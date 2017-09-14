budivelnik написав:Що станеться коли фронтовики покинуть лінію фронту?
Фронтовики будуть попадати на схематози військовослужбовців тилу (прикордонники, ТЦК, поліція, СБУ, ДБР, удошники, військова поліція ітд). Коли дійде до відстрілу схематозників - думаю діло часу. Одне діло пресувати гречкосіїв, інше діло - фронтовиків.
Все ж таки вектор сучасний один -- телеграм канали. Там думки... Варті уваги. От скажіть, де ще отаке, отак розкладене по полицях можна знайти? Вибачаюсь за багато букв, але з пісні слів не викинути. Все по полицях:
Причина "прокола" антироссийских санкций.
ЕС запрещает импорт российской нефти - рекордно растет импорт в Европу нефтепродуктов из Индии, Китая и Турции, произведенных из российской нефти, импортируемой в эти страны напрямую из России. ЕС отказывается от импорта российского газа - рекордно растет импорт минеральных удобрений, произведенных из российского газа, при чем тут уже непосредственно поставки идут из самой РФ без посредников. Индия импортирует в среднем до 2 млн бар. в день российской нефти, что в несколько раз больше, чем до войны. При этом, импорт нефтепродуктов в ЕС из Индии параллельно вырос по сравнению с довоенным уровнем также в два раза - до 230-240 тыс бар в день, что является историческим рекордом.
Крупнейшие импортеры индийских нефтепродуктов в ЕС: Нидерланды, Франция, Румыния, Италия, Испания, Германия и Бельгия. Получается парадоксальная ситуация: в результате санкций, такие страны как Индия, Турция и Китай, получили возможность за свои фиатные валюты покупать реальные природные ресурсы в виде нефти, природного газа и т.д. То есть, лдним прыжком заскочили в высшую лигу глобализма. До этого, такой привелегией пользовались лишь развитые страны с мировыми резервными валютами. То есть, произошла десакрализация доллара и евро, ведь раньше только за них можно было купить нефть и природный газ.
Не на это ли намекала недавно Джаннет Йеллен, когда говорила о влиянии санкций на ослабление доллара? Индийскую рупию российским компаниям еще и репатриировать толком нельзя, в результате чего приходится буквально придумывать направления инвестирования этой выручки в индийскую экономику. Это в значительной мере сформировало динамичную институциализацию Глобального Евразийского острова. Страны Глобального Юга теперь покупают энергию в виде сырья и экспортируют добавочную стоимость. Вошли в "клуб бремени белых".
И это кстати, хороший пример, что мировой энергетический баланс не обманешь: если выпилить 20-25% мировых энергоресурсов, этот дефицит выпрет или в виде краха химпрома в ЕС, или в росте цен на энергию, или в импорте готовой продукции из стран Глобального Юга, в структере которой будет все та же российская нефть или газ.
Думаете, в Германии или Франции не знают, из какой нефти к ним идет индийский бенз или дизель? Ситуацию может решить лишь введение специального налога на российский нефтяной след в структуре трваров стран Глобального Юга (по аналогии с зеленым налогом на углеродный след). С направлением этого налога на восстановление Украины. Эта модель была описана в моих исследованиях, больше о ней никто не писал. Почему не приняли на официальном уровне? Тогда Европа будет покупать дорогой дизель и бенз из Индии и Турции. Гораздо проще делать вид, что нефтяные санкции работают.
Тут все довольны: РФ получает от экспорта своих 6 млн бар нефти в день около 10 млрд дол в месяц, ЕС и США демонстрируют санкционную поддержку Украины, Индия, Китай и Турция, вообще в шоколаде. В итоге, у РФ есть деньги на войну, ЕС лишилась своего химпрома, Глобальный Юг максимально сблизился с РФ и почти слился с ней в Глобальный остров. Добавочная сиоимость, она такая, максимально способствует интеграции.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 25 лип, 2024 09:09, всього редагувалось 2 разів.
Banderlog написав:........ Виїхати з росії в україну можно майже без проблем. Раз забрала росія їхню землю і майно то хай йдуть і одвойовують. Чи мож не забрала?) Чи мож не такі вони і "про"?
1. Не слышал, что сейчас настолько легко выехать из РФ в Украину. Это не времена АТО. Как это сделать? 2. У простого обывателя, действительно ничего не забирают. Да и что у него забирать? Квартиру/хату? Приусадебный участок? Тут уже высказывались, что простому обывателю, в общем-то, всё равно какая власть, кроме моральных проблем, если он действительно проукраинский. Но моральные проблемы дело такое... Материальные существеннее. 3. Не вижу большого желания идти одвойовувати даже у тех, кто живёт на неоккупированных территориях. Здесь активно доказывают, что воевать должны "кадровые" военные (правда, не очень понятно, кто эти "кадровые"). Откуда желание воевать возникнет у тех, кто остался в оккупации? Даже в ВОВ не обвиняли тех, кто был в оккупации, что они не явились в армию. Хотя это было жирное пятно в биографии. Призывали при освобождении территорий.
detroytred написав:Хоча логіка тут є: якщо Україна з отакою "кількісті людського ресурсу, залученого до бойових дій" (з отаким некомплектом) дає отакі результати, то при збільшенні результати будуть ще більші.
От тільки не враховується нюанс -- якість новоприбулих з точки зору мотивації навряд буде такою ж, як у діючих. Да і щось у цих вже діючих мотивація змінюється. Наче не вгору.
Перемогти орків повинні допомогти самі орки... Наприклад, там у них законопроект про заборону смартфонів... викликав обурення та негативний вплив на вмотивованість що майбутніх добровольців, що тих, хто вже воює.
Ещё такой момент. Если даже удастся сильно увеличить "людской ресурс" на фронте, то остаётся вопрос, чем их вооружить. Когда периодически появляются сообщения, что созданы новые бригады, но у них нет оружия... Кстати, не очень понимаю смысл создания всё новых и новых бригад. Почему просто не доукомплектовывать уже существующие? Или у нас происходит постоянный рост численности армии?
budivelnik написав:Що станеться коли фронтовики покинуть лінію фронту?
Фронтовики будуть попадати на схематози військовослужбовців тилу (прикордонники, ТЦК, поліція, СБУ, ДБР, удошники, військова поліція ітд). Коли дійде до відстрілу схематозників - думаю діло часу. Одне діло пресувати гречкосіїв, інше діло - фронтовиків.
Н і ч о г о.
При грамотній політиці... нічого не станеться. Розсмокчуться, розстають фронтовики...перетворяться. Лише в *газетах* будуть лунати поодинокі випадки.
А от якщо їх схочуть використати політики (вважай частина можновладців), от тоді - да... Але --- да хто ж дасть це в Україні?)))))
Але якщо дійсно через військо-фронт прогонять умовно всіх, то да - інші розклади. Інша країна. Інші правила. Хоча і неоднозначні. Різні можуть бути. Бо оті схематозники будуть тех фронтовиках, пройдуть через фронт.
Зи. Врахуйте нюанс: військові навіть за сучасного принципу "з підлеглими домовляються" тим не менш відчули колію... Тобто не є отакими анархістами, правдолюбцями, безбашенними тощо. Інакше хоча б від паперів та іншої дурні у війську змогли б відбитися... Але хавають..., будуть хавати і потім на цивильці.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 25 лип, 2024 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Міністри закордонних справ України та Індії — Дмитро Кулеба та Субраманьям Джайшанкар — провели розмову 19 липня, уперше з моменту візиту індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді до Володимира Путіна в Росію.
Профильный журнал о розничной торговле European Supermarket Magazine (ESM) ежегодно составляет список Europe’s Finest Store. В него в 2024 году попали три супермаркета во Львове, Яворове Львовской области и Белогородке Киевской области от торговой сети Сильпо.
В этом году редакция ESM всего выбрала 31 магазин из 19 стран Европы. Издание выбирает наиболее исключительные инновационные дизайнерские концепции магазинов, которые были открыты или обновлены на европейском рынке ритейла. В украинский список входят такие стили супермаркетов Сильпо: .......
Я, конечно, горжусь успехами дизайнеров Сильпо, но немного удивляет - все эти 3 супермаркета открыты в конце 2023 года (в сентябре, октябре, ноябре). Как по мне, то не в той области мы демонстрируем мировые достижения во время "войны на выживание". И стоило бы трезвее оценивать "зростання сплати податків" в торговле (как понимаю, во Львовской области) на 46,5%. Да и в "будівельній галузі – на 40,5%". Чудес не бывает и у такого роста должны быть причины. Что-то не так в стране, когда "пересичный" гражданин беднеет и, как правильно пишет будивельник, для него: "15000 в місяць вже хороший дохід за який ще й треба працювати не менше ніж зараз риє окопи долярчик", - а доходы торговцев растут как на дрожжах.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 25 лип, 2024 09:56, всього редагувалось 2 разів.