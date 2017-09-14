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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9172917391749175
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 21:58

  Hotab написав:Бетон


Тут нужно взвесить, где быстрее кокнут


Ну взвесь, взвесь..
ты в яме сидел у украинских военных?
А на левом фермер сидел. Чтоб закрыл рот об отжатой земле, технике и складах.
Техника теперь роет траншеи на его земле , а в его складах орковские склады оружия, имущества , ну и живут.

Сколько твоей техники для стройки отжали в интересах ЗСУ? Сколько ты сидел в яме?
Бетон, не пробивай днище. Ты конечно иногда ведешь себя как бесячий дебил, но все же немного мозгов должно присутствовать.
а хєрово що не отжимаєм. Що не мож зігнати народ з прифронтових поселень. Шо військові по школах труться. Шо не мож загнати народ на риття окопів в тилу. Москалі краще мобілізували тил. Та й в сзч в них не особо бігають.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 22:26

  budivelnik написав:Повністю підтримую тезу Портнікова

Ясно що одурменіні своїх флером героїзму вони спробують створити зграю в якій головним інтендифікатором буде воював/не фоював..
Тиловики автоматично створять свої 8 зграй на кожну одну від фронтовиків щоб захиститись...
Чим закінчиться?

)

тут Ви мислите здраво, но
Так воно не спрацює. Понятно, що в фронтовицьких цивільних буде крайні мало, але в цивільні зграї фронтовиків будуть залучати і чисто щоб захиститись воно буде недовго , почнуть скубати народ як і чисто фронтові)
Повоєнний бандитизм це нормально, так було завжди.
І після першої світової, і пі сля 2ї , даж дрібні війни вродь вєтнамської чи афганська не пройшли безслідно. Втрачає народ пієтет до чужого життя чи приватної власності., даж повагу до державної людини зі зброєю втрачає в самих лєворвери найдуться.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 22:33

  budivelnik написав:Повністю підтримую тезу Портнікова
Перша - Найбільша біда це дії влади по поділу на фронт і тил....
Друга - Армія є критично важливою в перших пару років війни , далі стійкість Держави визначається стійкістю суспільства
Як приклад
В 1914-1918 на територію Німеччини не ступила жодна нога іноземного солдату..ба більше німці тримали фронт по території України...
Тобто армія була сильна - суспільство посипалось...

Станом на сьогодні
1 млн на Фронті - це герої+2 млн члени сімей героїв
8 млн в тилу забезпечують фронт +16 млн члени сімей тиловиків....- ці люди офіційно поза законом(навіть той 1 млн який офіційно має бронювання, бо важко буде довести що ти працював на заводі по випуску снарядів а не в цирку)

Фронту допомагають усі навіть ті ,кого влада наділила статусом (поза законом , ухилянт)

А от фронтовики в левовій частці презирають тих хто в тилу...

Що станеться коли фронтовики покинуть лінію фронту?
В цей момент вони перетворяться з героїв в простих людей..яких у 8 разів менше ніж тих хто їх утримував роками...І що тоді?
Фронтовики які ЗВИКЛИ отримувати від 70000 грн в місяць прийдуть на цивільні посади де 15000 в місяць вже хороший дохід за який ще й треба працювати не менше ніж зараз риє окопи долярчик...
Ясно що одурменіні своїх флером героїзму вони спробують створити зграю в якій головним інтендифікатором буде воював/не фоював..
Тиловики автоматично створять свої 8 зграй на кожну одну від фронтовиків щоб захиститись...
Чим закінчиться?


Так происходит потому что армию обеспечивает не украинская экономика а Запад, иначе бы любого тыловика который не бухает а ходит на работу на руках бы носили. И в качестве параллели почему то напрашивается Афганистан где выросли целые поколения не умеющие ничего кроме как воевать - а зачем что-то уметь если за это платят копейки. Ну а в результате полная зависимость страны от донора.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 22:54

Залужний. Текст виступу.

Війна - це ресурси і час. Якщо розглядати під ресурсами саме технології, то станом на сьогодні внаслідок різних причин ні Україна, ні Росія самотужки найближчим часом не зможуть їх опанувати. А значить єдиним виходом може бути збільшення кількості людського ресурсу, залученого до бойових дій.

В той же час, технології чекатимуть на сміливих і здатних їх опанувати. Хто їх опанує, той і буде вирішувати питання глобальної безпеки.
https://m.gazeta.ua/articles/politics/_ ... ni/1188113
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 23:07

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Бетон


Тут нужно взвесить, где быстрее кокнут


Ну взвесь, взвесь..
ты в яме сидел у украинских военных?
А на левом фермер сидел. Чтоб закрыл рот об отжатой земле, технике и складах.
Техника теперь роет траншеи на его земле , а в его складах орковские склады оружия, имущества , ну и живут.

Сколько твоей техники для стройки отжали в интересах ЗСУ? Сколько ты сидел в яме?
Бетон, не пробивай днище. Ты конечно иногда ведешь себя как бесячий дебил, но все же немного мозгов должно присутствовать.
а хєрово що не отжимаєм. Що не мож зігнати народ з прифронтових поселень. Шо військові по школах труться. Шо не мож загнати народ на риття окопів в тилу. Москалі краще мобілізували тил. Та й в сзч в них не особо бігають.

Ну от бачите. А пишете, що я поганий.
Вы ж самі тут жалкуєте за вітжимом квартир, власності, а кацапам підземні укріплення будують приватній будівельні компанії.
Якби там було так жахливо, як ви розповідається, чому наріт масово не тікає з росії.
Особисто я не був ніколи в росії і не буду. Не треба все екстраполювати. В мене багато знайомих в окупації в Криму. Я лютую, коли вони розповідають, що у них і не погано. Але ніхто в них віджати власність не погрожує.

Придержіть свої язики і не працюйте на ворога
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про підвали це ви даремно. Знайомий знайомого в сізо, бо взявзя за бюджетний тендер невеликого сховища, бомбосховища. А там так, бюджет 6 млн, 4 треба готівкою завести. А на 2 ляма будуй як хочеш. Перевірка і він, як ви пишете на ямі. То чим це краще?
Ви своїм нахабним безпределом обуріли в дошку
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 23:19

  detroytred написав:Війна - це ресурси і час. Якщо розглядати під ресурсами саме технології, то станом на сьогодні внаслідок різних причин ні Україна, ні Росія самотужки найближчим часом не зможуть їх опанувати. А значить єдиним виходом може бути збільшення кількості людського ресурсу, залученого до бойових дій.

В той же час, технології чекатимуть на сміливих і здатних їх опанувати. Хто їх опанує, той і буде вирішувати питання глобальної безпеки.
https://m.gazeta.ua/articles/politics/_ ... ni/1188113

технології м"ясного валу?
flyman
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