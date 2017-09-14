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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9173917491759176
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 00:28

Бетон

взявзя за бюджетний тендер невеликого сховища, бомбосховища. А там так, бюджет 6 млн, 4 треба готівкою завести. А на 2 ляма будуй як хочеш


Може не треба братися за тендери , де треба 4 млн занести для виграшу?
Дивно , правда? Заніс хабар 4 млн і тепер в СІЗО. Чому б це?? Дійсно.. Нічого ж поганого не зробив. . :shock:

Як тобі вдається мене постійно дивувати?
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 00:30

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:Війна - це ресурси і час. Якщо розглядати під ресурсами саме технології, то станом на сьогодні внаслідок різних причин ні Україна, ні Росія самотужки найближчим часом не зможуть їх опанувати. А значить єдиним виходом може бути збільшення кількості людського ресурсу, залученого до бойових дій.

В той же час, технології чекатимуть на сміливих і здатних їх опанувати. Хто їх опанує, той і буде вирішувати питання глобальної безпеки.
https://m.gazeta.ua/articles/politics/_ ... ni/1188113

технології "м'ясного валу"? чи "винайдення пороху"?

Сам дивуюсь отаким розворотам.

Хоча логіка тут є: якщо Україна з отакою "кількісті людського ресурсу, залученого до бойових дій" (з отаким некомплектом) дає отакі результати, то при збільшенні результати будуть ще більші.

От тільки не враховується нюанс -- якість новоприбулих з точки зору мотивації навряд буде такою ж, як у діючих. Да і щось у цих вже діючих мотивація змінюється. Наче не вгору.

Перемогти орків повинні допомогти самі орки... Наприклад, там у них законопроект про заборону смартфонів... викликав обурення та негативний вплив на вмотивованість що майбутніх добровольців, що тих, хто вже воює.

Принцип Парето.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 00:57

  Бетон написав:

Ну от бачите. А пишете, що я поганий.
Вы ж самі тут жалкуєте за вітжимом квартир, власності, а кацапам підземні укріплення будують приватній будівельні компанії.
Якби там було так жахливо, як ви розповідається, чому наріт масово не тікає з росії.
Особисто я не був ніколи в росії і не буду. Не треба все екстраполювати. В мене багато знайомих в окупації в Криму. Я лютую, коли вони розповідають, що у них і не погано. Але ніхто в них віджати власність не погрожує.

Придержіть свої язики і не працюйте на ворога
та зараз придержу. добре бути добрим за чужий рахунок. ВИ взагалі думали як живе солдат зимою? Ну от одсидів він пару суток на передку і його змінили. Де він одсипається? Як миється? Чи пофіг? Бо ті хто нафронті то вже інший сорт спеціально виведений. Засунуть солдатика в землянку посеред поля то можно а цивільних не можно. :lol: те саме з тенікою в нас є закон по якому можно мобілізувати техніку, чому це не робиться?
Banderlog
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