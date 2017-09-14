detroytred написав:Війна - це ресурси і час. Якщо розглядати під ресурсами саме технології, то станом на сьогодні внаслідок різних причин ні Україна, ні Росія самотужки найближчим часом не зможуть їх опанувати. А значить єдиним виходом може бути збільшення кількості людського ресурсу, залученого до бойових дій.
технології "м'ясного валу"? чи "винайдення пороху"?
Сам дивуюсь отаким розворотам.
Хоча логіка тут є: якщо Україна з отакою "кількісті людського ресурсу, залученого до бойових дій" (з отаким некомплектом) дає отакі результати, то при збільшенні результати будуть ще більші.
От тільки не враховується нюанс -- якість новоприбулих з точки зору мотивації навряд буде такою ж, як у діючих. Да і щось у цих вже діючих мотивація змінюється. Наче не вгору.
Перемогти орків повинні допомогти самі орки... Наприклад, там у них законопроект про заборону смартфонів... викликав обурення та негативний вплив на вмотивованість що майбутніх добровольців, що тих, хто вже воює.
Ну от бачите. А пишете, що я поганий. Вы ж самі тут жалкуєте за вітжимом квартир, власності, а кацапам підземні укріплення будують приватній будівельні компанії. Якби там було так жахливо, як ви розповідається, чому наріт масово не тікає з росії. Особисто я не був ніколи в росії і не буду. Не треба все екстраполювати. В мене багато знайомих в окупації в Криму. Я лютую, коли вони розповідають, що у них і не погано. Але ніхто в них віджати власність не погрожує.
Придержіть свої язики і не працюйте на ворога
та зараз придержу. добре бути добрим за чужий рахунок. ВИ взагалі думали як живе солдат зимою? Ну от одсидів він пару суток на передку і його змінили. Де він одсипається? Як миється? Чи пофіг? Бо ті хто нафронті то вже інший сорт спеціально виведений. Засунуть солдатика в землянку посеред поля то можно а цивільних не можно. те саме з тенікою в нас є закон по якому можно мобілізувати техніку, чому це не робиться?