там точно більш правову державу будують ??
Додано: Сер 24 лип, 2024 19:39
90% консерв там самі втечуть, коли повернемо окуповане ...
І не забувайте, що на окупованих теріторіях є багато проукраїнських
Додано: Сер 24 лип, 2024 19:41
Так воно ж саме хоче шмаляти з автомату безкарно ...
А в Україні такого не дозволяють, ото воно і волає про безправ"є
Додано: Сер 24 лип, 2024 21:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я взвешивать и не собирался. Кацапы сразу расстреляют. Есть за что
Речь о пересічних, кто в окупации остался из их слов
Додано: Сер 24 лип, 2024 21:28
Как минимум это никто никогда не считал - більшість пішла чи меншість. Этот вот не пошел:
Додано: Сер 24 лип, 2024 21:40
Повністю підтримую тезу Портнікова
Перша - Найбільша біда це дії влади по поділу на фронт і тил....
Друга - Армія є критично важливою в перших пару років війни , далі стійкість Держави визначається стійкістю суспільства
Як приклад
В 1914-1918 на територію Німеччини не ступила жодна нога іноземного солдату..ба більше німці тримали фронт по території України...
Тобто армія була сильна - суспільство посипалось...
Станом на сьогодні
1 млн на Фронті - це герої+2 млн члени сімей героїв
8 млн в тилу забезпечують фронт +16 млн члени сімей тиловиків....- ці люди офіційно поза законом(навіть той 1 млн який офіційно має бронювання, бо важко буде довести що ти працював на заводі по випуску снарядів а не в цирку)
Фронту допомагають усі навіть ті ,кого влада наділила статусом (поза законом , ухилянт)
А от фронтовики в левовій частці презирають тих хто в тилу...
Що станеться коли фронтовики покинуть лінію фронту?
В цей момент вони перетворяться з героїв в простих людей..яких у 8 разів менше ніж тих хто їх утримував роками...І що тоді?
Фронтовики які ЗВИКЛИ отримувати від 70000 грн в місяць прийдуть на цивільні посади де 15000 в місяць вже хороший дохід за який ще й треба працювати не менше ніж зараз риє окопи долярчик...
Ясно що одурменіні своїх флером героїзму вони спробують створити зграю в якій головним інтендифікатором буде воював/не фоював..
Тиловики автоматично створять свої 8 зграй на кожну одну від фронтовиків щоб захиститись...
Чим закінчиться?
Не хочу описувати просто згадайте два приклади
а - червоних ЗЕКів ( на відміну від чорних які не йшли на співпрацю з владою)....
б - самоварів(інваліди)
Додано: Сер 24 лип, 2024 21:45
для треуголкіна з парторгом... а також тих хто на нулі
От цікаво ці люди які забезпечили такий ріст
а - вороги-ухилянти ?
б - повинні все кинути і бігти на фронт?
Додано: Сер 24 лип, 2024 21:50
З 1 серпня втратять відстрочку
студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;
студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту;
багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але у разі погашення та вчасної сплати, відстрочку можливо оформити);
особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи;
батьки-одинаки, у разі якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;
деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи (якщо немає інших невійськовозобов'язаних працездатних членів родини, які можуть здійснювати догляд);
особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях Міністерства оборони;
особи, які мають статус "обмежено придатний" — через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним);
чоловіки, які при повторному ВЛК були визнані здоровими (відповідно до чинного закону, всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання I та II групи інвалідності, які були видані особам після 24 лютого 2022 року треба підтвердити, пройшовши повторний медогляд);
неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні
Додано: Сер 24 лип, 2024 21:50
і шо вони там роблять проукраїнські? Виїхати з росії в україну можно майже без проблем. Раз забрала росія їхню землю і майно то хай йдуть і одвойовують. Чи мож не забрала?) Чи мож не такі вони і "про"?
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