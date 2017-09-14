Ну взвесь, взвесь.. ты в яме сидел у украинских военных? А на левом фермер сидел. Чтоб закрыл рот об отжатой земле, технике и складах. Техника теперь роет траншеи на его земле , а в его складах орковские склады оружия, имущества , ну и живут.
Сколько твоей техники для стройки отжали в интересах ЗСУ? Сколько ты сидел в яме? Бетон, не пробивай днище. Ты конечно иногда ведешь себя как бесячий дебил, но все же немного мозгов должно присутствовать.
а хєрово що не отжимаєм. Що не мож зігнати народ з прифронтових поселень. Шо військові по школах труться. Шо не мож загнати народ на риття окопів в тилу. Москалі краще мобілізували тил. Та й в сзч в них не особо бігають.
Ясно що одурменіні своїх флером героїзму вони спробують створити зграю в якій головним інтендифікатором буде воював/не фоював.. Тиловики автоматично створять свої 8 зграй на кожну одну від фронтовиків щоб захиститись... Чим закінчиться?
)
тут Ви мислите здраво, но Так воно не спрацює. Понятно, що в фронтовицьких цивільних буде крайні мало, але в цивільні зграї фронтовиків будуть залучати і чисто щоб захиститись воно буде недовго , почнуть скубати народ як і чисто фронтові) Повоєнний бандитизм це нормально, так було завжди. І після першої світової, і пі сля 2ї , даж дрібні війни вродь вєтнамської чи афганська не пройшли безслідно. Втрачає народ пієтет до чужого життя чи приватної власності., даж повагу до державної людини зі зброєю втрачає в самих лєворвери найдуться.
budivelnik написав:Повністю підтримую тезу Портнікова Перша - Найбільша біда це дії влади по поділу на фронт і тил.... Друга - Армія є критично важливою в перших пару років війни , далі стійкість Держави визначається стійкістю суспільства Як приклад В 1914-1918 на територію Німеччини не ступила жодна нога іноземного солдату..ба більше німці тримали фронт по території України... Тобто армія була сильна - суспільство посипалось...
Станом на сьогодні 1 млн на Фронті - це герої+2 млн члени сімей героїв 8 млн в тилу забезпечують фронт +16 млн члени сімей тиловиків....- ці люди офіційно поза законом(навіть той 1 млн який офіційно має бронювання, бо важко буде довести що ти працював на заводі по випуску снарядів а не в цирку)
Фронту допомагають усі навіть ті ,кого влада наділила статусом (поза законом , ухилянт)
А от фронтовики в левовій частці презирають тих хто в тилу...
Що станеться коли фронтовики покинуть лінію фронту? В цей момент вони перетворяться з героїв в простих людей..яких у 8 разів менше ніж тих хто їх утримував роками...І що тоді? Фронтовики які ЗВИКЛИ отримувати від 70000 грн в місяць прийдуть на цивільні посади де 15000 в місяць вже хороший дохід за який ще й треба працювати не менше ніж зараз риє окопи долярчик... Ясно що одурменіні своїх флером героїзму вони спробують створити зграю в якій головним інтендифікатором буде воював/не фоював.. Тиловики автоматично створять свої 8 зграй на кожну одну від фронтовиків щоб захиститись... Чим закінчиться?
Так происходит потому что армию обеспечивает не украинская экономика а Запад, иначе бы любого тыловика который не бухает а ходит на работу на руках бы носили. И в качестве параллели почему то напрашивается Афганистан где выросли целые поколения не умеющие ничего кроме как воевать - а зачем что-то уметь если за это платят копейки. Ну а в результате полная зависимость страны от донора.
Війна - це ресурси і час. Якщо розглядати під ресурсами саме технології, то станом на сьогодні внаслідок різних причин ні Україна, ні Росія самотужки найближчим часом не зможуть їх опанувати. А значить єдиним виходом може бути збільшення кількості людського ресурсу, залученого до бойових дій.
Ну взвесь, взвесь.. ты в яме сидел у украинских военных? А на левом фермер сидел. Чтоб закрыл рот об отжатой земле, технике и складах. Техника теперь роет траншеи на его земле , а в его складах орковские склады оружия, имущества , ну и живут.
Сколько твоей техники для стройки отжали в интересах ЗСУ? Сколько ты сидел в яме? Бетон, не пробивай днище. Ты конечно иногда ведешь себя как бесячий дебил, но все же немного мозгов должно присутствовать.
а хєрово що не отжимаєм. Що не мож зігнати народ з прифронтових поселень. Шо військові по школах труться. Шо не мож загнати народ на риття окопів в тилу. Москалі краще мобілізували тил. Та й в сзч в них не особо бігають.
Ну от бачите. А пишете, що я поганий. Вы ж самі тут жалкуєте за вітжимом квартир, власності, а кацапам підземні укріплення будують приватній будівельні компанії. Якби там було так жахливо, як ви розповідається, чому наріт масово не тікає з росії. Особисто я не був ніколи в росії і не буду. Не треба все екстраполювати. В мене багато знайомих в окупації в Криму. Я лютую, коли вони розповідають, що у них і не погано. Але ніхто в них віджати власність не погрожує.
Про підвали це ви даремно. Знайомий знайомого в сізо, бо взявзя за бюджетний тендер невеликого сховища, бомбосховища. А там так, бюджет 6 млн, 4 треба готівкою завести. А на 2 ляма будуй як хочеш. Перевірка і він, як ви пишете на ямі. То чим це краще? Ви своїм нахабним безпределом обуріли в дошку
detroytred написав:Війна - це ресурси і час. Якщо розглядати під ресурсами саме технології, то станом на сьогодні внаслідок різних причин ні Україна, ні Росія самотужки найближчим часом не зможуть їх опанувати. А значить єдиним виходом може бути збільшення кількості людського ресурсу, залученого до бойових дій.
За перше півріччя 2024 року найбільші податкові надходження до зведеного бюджету України були забезпечені суб’єктами господарювання Львівщини у таких галузях: Державне управління, зокрема оборона – 18,7% (6,1 млрд грн податкових платежів); Торгівля – 18,5% (понад 6 млрд грн податкових платежів);
Найбільше зростання сплати податків у першому півріччі 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року відбулося в таких галузях:
Торгівля – на 46,5% (+1 910,2 млн грн); Будівельна галузь – на 40,5% (+359,1 млн грн);
От цікаво ці люди які забезпечили такий ріст а - вороги-ухилянти ? б - повинні все кинути і бігти на фронт?
Пригадай своє ж твердження про воювати будуть не всі. Застосуй його. Тобто що не всіх оцих "людей, які забезпечили оцей ріст" призвуть.
І після цього зліпи черговий свій єралашик... Вказавши на скільки зменшиться вклад тилу при призові отакого надважливого тебе. Оскільки мова у тебе тоді з опонентами була саме про надважливого тебе. А не про мобілізацію всіх підприємців тилу, як ти єралашно намагався підмінити.
Ще й зараз скльопав єралашик начебто хоч колись обговорювалось, що всі тиловики підприємці вороги-ухилянти або повинні все кинути і бігти на фронт. Сам вигадав, втулив запитання і ще й відповіді чекаєш на такі риторичні запитання.
І пригадай чому саме на тебе отоді звернули увагу))
detroytred написав:Війна - це ресурси і час. Якщо розглядати під ресурсами саме технології, то станом на сьогодні внаслідок різних причин ні Україна, ні Росія самотужки найближчим часом не зможуть їх опанувати. А значить єдиним виходом може бути збільшення кількості людського ресурсу, залученого до бойових дій.
технології "м'ясного валу"? чи "винайдення пороху"?
Сам дивуюсь отаким розворотам.
Хоча логіка тут є: якщо Україна з отакою "кількісті людського ресурсу, залученого до бойових дій" (з отаким некомплектом) дає отакі результати, то при збільшенні результати будуть ще більші.
От тільки не враховується нюанс -- якість новоприбулих з точки зору мотивації навряд буде такою ж, як у діючих. Да і щось у цих вже діючих мотивація змінюється. Наче не вгору.
Перемогти орків повинні допомогти самі орки... Наприклад, там у них законопроект про заборону смартфонів... викликав обурення та негативний вплив на вмотивованість що майбутніх добровольців, що тих, хто вже воює.